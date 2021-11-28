Türkiye’nin En Pahalı İl ve İlçeleri açıklandı

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Emlak sektörünün son bir yılda sergilediği performansı masaya yatıran hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 ilin birincisi 10.167 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı, 7.824 TL ile İstanbul, 5.947 TL ile Antalya, 5.482 TL ile İzmir, 4.236 TL ile Çanakkale, 4.232 TL ile Balıkesir, 4.062 TL ile Yalova, 3.991 TL ile Gaziantep, 3.852 TL ile Denizli ve 3.718 TL ile Edirne takip etti. Ortalama metrekare fiyat artışları bir önceki yıl ile kıyaslandığında %35-60 arasında bir artışın yaşandığı gözlemlendi.

Türkiye genelinde satılık konutta m2 fiyatı en pahalı olan 10 il

Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Muğla 10.167 TL 6.337 TL %60 2. İstanbul 7.824 TL 5.252 TL %49 3. Antalya 5.947 TL 3.904 TL %52 4. İzmir 5.482 TL 4.030 TL %36 5. Çanakkale 4.236 TL 2.877 TL %47 6. Balıkesir 4.232 TL 2.948 TL %43 7. Yalova 4.062 TL 3.000 TL %35 8. Gaziantep 3.991 TL 2.857 TL %40 9. Denizli 3.852 TL 2.733 TL %41 10. Edirne 3.718 TL 2.720 TL %37

Metrekare fiyatı en pahalı olan ilçe İstanbul-Beşiktaş oldu

Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerine göre Türkiye genelinde satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı olan ilçelerin başında 27.521 TL ile İstanbul’un Beşiktaş ilçesi geldi. Beşiktaş’ı 27.517 TL ile yine İstanbul’un Sarıyer ilçesi takip etti. İzmir’in Çeşme ilçesi 18.875 TL ile üçüncü sırada yer alırken Muğla’nın Bodrum ilçesi 18.238 TL ile dördüncü sırada geldi. İstanbul’un Bakırköy, Kadıköy, Beykoz ve Adalar ilçelerinde fiyatlar 17 bin ila 14 bin TL arasında değişirken, İzmir’in Urla ve Foça ilçelerinde satılık konutlar ortalama 12 bin TL üzerinden alıcı buldu. Ortalama metrekare fiyat artışları bir önceki yıl ile kıyaslandığında %36-112 arasında bir artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde satılık konutta m2 fiyatı en pahalı olan 10 ilçe

Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. İstanbul – Beşiktaş 27.521 TL 18.567 TL %48 2. İstanbul – Sarıyer 27.517 TL 18.879 TL %46 3. İzmir – Çeşme 18.875 TL 11.785 TL %60 4. Muğla – Bodrum 18.238 TL 10.801 TL %69 5. İstanbul – Bakırköy 17.911 TL 10.618 TL %69 6. İstanbul – Kadıköy 17.347 TL 10.031 TL %73 7. İstanbul – Beykoz 17.100 TL 11.000 TL %55 8. İstanbul – Adalar 14.153 TL 10.394 TL %36 9. İzmir – Urla 12.980 TL 7.549 TL %72 10. İzmir – Foça 12.222 TL 5.769 TL %112

Deniz kenarındaki iller değerleniyor

Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerine göre; satılık konut fiyatlarının bir yıl içerisinde en çok artış gösterdiği illerin başında ise %88-46 arasındaki artış oranlarıyla Samsun, Muğla, Antalya, Mersin (İçel), Adana, İstanbul, Konya, Aydın, Çanakkale ve Sakarya geldi. Konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 9’unun deniz kıyılarındaki iller olması dikkat çekti.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 10 il

Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Samsun 1.915 TL 3.609 TL %88 2. Muğla 6.337 TL 10.167 TL %60 3. Antalya 3.904 TL 5.947 TL %52 4. Mersin(İçel) 2.125 TL 3.196 TL %50 5. Adana 2.372 TL 3.552 TL %50 6. İstanbul 5.252 TL 7.824 TL %49 7. Konya 2.042 TL 3.015 TL %48 8. Aydın 2.520 TL 3.717 TL %47 9. Çanakkale 2.877 TL 4.236 TL %47 10. Sakarya 2.351 TL 3.456 TL %47

İzmir’in Foça ilçesinde satılık konutların fiyatları %100’ün üzerinde arttı

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 yıl içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında; %112-69 arasındaki artışlarla İzmir’in Foça, Dikili, Seferihisar, Urla, Menderes ilçeleri, Muğla’nın Milas ilçesi, İstanbul’un Kadıköy, Ataşehir ilçesi ve Antalya’nın Döşemealtı ile Konyaaltı ilçesi geldi.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 10 ilçe