Türkiye genelinde Mayıs sonu itibarı ile ortalama konut fiyatı 1 milyon 264 bin 5 TL oldu

Mayıs ayında Türkiye genelinde 122 bin 768 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Mayıs ayında bir önceki aya göre %8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde Mayıs ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %172 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 363 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 264 bin 5 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu.

İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve %18 ile en yüksek paya sahip

Mayıs ayında konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve %18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve %9 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve %6 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre Mayıs ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %210, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 775 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 892 bin 40 TL. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %151 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 712 TL, ortalama konut fiyatı 905 bin 175 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %166, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 135 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 577 bin 30 TL.

Endeksa verilerine göre, Mayıs ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul ve Mersin oldu. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %210 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 351 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 735 bin 500 TL. İstanbul’da yıllık değer artışı %209, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 775 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 892 bin 40 TL, Mersin’de yıllık değer artışı %194, ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 907 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 186 bin 50 TL.

İnşaat maliyetleri %106,6 arttı

Konut fiyatını etkileyen en önemli değişkenlerden birisi olan inşaat maliyet endekslerine baktığımızda 2022 Nisan ayında bir önceki aya göre %6 bir önceki yılın aynı ayına göre %106,6 arttı. İnşaat maliyet endekslerinde yıllık en çok artış %134 ile malzeme de olurken işçilik maliyetinde artış yıllık %44 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 29 bin 335 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki aya göre %8 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre %178 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %23,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artışla 129 bin 707 oldu.

İlk el konut satış sayısı %80,5 arttı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %80,5 artarak 32 bin 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %26,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,1 artışla 163 bin 719 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %119,5 artış göstererek 89 bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %73 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti.

Yabancıya 5 bin 962 adet konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %236 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara izledi.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Geçen yılın Mayıs ayına göre konut satışları iki katına çıkmış durumda. Konut satışlarında artış sürerken yeni konutun toplam satış içindeki payı düşmeye devam ediyor. İnşaat maliyetlerindeki artış, konut arzındaki yetersizlik ve fiyatların hızlı yükselişi nedeniyle konut piyasası artık ikinci el konut üzerinde dönmeye başladı. Ev fiyatları hızlı şekilde artmış olsa da son dönemde yükselen kiralar nedeniyle amortisman süreleri oldukça düşmüştü. Bu da yatırım amaçlı ev satın alma davranışını tetikliyordu. Son dönemde kiralarda yapılan düzenlemelerin amortisman sürelerine ve fiyat artışlarına etkisi ne kadar olacak hep birlikte göreceğiz.” şeklinde konuştu

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