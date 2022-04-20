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Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL, geri dönüş süresi 19 yıl

TÜİK rakamlarına göre mart ayında Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satışı gerçekleştirildi. Mart ayında satılan konut sayısı 2022'nin şubat ayına göre yüzde 37, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 21 arttı. Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde mart ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %127 seviyesinde olurken, konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu. En yüksek pay ise yine yüzde 18 ile İstanbul’un olurken, İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti. Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu.

GAYRİMENKUL 20.04.2022, 14:10
Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL, geri dönüş süresi 19 yıl

Mart ayında Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları mart ayında bir önceki aya göre %37, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21 artarak 134 bin 170 oldu. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde mart ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %127 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.

İstanbul’da 23 bin 974 konut satıldı

Mart ayında konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve %18 oranla en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre, mart ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %147, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 102 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 452 bin 240 TL. oldu. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %116 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 352 TL, ortalama konut fiyatı 722 bin 520 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %119, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 448 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 228 bin 240 TL.

Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu

Endeksa verilerine göre, mart ayında en fazla konut satışı olan 30 il içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Mersin’de konut fiyatları son bir yılda %158 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 172 TL, ortalama konut satış fiyatı 925 bin 800 TL. Aydın’da yıllık değer artışı %153, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 204 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 680 bin 600 TL. Antalya’da yıllık değer artışı %148, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 861 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 232 bin 625 TL.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Verileri incelediğimizde son 10 yılın en yüksek mart ayı satışına ulaşıldığını görüyoruz. Konut satışında artış trendi devam ediyor ama niteliği dönüşüyor. İkinci el konut piyasası son dönemde toplam satışları domine etmeye başladı. Mart ayında satılan 10 konuttan 7’si ikinci el konut. Mart ayı itibariyle ipotekli konut satışlarının da bir artış grafiği gösterdiğini görüyoruz. Endeksa verilerine göre en çok değer artışı olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Son dönemde bu illerde yaşanan yükseliş devam ediyor. Yabancıya konut satışı beklendiği gibi artmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası merak konusu olan iki ülkenin konut alımına ilgisine baktığımızda şubat ayına kıyasla konut satışında Ruslar’da %7 ve Ukrayna vatandaşlarında ise %52’lik bir artış görüyoruz. Ukraynalılara toplam 168 satış yapıldığı için bu artış genel rakamın içerisinde çok büyük bir anlam ifade etmiyor.” dedi.

İkinci el konut satışları bir önceki aya göre %40 arttı

Türkiye genelinde mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki aya göre %52, geçen yılın aynı ayına göre ise %39 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %23 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise bir önceki aya göre %40, geçen yılın aynı ayına göre ise %23 artış göstererek 95 bin 833 oldu. İkinci el konut satışları toplam satışların %71’ini oluşturdu. Yabancıya konut satışı ise bir önceki aya göre %21, geçen yılın aynı ayına göre ise %31 artarak 5 bin 567 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışı %45 artışla 68 bin 342 oldu

2022 yılı Ocak-Mart ayları değerlendirildiğinde konut satışlarının geçen senenin aynı dönemine göre %22 artarak 320 bin 63 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bu dönemde ipotekli konut satışı %45 artışla 68 bin 342, ikinci el konut satışları %24 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti. Bu dönemde kredili konut satışları toplam satışların %21’ini, ikinci el konut satışları ise toplam satışların %71’ini oluşturdu.

En fazla konut satışı olan 30 ilde satış fiyatı değer değişimi

Mart 2022

Konut Satış

Adedi

Toplam Satış İçinde Payı (%)

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)

Ortalama Satış Fiyatı (TL)

Yıllık Değer Değişimi (%)

Geri Dönüş Süresi (yıl)

İstanbul

23.974

18%

12.102

1.452.240

147

17

Ankara

12.609

9%

5.352

722.520

116

17

İzmir

8.051

6%

9.448

1.228.240

119

20

Antalya

6.364

5%

9.861

1.232.625

148

16

Bursa

4.918

4%

6.328

854.280

114

25

Mersin

3.686

3%

6.172

925.800

158

24

Kocaeli

3.618

3%

5.863

779.779

114

23

Tekirdağ

3.336

2%

5.716

1.028.880

91

17

Gaziantep

3.205

2%

6.383

1.021.280

111

24

Aydın

3.129

2%

11.204

1.680.600

153

39

Konya

3.020

2%

4.974

795.840

120

26

Balıkesir

2.946

2%

8.304

1.079.520

135

34

Kayseri

2.690

2%

4.345

716.925

104

28

Şanlıurfa

2.453

2%

4.565

776.050

130

26

Adana

2.335

2%

5.886

971.190

122

27

Sakarya

2.255

2%

5.502

687.750

103

21

Samsun

2.233

2%

5.992

838.880

120

26

Hatay

2.227

2%

4.185

648.675

99

24

Manisa

2.167

2%

5.582

697.750

95

25

Denizli

1.951

1%

5.929

830.060

94

27

Eskişehir

1.885

1%

5.501

687.625

94

23

Muğla

1.884

1%

18.568

2.599.520

127

16

Diyarbakır

1.623

1%

5.425

868.000

135

26

Kahramanmaraş

1.466

1%

4.721

755.360

99

26

Yalova

1.407

1%

6.558

852.540

115

22

Trabzon

1.126

1%

5.142

822.720

106

37

Malatya

1.091

1%

4.014

678.366

82

29

Ordu

1.045

1%

5.244

707.940

104

29

Elazığ

1.044

1%

3.523

598.910

62

33

Çanakkale

1.035

1%

8.135

976.200

124

25

#konut #gayrimenkul #türkiye #ekonomi #mart
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