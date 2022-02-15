Türkiye'de Konut Fiyatlarının Rekor Derecede Artacağının Sinyalleri Son Üç Yılda Gelmeye Başladı

Türkiye’de konut fiyatlarının rekor derecede artacağının sinyallerinin son üç yılda gelmeye başladığını vurgulayan Realtyplus Türkiye Kurucu Ortağı Özhan Carda, “2018’deki döviz krizi sonrasında konut üretimlerinin daraltması, ardından pandemi ve yeni konut üretiminin artan talebi karşılayamaması neticesinde konut fiyatları yükselme eğilimine girdi. 2021 yılı Kasım ayından itibaren yükselen döviz kurları ve 2022 yılı başında bu yükselişin tetiklediği yüksek enflasyon neticesinde de konut fiyatlarındaki rekor düzeyde bir artışa şahit olduk. Olumsuz etkiler düzelmedikçe konut fiyatlarının 2022 yılında da artış göstermeye devam edeceğini bekliyoruz.” dedi.

tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de konut fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 50,5 arttığını da sözlerine ekleyen Carda, “Bu artış il bazında en fazla İstanbul’da yüzde 50,9 olarak gerçekleşti. Yeni konut satış fiyatlarında ise artış oranı yüzde 58,9 oldu. Türkiye’de konut ortalama m2 fiyatı 5.850 TL oldu. Konut fiyatlarındaki artışın ana nedeni arz yetersizliği olduğuna göre üretim artışı olmadan fiyatların düşmesini beklemek mümkün değil. Bununla ilgili olumlu sinyallerin gücü ise bu artışı engelleyecek seviyede görülmüyor. Bu durumda devletin bu duruma müdahale ederek erişilebilir fiyat düzeyinde yeni yaşam alanlarını imara açmak yanında kentsel dönüşümde bu güne kadar uygulanan alışıldık yöntemler yerine sübvansiyonda bulunarak rol alması kaçınılmaz bir çözüm olarak karşımızda duruyor.” şeklinde konuştu.