Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 137 TL, ortalama konut fiyatı 678 bin 84 TL oldu

Aralık ayında Türkiye genelinde 226 bin 503 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile konut satışı bir önceki aya göre %27, geçen senenin aynı ayına göre ise %114 artış göstermiş oldu. Aralık ayında ikinci el konut satışı bir önceki aya göre %22, geçen senenin aynı ayına göre ise %117 artarak 149 bin 756 adet olarak, ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %209 artarak 45 bin 260 olarak gerçekleşti.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Aralık ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %63 seviyesinde. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 137 TL, ortalama konut fiyatı 678 bin 84 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu.

En fazla değer artışı sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da

2021 yılında en fazla konut satışı olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. %19 pay ile en fazla satış olan İstanbul’da 276 bin 223 adet satış gerçekleşirken, Ankara’da %10 pay ile 144 bin 104 adet satış oldu. İzmir’de ise %6 pay ile 86 bin 772 adet satış gerçekleşti.

Endeksa’nın verilerine göre en fazla satış gerçekleşen 3 il içerisinde en fazla değer artışı sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da oldu. İstanbul’da konut satış fiyatları son 1 yılda %74 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 163 TL, ortalama konut fiyatı 690 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl. İzmir’de konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %55, ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 563 TL, ortalama konut fiyatı 658 bin 625 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 21 yıl. Ankara’da ise konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %50, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 69 TL, ortalama konut fiyatı 379 bin 990 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl.

Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Aydın, Antalya ve Balıkesir

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller Aydın, Antalya ve Balıkesir oldu. Aydın’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %81, ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 465 TL, ortalama konut fiyatı 821 bin 607 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 31 yıl. Antalya’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %78, ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 850 TL, ortalama konut fiyatı 639 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl. Balıkesir’de konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %77, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 792 TL, ortalama konut fiyatı 552 bin 240 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 26 yıl.

2021’de toplam 1 milyon 491 bin 856 adet konut satıldı

2021 yılının toplamında 1 milyon 491 bin 856 adet konut satışı gerçekleşti. İkinci el konut satışı 1 milyon 30 bin 333 adet, kredili konut satışı ise 294 bin 530 olarak gerçekleşti. 2021 yılında konut satış adedi geçen yıla göre %0,5 düşüş, ikinci el konut satışı %0,1 artış, kredili konut satış adedi ise %49 düşüş göstermiş oldu. 2021 yılı toplamında ikinci el konut satışlarının payı %69, kredili konut satışlarının payı ise %20 oldu.

Yabancıya satış 58 bin 576 adet olarak gerçekleşti

2021 yılında yabancı uyruklu kişilere satış adedi toplam 58 bin 576 adet olarak gerçekleşti. Yabancıya konut satışı geçen seneye göre %44 artış göstermiş oldu. Türkiye’den en fazla konut alan ülke uyrukları İran, Irak, Rusya Federasyonu, Afganistan ve Almanya oldu.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Aralık ayında konut satış adedi 2021 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Konut satış adedinin 200 bin üzerinde görüldüğü en son ay Haziran 2020 ‘de yapılan cazip konut kredisi kampanyası sonrası Temmuz 2020 idi. Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık değer artışı %63, 2 yıllık değer artışı ise %132 seviyesinde. Bu rakamlara bakınca gayrimenkul yatırımının dövizden daha yüksek getiri sağladığını görüyoruz. Gayrimenkulün önümüzdeki dönemde de cazip bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.” dedi.