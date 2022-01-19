Türkiye genelinde konut fiyatları dövizden daha fazla artış gösterdi
Endeksa.com’un verilerine göre son bir ve iki yılda Türkiye genelinde konut fiyatları dövizden daha fazla artış gösterdi. İstanbul’da konut satış fiyatları 1 yılda %75 artarken, Ankara’da yıllık değer artışı %50, İzmir’de %55, Bursa’da %56, Antalya’da ise %78 olarak gerçekleşti.
Teknoloji Odaklı Gayrimenkul Değerleme Platformu Endeksa’nın güncel verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 1 yılda %63, 2 yılda ise %132 artış gösterdi. Buna karşılık dolar yıllık %56, 2 yıllık %97; euro ise yıllık %50, 2 yıllık %102 artış gösterdi. Kira getirisi de hesaba katıldığında ise konut yatırımının yıllık toplam getirisi %71, 2 yıllık getiri %151 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da konut satış fiyatları 1 yılda %75, 2 yılda %122 artış gösterdi. Kira getirisi dahil toplam getiri %83, 2 yıllık getiri ise %139 seviyesinde iken, Ankara’da yıllık değer artışı %50, 2 yıllık değer artışı %101; kira getirisi dahil toplam yıllık getiri %57, 2 yıllık toplam getiri ise %118. İzmir’de yıllık değer artışı %55, 2 yıllık değer artışı %115; kira getirisi dahil toplam yıllık getiri %62, 2 yıllık toplam getiri ise %130. Bursa’da yıllık değer artışı %56, 2 yıllık değer artışı %103; kira getirisi dahil toplam yıllık getiri %63, 2 yıllık toplam getiri ise %118. Antalya’da ise yıllık değer artışı %78, 2 yıllık değer artışı %178; kira getirisi dahil toplam yıllık getiri %86, 2 yıllık toplam getiri ise %197.
|
Değer Değişimi
|
Toplam Getiri
|
1 yıllık
|
2 yıllık
|
1 yıllık
|
2 yıllık
|
Türkiye
|
63%
|
132%
|
71%
|
151%
|
İstanbul
|
75%
|
122%
|
83%
|
139%
|
Ankara
|
50%
|
101%
|
57%
|
118%
|
İzmir
|
55%
|
115%
|
62%
|
130%
|
Bursa
|
56%
|
103%
|
63%
|
118%
|
Antalya
|
78%
|
178%
|
86%
|
197%
|
1 yıllık
|
2 yıllık
|
USD/TRY
|
56%
|
97%
|
EUR/TRY
|
50%
|
102%
|
GBP/TRY
|
54%
|
121%
Gayrimenkulün Türkiye’de her zaman güvenli liman olarak görüldüğünü belirten Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Pandemi sebebiyle bazı aylar düşük geçmesine rağmen, gayrimenkul sektörü 2021 yılını 1 milyon 491 bin 856 adet konut satışı ile tamamladı. Pandemide en önemli ihtiyaçlarımızın başında gelen barınma ihtiyacının önemini bir kez daha gördük. Konut satış fiyatlarının yıllık ve 2 yıllık değer artışlarına baktığımızda dövizden daha fazla değer kazandığını görüyoruz. Gayrimenkulün, önümüzdeki dönemde de önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.