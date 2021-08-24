Türkiye, yurtdışı müteahhitlikte 40 firma ile dünya üçüncüsü oldu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türk müteahhitlerin yurtdışındaki başarısını bir kez daha gösterdiklerini ifade ederek, “Her geçen gün zorlaşan rekabet şartları ve daralan pazar bir tarafa, salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara rağmen bu yıl da ENR listesinde ilk üçte yer almayı başardık. Bu başarı, ülkemize daha güzel günler için güç sağlamaktadır” dedi. Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record), tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2021 yılı listesi açıklandı. Türkiye, uluslararası inşaat pazarında Covid-19 salgının etkisinde geçen 2020 yılında yaşanan yüzde 11,1’lik daralmaya rağmen listede 40 firma ile yer almayı başardı. Küresel inşaat pazarındaki en büyük yıllık daralma ENR, listenin yer aldığı “Toparlanmaya Giden Yolu Açmak” başlıklı bülteninde, listenin en tepesindeki firmaların bile zorluklarından kaçamadığı Covid-19 salgınının ortaya çıktığı 2020 yılında, uluslararası inşaat pazarının bir önceki yılki 473,1 milyar ABD Doları seviyesinden %11’lik daralma ile 420,4 milyar ABD Doları’na gerilediğini kaydetti. Pazarda yaşanan bu daralmanın listenin yayımlanmaya başladığı 2003 yılından bu yana yıllık bazda yaşananların en büyüğü olduğuna ayrıca dikkat çekildi. Bültende, salgınla geçen 1,5 yılın ardından birçok uluslararası müteahhitlik firmasının operasyonlarını daha esnek hale getirecek adımlar attığı belirtildi. Dünya ekonomisinde büyümeye dönüş beklentileri kapsamında küresel inşaat pazarında ortaya çıkacak fırsatlara da işaret edilirken, ekonomiler toparlanırken altyapı yatırımlarının pazarı destekleyebileceğine, ancak, uluslararası müteahhitlerin bazıları için öngörülemez risklerin halen büyük engel oluşturduğuna dikkat çekildi. İlk 100 arasında 7 Türk firması yer aldı Müteahhitlik firmalarının 2020 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2021 yılı listesinde ilk 250 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 40 oldu. ENR listesinde, Covid-19’un gölgesinde daralan uluslararası müteahhitlik pazarında, Türkiye’nin firma sayısı ile on yılı aşkın süredir Çin’in ardından koruduğu ikinciliğe ABD’nin 41 firma ile yükseldiği dikkat çekti. Uluslararası proje gelirlerine göre 2021 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 7 oldu. Bir Türk müteahhitlik firması ilk 30 uluslararası müteahhitlik firması arasında yer aldı. Türk inşaat firmalarının elde ettikleri 18,3 milyar ABD Doları tutarında gelir ile Türkiye, küresel pazardan yüzde 4,4 pay alarak ülkeler sıralamasında sekizinci oldu. Türk firmaların faaliyetleri lider pazar Rusya’nın da dahil edilerek değerlendirildiği Avrupa (8 milyar ABD Doları) ve ardından Orta Doğu (5,9 milyar ABD Doları) bölgesinde yoğunlaştı. TMB Başkanı Eren: “Küresel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluşturuyor” ENR 250 listesi hakkında konuşan TMB Başkanı M. Erdal Eren, şunları kaydetti: “Bir kez daha müteahhitlik firmalarımızın ve teknik müşavirlerimizin yurtdışındaki başarılarının, dünyaca ünlü ENR Dergisi tarafından tescil edilişini kutluyoruz. Listede, bu yıl 40 firmamız yer almaktadır. Her geçen gün zorlaşan rekabet şartları, 2020 yılından başlayarak tüm dünyayı sarsan salgın ve daralan pazarın ortaya çıkardığı olağanüstü şartlara rağmen firmalarımızın elde ettikleri bu başarı çok önemlidir. Firmalarımızın bu performansları neticesinde ülkemiz, Çin ve ABD’nin ardından dünya sıralamasında üçüncü olmuştur. Uzun süredir elimizde tuttuğumuz dünya ikinciliğini de bir firma farkla, geri almak üzere, bu yıl ABD’ye ödünç verdik. Listede yer alan 40 firmamızın 34’ünün Birliğimiz üyesi olması bizi ayrıca gururlandırıyor. TMB olarak kendimizi yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimizin merkezi olarak görüyoruz. Nitekim Birliğimiz üyesi 120 firma, Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlendikleri projelerin %90’ını temsil ediyor. Birliğimiz üyeliği hemen hemen tüm ülkelerde bir referans olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede, uluslararası projelere imza atmak üzere yurtdışına açılmayı hedefleyen diğer meslektaşlarımızı da Birliğimiz çatısı altında görmeye ve güç birliğimizi artırmaya davet ediyorum. Türk müteahhitler, tüm dünyada işlerini hızlı, kaliteli ve güvenilir yapmaları ile tanınıyor. Yaşanan zor sürece rağmen, müteahhitlerimizin olumlu imajı sayesinde hedeflerimizi tutturmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem için dünya ekonomisinde toparlanmayı destekleyecek büyük altyapı projelerinin hayata geçirilecek olması bize umut vermektedir. Bu nedenle salgın öncesinde ortaya koyduğumuz yurtdışında kısa vadede 20 milyar ABD Doları büyüklüğünde yıllık yeni projeye ulaşma hedefimiz sürüyor. Orta vadede ise yurtdışında yıllık 50 milyar dolarlık yeni proje üstlenmeyi hedefliyoruz. Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin uluslararası başarıları, hizmet ve mal ihracatımızda da artış ile ekonomimize daha fazla döviz girdisi sağlanması ve Türk işgücüne daha çok istihdam olanağı yaratılması anlamına geliyor. Küresel başarılarımız, ekonomimiz için önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu başarının, ülkemize daha güzel günler için umut ve güç sağlamasını diliyoruz.” ENR’IN “DÜNYANIN EN BÜYÜK 250 ULUSLARARASI MÜTEAHHİDİ LİSTESİ”NDEKİ TÜRK FİRMALARI VE KÜRESEL SIRALAMADAKİ YERLERİ FİRMA LİSTESİ 2021 2020 1 RÖNESANS 28 23 2 LİMAK 56 61 3 ANT YAPI 57 80 4 YAPI MERKEZİ 68 78 5 ENKA 70 86 6 TEKFEN 80 65 7 ONUR 92 116 8 TAV 101 84 9 NUROL 102 109 10 ESTA 115 129 11 GÜLERMAK 122 124 12 ASLAN 125 ** 13 SEMBOL 133 ** 14 KUZU 136 142 15 KOLİN 137 94 16 YÜKSEL 144 118 17 ESER 145 158 18 IC İÇTAŞ 151 157 19 ÇALIK 157 171 20 İLK 158 213 21 GAP 162 216 22 POLAT YOL 163 203 23 ALARKO 165 189 24 DEKİNSAN 168 137 25 GÜRBAĞ 181 182 26 TEPE 183 179 27 MAKYOL 185 227 28 METAG 188 180 29 ÜSTAY 198 222 30 YENİGÜN 201 197 31 SUMMA 203 166 32 GAMA 204 212 33 NATA 205 217 34 CENGİZ 206 219 35 MBD 212 229 36 FEKA 215 ** 37 IRIS 222 ** 38 SMK 223 236 39 STFA 238 218 40 DOĞUŞ 239 165