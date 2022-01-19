Türkiye genelinde konut fiyatları dövizden daha fazla artış gösterdi

Teknoloji Odaklı Gayrimenkul Değerleme Platformu Endeksa’nın güncel verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 1 yılda %63, 2 yılda ise %132 artış gösterdi. Buna karşılık dolar yıllık %56, 2 yıllık %97; euro ise yıllık %50, 2 yıllık %102 artış gösterdi. Kira getirisi de hesaba katıldığında ise konut yatırımının yıllık toplam getirisi %71, 2 yıllık getiri %151 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da konut satış fiyatları 1 yılda %75, 2 yılda %122 artış gösterdi. Kira getirisi dahil toplam getiri %83, 2 yıllık getiri ise %139 seviyesinde iken, Ankara’da yıllık değer artışı %50, 2 yıllık değer artışı %101; kira getirisi dahil toplam yıllık getiri %57, 2 yıllık toplam getiri ise %118. İzmir’de yıllık değer artışı %55, 2 yıllık değer artışı %115; kira getirisi dahil toplam yıllık getiri %62, 2 yıllık toplam getiri ise %130. Bursa’da yıllık değer artışı %56, 2 yıllık değer artışı %103; kira getirisi dahil toplam yıllık getiri %63, 2 yıllık toplam getiri ise %118. Antalya’da ise yıllık değer artışı %78, 2 yıllık değer artışı %178; kira getirisi dahil toplam yıllık getiri %86, 2 yıllık toplam getiri ise %197.

Değer Değişimi Toplam Getiri 1 yıllık 2 yıllık 1 yıllık 2 yıllık Türkiye 63% 132% 71% 151% İstanbul 75% 122% 83% 139% Ankara 50% 101% 57% 118% İzmir 55% 115% 62% 130% Bursa 56% 103% 63% 118% Antalya 78% 178% 86% 197%

1 yıllık 2 yıllık USD/TRY 56% 97% EUR/TRY 50% 102% GBP/TRY 54% 121%

Gayrimenkulün Türkiye’de her zaman güvenli liman olarak görüldüğünü belirten Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Pandemi sebebiyle bazı aylar düşük geçmesine rağmen, gayrimenkul sektörü 2021 yılını 1 milyon 491 bin 856 adet konut satışı ile tamamladı. Pandemide en önemli ihtiyaçlarımızın başında gelen barınma ihtiyacının önemini bir kez daha gördük. Konut satış fiyatlarının yıllık ve 2 yıllık değer artışlarına baktığımızda dövizden daha fazla değer kazandığını görüyoruz. Gayrimenkulün, önümüzdeki dönemde de önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.