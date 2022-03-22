Yabancıya konut satışında lider değişebilir…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2022 Konut Satış İstatistiklerini 15 mart salı günü açıkladı. Buna göre şubat ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %20.1 artarak 97 bin 587 oldu. Yabancılara yapılan konut satış adetleri de 2021’in şubat ayına göre %54.9 artarak 4 bin 591 oldu.

TÜİK verilerini değerlendiren Eos Turkey Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ökmen, ‘’Bu yılın ilk döneminde sektörün merakla beklediği verilere baktığımızda tamamlanan toplam satışların geçen yıla oranla %20,1 oranında arttığını ve toplamda 4.591 adetlik bir satış hacmi görüyoruz. Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve politik sıkıntılara rağmen gayrimenkul tüm ülkelerde insanların tercih ettiği bir yatırım aracı olmaya devam ediyor, nitekim bu dönemde özellikle merakla istatistiklerini beklediğimiz Kazakistan, Rusya gibi ülkelerin rakamlarındaki artışlar ciddi bir noktaya doğru gidiyor.” dedi.

Yabancı alımında liderlik el değiştirebilir..

Son yıllarda TÜİK verilerinde yabancıya konut satışında liderliği İran’ın elinde olduğunu vurgulayan Cem Ökmen sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’İranlıların önümüzdeki dönem istatistiklerinde 2. sıraya gerilediğini görebiliriz. Şu anda Rusya’dan ciddi bir talep ile karşı karşıyayız. Son yıllarda Antalya’ya yaptıkları yatırımları hepimiz yakından takip ediyorduk fakat şu anda İstanbul’a da ciddi bir yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz.’’

Şubat ayında yabancı alımları yüzde 54.9 arttı..

Yabancılara yapılan konut satışlarının Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,9 artarak 4 bin 591 olduğunu anımsatan Cem Ökmen, “Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara izledi.” diyerek sözlerine devam etti.

Rusya-Ukrayna savaşının konut satışlarına etkisi..

Rusya-Ukrayna savaşının bu ülkelerde bulunan insanların yatırım yapma yönünü Türkiye’ye çevirmesinin Türkiye’nin gayrimenkul ihracatına ciddi bir ivme ve hız getireceğini belirten Ökmen, “İnsanların bulundukları yaşadıkları ülkelerde yatırım yapmayıp dışa yönelmeleri koruyucu bir anlayışla kendilerini garantiye alma istekleri Ocak-Şubat istatistiklerine tam anlamıyla yansımamış olsa da Nisan ayında açıklanacak olan verilerde ciddi bir farklılık beklemekteyiz.” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.