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Türkiye’nin en itibarlı markaları arasında gösterilen Folkart, Dubai ve Avrupa’dan dünyaya açılıyor

Almanya’da Berlin ve Köln’de ofis açmak üzere çalışmalarını sürdüren Folkart, yurtdışındaki ilk ofisini Dubai Citywalk’ta açtı. Folkart, Dubai Mandarin Oriental Otel’deki davetinde, seçkin bir yatırımcı katılımının eşliğinde, ‘Dostluk ve Tanıtım’ gecesi düzenledi.

GAYRİMENKUL 17.12.2021, 15:30
Türkiye’nin en itibarlı markaları arasında gösterilen Folkart, Dubai ve Avrupa’dan dünyaya açılıyor

Folkart’ın bir parçası olduğu Saya Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak; grup şirketlerini tanıtarak, Dubaili yatırımcıları Türkiye’de birlikte iş yapmaya, Folkart ile işbirliği içinde İzmir’e yatırıma davet etti.

Uzun bir süredir Almanya pazarında çalışmalarını sürdürerek, kendisine yeni bir alan açan Folkart Yapı, yurtdışındaki ilk ofisini Dubai’de faaliyete başlattı. Folkart Yapı, Dubai’de Mandarin Oriental Jumeira’de özel bir ‘Dostluk ve Tanıtım gecesi’ düzenledi. Folkart Yönetimi, Dubai’deki yatırımcıları Türkiye’de birlikte işbirliğine ve İzmir’e yatırım yapmaya davet etti. Geceye Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen yatırımcılarından; Al Maktoum, Al Ghurair, Al Futtaim, Al Habtoor, Al Tayer, Lootah ailelerinin önde gelen isimleri başta olmak üzere Körfez’in önemli aileleri ve üst düzey devlet görevlileri katıldı. Türkiye tarafından Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ünal Ersözlü ve Folkart’ın Ortadoğu’daki iş ortağı KAYA International Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özgür KAYA, Başkan Vekili İdris Demirhan ve Mohamed Julfar da geceye katıldı.

Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, BAE ve Türkiye arasındaki işbirliğinin planlı bir şekilde gelişmesinin, her iki ülkeye yeni katkılar getireceğine inandıklarını söyledi.

Cem Mengi, kökleri 1950 yılına dayanan Saya Grubu tanıttı; iştirakleri arasında yer alan Folkart, Pharmactive İlaç, Volt Elektrik, Volt Teknoloji, Volt Redüktör ve tüm fabrikalarıyla; şirketlerinin farklı sektörlerde, sürekli kendilerini yenileyerek öncü rolü üstlendiklerini belirtti. Mengi, Saya Grup olarak, insanımız için yaşam alanları; sağlıklı yaşamaları için ilaç üretim tesisleri, motor fabrikaları, teknoloji ve inovasyon içeren kuruluşlar inşa ettiklerini vurguladı. Mengi, Duabili yatırımcıları Türkiye’de birlikte iş yapmaya davet etti.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, kuruluşlarının 15. yılında, Dubai’de ofis açmaları; Dubai ve Avrupa üzerinden satış odaklı dünyaya açılmaları nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi. Folkart’ta aile geçmişine dayalı köklü ‘etik’ değerler eşliğinde; sürdürülebilir ‘yenilik’ bilinci taşıdıklarına değinen Sancak; çevre dostu, ileri teknoloji ile donatılmış, evrensel yapılar inşa ederek, yatırımcılarına her projede yüksek katma değer sağladıklarını vurguladı. Sancak, İzmir’i Dubaili yatırımcılara tanıtırken, şehrin tarihsel mirasına değinerek, İzmir’in yatırım olanaklarının zenginliğini anlattı.

Folkart’ın İZMİR’den büyüyen ve aynı şehirden sektörde Türkiye’ye liderlik yapan ‘ilklerin şirketi’ olduğunu anlatan Mesut Sancak; İzmir’in tarihi boyunca Akdeniz’in en önemli liman merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Sancak, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasında yer alan kentin birçok lojistik imkanı ile Türkiye'nin batı kapısı rolünü oynadığını söyledi. Sancak, yatırımcıları bugünün ve geleceğin en özel şehirleri arasında gösterilen İzmir’e davet ederken, Folkart’ın yeni işbirliklerine hazır olduğunu söyledi.

Folkart Genel Müdürü Metin Sancak ise rakamlarıyla Folkart’ı ve yeni projelerini tanıttı.

Folkart’ın İzmir’den çıkan ‘en büyük konut/ofis geliştiricisi ve üreticisi’ olduğunu ve sektöründe Türkiye’de öncü rolü taşıdıklarını dile getiren Sancak; bugüne kadar bitirdikleri 16 proje dışında, şu anda 8 özel projeyi aynı anda sürdürdüklerini vurguladı. İzmir’de yaptıkları ve şu an yürüttükleri tüm projelerin, yatırım değerinin 25 Milyar TL’yi aştığını söyledi. Sancak, İstanbul ve Türkiye’nin farklı illerinde de yeni yatırımlar planladıklarını bildirdi. Metin Sancak, Dubaili yatırımcıları projelerini yerinde görmek üzere İzmir’e davet etti.

Kaya International Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özgür Kaya, “Geçtiğimiz 15 yılda, Türkiye’ye Ortadoğu’dan 1.5 milyar dolar üzerinde doğrudan yatırım, Türk şirketlerine Ortadoğu’da 3 milyar dolar üzerinde iş imkanı sağladık. Folkart ile dünya markası olma anlamında ortak vizyon ve heyecanı paylaşıyoruz. Ortadoğu’nun önde gelen aileleri ile yapacağımız iş birliktelikleri ülke ekonomimize katkıda bulunacağımızı umuyorum” dedi.

Kaya International Başkan Vekili İdris Demirhan, “40 yıllık Ortadoğu tecrübemiz ve dostluklarımızı Dubai’nin en prestijli bölgesinde yer alan Folkart Dubai ofisinde ülkemize yatırım çekmek adına kullanacağız” diye konuştu.

Folkart’ın Dubai Mandarin Oriental Otel’deki özel gecesinin sunumunu ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan gerçekleştirdi. Gecede NEY IN ETHNO JAZZ adlı özel grup sahne aldı. Avrupa’da birçok noktada sahne alan özel grupta, Türkiye’nin tek kadın neyzeni Burcu Karadağ bulunurken, Etıbar Asadlı, Alafsar Rahımov, Enver Muhamedi, Ekin Cengizkan’dan oluşan orkestraya vokalde şarkılarıyla Elnur Hüseynov ve Ghizlane El Hakani eşlik etti.

Konser katılanlar arasında büyük bir beğeni topladı.

#folkart
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