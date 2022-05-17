Türkiye genelinde Nisan ayında 133 bin 58 konut satıldı

Doğu Marmara Bölgesinde 2022 yılı Nisan ayında 8 bin 430 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Nisan ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 676 konut, Sakarya' da 2 115 konut, Düzce'de 647 konut, Bolu'da 713 konut ve Yalova'da 1 279 konut satışı gerçekleşmiştir.

Kocaeli'de 2022 yılı Nisan ayında 3 676 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Nisan ayında Kocaeli İlinde 3 676 konut satıldı.

Sakarya’da 2022 yılı Nisan ayında 2 115 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Nisan ayında Sakarya İlinde 2 115 konut satıldı.

Düzce’de 2022 yılı Nisan ayında 647 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Nisan ayında Düzce İlinde 647 konut satıldı.

Bolu’da 2022 yılı Nisan ayında 713 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Nisan ayında Bolu İlinde 713 konut satıldı.

Yalova’da 2022 yılı Nisan ayında 1 279 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Nisan ayında Yalova İlinde 1 279 konut satıldı.

Yabancılara Nisan ayında 6 bin 447 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %58,1 artarak 6 bin 447 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,8 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 970 konut satışı ile Antalya, 333 konut satışı ile Ankara, 167 konut satışı ile Yalova, 133 konut satışı ile Sakarya izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı



Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 152 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi.