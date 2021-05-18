banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklamalar!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması

Yapı ruhsatı başvurusunda yüzde 131'lik artış

Belediyeler tarafından yılın ilk çeyreğinde verilen yapı ruhsatlarına ilişkin bina sayısı yüzde 131.8, yüzölçümü yüzde 87.5, değeri yüzde 144.3, daire sayısı yüzde 105.6 arttı.

GAYRİMENKUL 18.05.2021, 15:34
Yapı ruhsatı başvurusunda yüzde 131'lik artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, toplam yüzölçümün yüzde 58.6’sı konut alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen yapıların 19.5 milyon metrekaresi konut, 7.5 milyon metrekaresi konut dışı ve 6.3 milyon metrekaresi de ortak kullanım alanı olmak üzere toplam 33.2 milyon metrekareydi.

Aynı dönemde belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerine bağlı bina sayısı yüzde 12.5, yüzölçümü yüzde 4.4, değeri yüzde 34.5, daire sayısı yüzde 2.1 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 18.2 milyon metrekaresi konut, 8.1 milyon metrekaresi  konut dışı ve 6.9 milyon metrekaresi de ortak kullanım alanı olmak üzere toplam 33.2 milyon metrekareydi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 24.7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1.8 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yorumlar (0)