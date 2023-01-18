Türkiye genelinde Aralık ayı sonu itibarı ile ortalama konut fiyatı 1 milyon 797 bin 120 TL oldu

Türkiye genelinde Aralık ayında 207 bin 963 konut satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki aya göre %77 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %8 azalarak 207 bin 963 oldu. Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir sonuçlara ulaşan Endeksa’nın verilerine göre; Türkiye genelinde Aralık ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %164 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 824 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 797 bin 120 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.

Konut Satışlarında İstanbul İlk Sırada

Aralık ayında konut satışlarında İstanbul 36 bin 744 konut satışı ve %18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 16 bin 365 konut satışı ve %8 pay ile Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve %5 pay ile Antalya izledi. Endeksa verilerine göre Aralık ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %174, ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 62 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 767 bin 440 TL. oldu. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %164 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin 282 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 357 bin 224 TL. Antalya’da ise yıllık değer artışı %187, ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 403 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 448 bin 360 TL.

Endeksa verilerine göre, Aralık ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %187 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 20 bin 403 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 448 bin 360 TL, Kocaeli’de konut satış fiyatlarında değer artışı %186, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 4 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 560 bin 520 TL, Tekirdağ’da konut satış fiyatlarında değer artışı %177, ortalama konut metrekare satış fiyatı 10 bin 463 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 464 bin 820 TL ve Yalova’da konut satış fiyatlarında değer artışı %177, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 987 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 688 bin 310 TL oldu.

İpotekli Konut Satışları %52 Azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki aya göre %31 artıp, bir önceki yılın aynı ayına göre %52 azalış göstererek 21 bin 796 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11 olarak gerçekleşti. 2022 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 azalışla 280 bin 320 oldu.

İlk El Konut Satış Sayısı 77 Bin 889 Oldu

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2 artarak 77 bin 889 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %38 oldu. İlk el konut satışları 2022 yılında ise 2021 yılına göre %0,3 azalışla 460 bin 79 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışları %13 Azaldı

İkinci el konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13 azalarak 130 bin 74 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %63 oldu. İkinci el konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 543 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Yapılan Konut Satışlarında İlk Sırayı Antalya Aldı

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19 artarak 6 bin 386 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 465 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 968 konut satışı ile İstanbul, 663 konut satışı ile Mersin izledi.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Aralık ayında 207 bin 963 adet konut satışı gerçekleşti ve 2022 yılı 1 milyon 485 bin 622 adet konut satışı ile tamamlandı. Bu rakam ile konut satış adedi geçen seneye göre %0,4 azalmış oldu. Konut satış adedi geçen seneye göre az bir düşüş göstermiş olsa da konut fiyatlarındaki artışı göz önünde bulundurduğumuzda pazarın büyüdüğünü görüyoruz. Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda %164 artış gösterdi, konutların ortalama metrekare satış fiyatı 1 milyon 797 bin 120 TL oldu. Satış adedini ve ortalama konut fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda konut piyasasının 2 Trilyon TL’ye ulaştığını görüyoruz, bu rakam 2021 senesinde 770 Milyar TL seviyesindeydi. Satış rakamları ve pazar büyüklüğünün geldiği noktayı değerlendirdiğimizde 2022 yılının zor olmasına rağmen konut sektörü açısından olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Bir süredir konut sektöründe arz sıkıntısının yaşandığını belirtiyoruz. Arz düşüklüğü, enflasyon oranındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle konut fiyatlarında yüksek artışlar oldu.” dedi.

2022 yılında konut sektörü ile ilgili öne çıkan diğer konuların ipotekli satışlar ve sıfır konut satışlarındaki düşüş olduğunu da diler getiren Öğüt, “2022 yılında, ipotekli satışlar toplam satışların %18,9’unu, sıfır satışlar ise %31,0’ını oluşturdu. İpotekli satışlar geçen seneye göre %4,8, sıfır satışlar ise %0,3 düşmüş oldu. Kredi kullandırımına sınırlama getirilmesi ve sıfır konut üretimindeki yavaşlama bu iki konunun temel sebepleri olarak öne çıkmakta. Öne çıkan bir diğer konu ise yabancıya satış adetleri. Yabancıya konut satış adedi 2017 yılından itibaren artış gösteriyor, sadece pandeminin ilk yılı olan 2020 yılında bir önceki yıla göre düşüş göstermişti. 2022 yılında ise 2021 yılına göre %15 artış göstererek 67 bin 490 adet olarak gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya satılan konut adedi toplam satışların %4,5’ini oluşturmuş oldu. Bu oran 2017 senesinde %1,6 seviyesinde idi. Yabancıya satış zaten uzun zamandır gündemimizde idi, 2022 yılında başlayan savaşın da etkisiyle özellikle Rus vatandaşlarının daha fazla ilgi odağı haline dönüştü.” şeklinde konuştu.