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Türkiye’nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu

Türkiye’nin en pahalı mahallesi olan Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde imar durduruldu; milyon dolarlık projeler askıya alındı. Dünyanın ve Türkiye’nin en zengin insanlarının ev aldığı, lüksün, eğlencenin merkezi olan Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi'nde yapılaşma durdurulurken, milyon dolarlara satılan evlerin projeleri askıya alındı.

GAYRİMENKUL 19.03.2021, 11:07 19.03.2021, 11:40
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Türkiye’nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinde biri olan Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi'nde yapılaşma durduruldu. Milyon dolarlık projelerin olduğu, özellikle jet sosyetenin mekanı olarak bilinen Yalıkavak Mahallesi'nde durdurulan yapılaşma Bodrum Belediyesi'ne mahkeme tarafından tebliğ edildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 tarihinde onaylanan Bodrum Yalıkavak beldesi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali için, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, Muğla 2. İdare Mahkemesine suç duyurusunda bulunulmuştu. Bakanlık aleyhine açılan davada mahkeme 2015 yılının ekim ayında ‘dava konusu işlemin iptaline’ karar vermişti. Bu kararın ardından Aralık ayında Yalıkavak'ın 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000'lik Uygulama İmar Planları da iptal edilmişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada davanın açılma gerekçeleri sıralanarak, en önemli gerekçenin Yalıkavak için yapılan 1/25.000'lik planın, 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000'lik Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu iddia edilmişti. Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği karar Danıştay'da bozulmuş ve iptal edilen 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000'lik planlar da tekrar yürürlüğe girmişti. Şehir Plancıları Odası’nın itirazı üzerine tekrar görülen dava sonuçlandı. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla Yalıkavak planları temyiz yolu açık olmak üzere tekrar iptal oldu.

Yapılaşmanın durduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şu anda Yalıkavak’ta mevcut, devam eden inşaatların seviye tespitinin yapılıp kendilerine tebliğ edilmesi gerekiyor. Şu anda bu şekilde kalması için. Durdurulma meselesi biraz muamma aslında. Düşünün bir istinat duvarı ihtiyacı var, hafriyat yapılmış. Devam eden bir süreç. Bazı şeyler devam edebilir. Adam kalıbını çakmış, demirini döşemiş, en azından onların bitmesini beklemek lazım. Yoksa orada ciddi bir kayıp ortaya çıkacak. Ama daha henüz başlanmamış bloklar, ancak kabası bitmiş yerler ya da hafriyat edilmemiş yerler hiçbir şekilde devam etmeyecek. Bir taraftan ruhsatları, imar uygulamalarını da durdurduk zaten. Şu anda belediyemizden bu bölgelere ait hiçbir şekilde ruhsat kesilmiyor. Bu şu anlama da geliyor, o bölgede kamusal yatırımların da durduğu anlamına geliyor. Yol da yapamazsınız, altyapı da yapamazsınız artık orada. Bu imar planlarının bu şekilde iptal edilmesi iyi bir şey değil ama hata varsa tabi düzeltilmek zorunda. Şimdi biz de hemen çalışmaya başladık. 1/25000 ve 100000 ölçekliye aykırı olan özelikle 1000 ve 5000 ölçekli imar planlarını tekrar gözden geçiriyoruz şu anda. Aslında Çevre Bakanlığımızın birinci öncelikli görevi ama bu planları üst ölçekli planlara uygun hale getirmek zorundayız" açıklamasında bulundu.



"BODRUM'U KORUYACAĞIZ"

Bodrum’u korumak zorunda olduklarını ifade eden Aras, "Yani biz hep şunu söylüyoruz. Bodrum’un korunmaya ihtiyacı var ve imar planları eliyle Bodrum’da büyük bir tahribat yaşanıyor. Burada kaçak inşaat yapılmıyor. Burada şu anda mevcut hak verilen planlar yoluyla yapılaşma hızla ilerliyor. Anayasal hak. İnsanlar imar durumu belgesi almaya geldiği zaman, ‘ben arsama inşaat yapacağım’ dediği zaman ‘hayır sen bunu yapamazsın çünkü biz Bodrum’u koruyacağız' diyemiyorsun. Zaten imar planları belli alanlarda bu hakkı tanımış insanlara. O yüzden bizim burada yapacağımız iş o planları revize ederek, mahkememizin ve bilirkişinin de buradaki çekincelerine dayanak olacak şekilde düzenlemek ve 1/100000, 1/25000 planlara uygun hale getirmek. Tekrar tekrar söylüyorum asıl yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapacak. Turizm Bakanlığımızın da yetkileri var. Onların da söyleyecekleri sözler vardır" diye konuştu.

(İHA)

#Muğla #Bodrum #yalıkavak
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