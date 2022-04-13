Türklere daire yok yabancıya çok

En çok İstanbul’da

İlanların birçoğu Arapça ve İngilizce açılırken bazılarında ise Türkçe yazılan tek açıklama ‘Türklere uygun değil’ oluyor. İlan siteleri incelendiğinde İstanbul, Bursa, Gaziantep’te yabancılara yönelik ilan sayılarında artış gözlemleniyor. İstanbul’da ise özellikle Başakşehir, Esenyurt bölgelerinde yoğunluk var. Ayrıca bazı ilanlarda ‘Vatandaşlığa uygun’ gibi ibareler de bulunuyor.

Yabancı dille ilan açıyorlar

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan "Bu durumun İnsan Hakları ve Eşitlik çerçevesinde ayrımcılık yasağını ihlal ediyor. Artık ilanlarda başlıklar bile yabancı dillerde verilir hale geldi. Aynı sitede aynı özelliklerdeki daireleri yabancılara çok daha yüksek fiyatlar ile pazarlayan, eşyalı hale getirip günlük kiraya veren bu ilanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı" dedi.

Yetki belgeleri yok

İlan veren emlakçıların bazılarının yetki belgesi olmadığına dikkat çeken Akdoğan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında aracılık faaliyetleri düzenlenmiş lakin denetimlerde yaşanan eksikler nedeniyle gerek ilan portallarında gerekse de emlak işletmelerinde yabancılar tarafından birçok ilanlar verilmektedir. Yabancılar tarafından ülkemizde birçok yetki belgesi almadan faaliyet gösteren emlak işletmesi açılmış, bu işletmeler kendi vatandaşlarına hizmet verecek şekilde faaliyetler yürütmeye başlamışlardır. Denetimsiz durumda olan bu işletmeler ayrıca yabancılara satış başta olmak üzere birçok iş ve işlemde mağduriyetlere yol açıyorlar. Hatta verdikleri yüksek ilanlar ile piyasayı bozuyor, fiyatların yukarı yönlü gidişine sebep oluyorlar" diye konuştu.

‘Denetimler artırılmalı’

Çözüm konusunda da yapılabilecekler hakkında bilgi veren Akdoğan "Yabancılar tarafından faaliyet gösteren emlak işletmelerinin yakın takibe alınması gerekiyor. Verilen ilanlar konusunda düzenlemeler yapılmalı. Örneğin ilan başlık ve içerikleri sadece yabancı dilde verilmemeli. Ayrımcı ilanlar konusunda İnsan Hakları ve Eşitlik kurumu devreye girmeli. Yapılan aracılık faaliyetlerinde iş ve işlemlerinin denetimleri artırılmalı. Verilen ilan ve reklam gibi hususlarda inceleme ve araştırmalar yapılmalı" ifadelerini kullandı.