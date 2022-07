Yabancıya konut satışında yeni rekor

Yüzde 72.7 arttı

TÜİK verileri hakkında bilgi veren Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci’nin “Yılın ilk 6 ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 72,7 arttı ve 35 bin 383 oldu. Böylelikle yabancılara gayrimenkul satışında tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. Ayrıca yılın ilk yarısında ocak-haziran rekoru kırıldı” dedi.

Talep devam edecek

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ruslar’ın Türkiye’ye daha çok ilgi gösterdiğine dikkat çeken Bezci, “İlk 6 ayda Türkiye'den en çok gayrimenkulü 5 bin 849 adetle Ruslar aldı. Sadece haziranda Rusya Federasyonu vatandaşlarına bin 887 konut satıldı. Rusya’yı 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak vatandaşları izledi. Rusya zaten en önemli müşteri grubumuz arasındaydı. Savaş sonrası birçok ülkeden gelen yaptırımlar doğal olarak Rusyalı yatırımcıları bize yöneltti. Nisan ile birlikte talep ciddi noktalara ulaşmıştı bu talep devam edecek” diye konuştu.

Bu şehirler ilgi gördü

Yabancıların en çok İstanbul'dan konut aldığını aktaran Bezci, şunları söyledi: “İstanbul’u Antalya, Ankara, Mersin takip ediyor. Ayrıca Bursa, Yalova, Sakarya, İzmir, Samsun ve Kocaeli de en çok konut satılan şehirlerden olurken yabancıların ilgi gösterdiği bölgelerden biri de Bodrum. Bodrum bir dünya markası haline geldi. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıları kendisine çekiyor. Biz de bu kapsamda Bodrum’a özel ilgi gösteriyoruz. The BO Viera ile Bodrum’un en büyük inşaat, çevre, plan ve peyzaj revizyonunu hayata geçirdik. Toplam 150 dönüm arazi üzerinde tamamı deniz ve gün batımı manzaralı 315 villa ve rezidanstan oluşan, Hilton grubunun üst segment, soft branded markası CURIO’nun 85 odalı otelinin yer aldığı, arazinin doğal eğimlerini çok başarılı biçimde kullanan, mimarinin peyzajın içerisinde eridiği The BO Viera tamamlandığında Bodrum’un doğasına saygılı en önemli projesi olacak. Bu projemize İngilizler, Ruslar başta olmak üzere dünyanın her yerinden büyük ilgi gösteriliyor.”