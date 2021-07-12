“Yabancıya satış 6 ayda % 43,7 artışıyla sektöre moral oldu, ikinci yarıya yenilenen kadromuzla güçlü giriyoruz”

GİGDER, gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni yönetim kurulunu da belirledi. Fuzul Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Akbal yeniden dernek başkanlığına seçilirken, Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, Nef Satış, Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Selçuk Burçak Çelik ve Tekçe Overseas Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe GİGDER’in Başkan Yardımcılığı’na getirildi. Akbal, “Ekibimize katılan tüm yeni sektör paydaşlarımızla yılın ikinci yarısına güçlü ve sağlam adımlara giriyoruz” dedi.

6 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz 1. Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim, İcra ve Denetim Kurullarımızı oluşturmamızın

ardından 2025 hedeflerimiz için yola çıkıyoruz. Katılım göstererek iradesini ortaya koyan üyelerimize teşekkür eder; hepimizin için hayırlı uğurlu bir dönem dileriz. pic.twitter.com/P9ocxEnJEo — GİGDER (@gigderorg) July 8, 2021

TÜİK’in bugün açıkladığı Haziran ayı konut satışı verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Ocak-Haziran döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %185,3 artarak 4 bin 748 oldu. Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,7 artarak 20 bin 488 oldu.

Verileri değerlendiren Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Rakamlara baktığımızda Türkiye’de dönemsel olarak azalan gayrimenkul satışlarına yabancıya konut satışları moral veriyor. Aşılanma süreciyle birlikte toplumsal bağışıklığın kazanılması, uçuş trafiğinin ve turizmdeki performansın kademeli olarak yükselmesinin gayrimenkul sektörüne etkileri olumlu seyrediyor” dedi.

Haziran’da yabancıların en çok konut satın aldığı 10 şehir sıralamasında Samsun ve Trabzon’un da yer aldığına dikkat çeken Akbal, “Yabancılar yaz döneminde Türkiye’de sadece İstanbul, Antalya ve Muğla’ya değil, Samsun ve Trabzon gibi farklı bölgelere de yatırım yapıyor. Bu iki kent başta olmak üzere Karadeniz sahil kentlerini, iklim ve doğa koşulları tercih edilir kılıyor. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden gelen alıcılar için yeşil ve mavinin buluştuğu bir lokasyonda yer alan bu kentler, konut fiyatlarının İstanbul, Antalya gibi şehirlere kıyasla daha uygun olması, ulaşımın rahatlığı ve şehir karmaşasının yaşanmaması, turizm merkezleri ve doğa parklarının olması gibi özellikleriyle, gayrimenkul, konut ve arsa alımı noktasında da cazip. Biz de kısa bir süre önce açıkladığımız ‘Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı’nda bu kentleri tanıtacağımız farklı şehirler arasında ön plana aldık” değerlendirmesinde bulundu. Akbal, Türkiye’ye ilgi duyan farklı ülkeler arasında Kanada’nın da sıralamada dikkat çektiğini sözlerine ekledi.

Kadrosuyla yeni faaliyet dönemine hazır!

GİGDER 6 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni yönetim, denetim ve icra kurulu üyelerini de belirledi. Fuzul Holding Yönetim Kurulu ÜyesiÖmer Faruk Akbal yeniden dernek başkanlığına seçilirken, Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, Nef Satış, Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Selçuk Burçak Çelik ve Tekçe Overseas Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe GİGDER’in Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

Yönetim kurulu üyesi sayısı 23’e yükseldi

Genel Kurul’da belirlenen Yönetim Kurulu’na yeni isimler eklenerek kurul üye sayısı 15’ten 23’e yükseldi. Yönetim Kurulu’na katılan yeni üyeler, Akzirve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Sağır, Akkuş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akkuş, Dap Yapı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu, Ege Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Encan Aydoğdu, Gül Proje Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gül, Hashim Group Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Süngü, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Dağ, Ataberk Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kabakçı, İmtilak Real Estate CEO’su Abdullah Alhammad, MTS Proje CEO’su M. Halid Kurt, Elite Group Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Doğan ve P&G Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Samet Turan oldu.

Yönetim Kurulu’nda yeni faaliyet döneminde de yer alan isimler ise şöyle yer aldı: Sinpaş GYO Pazarlama Direktörü Merve Çelik Onarlı, Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, Gaboras Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa, Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Hasanoğlu, Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, Mars Investment Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak ve Maven Danışmanlık CEO’su Ahmet Kasım Değerli.

“Yeni faaliyet dönemine güçlü paydaşlarımızla hazırız”

Yönetim Kurulu’ndaki değişimi değerlendiren GİGDER Başkanı Faruk Akbal, “Yönetimimizde yer alarak bugüne kadar aldığımız karar ve yürüttüğümüz projelerde bize fikirleri ve çalışmalarıyla destek olan tüm kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederken, yeni faaliyet döneminde ekibimize katılan değerli sektör paydaşlarımıza üstlendikleri yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre önce Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda güçbirliğine giderek yeni faaliyet dönemimizde güçlü ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Gayrimenkul geliştiricisinden uluslararası satış pazarlama firmalarına 55 üyesi var

Bugün Türkiye’de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 25’ini 55 üyesi ile GİGDER gerçekleştirirken üyeler arasında ise gayrimenkul geliştiricileri, uluslararası pazarlama ve danışmanlık firmaları, kurumsal yatırımcıya yönelik hizmet veren portföy yönetim şirketleri ve hukuki süreçlerde danışmanlık veren kuruluşlar yer alıyor.