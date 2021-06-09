Türk Yapı Sektörü Afrika Kıtası İçin Buluşuyor

CNR Holding tarafından hayata geçirilen ve Afrika kıtası için düzenlenecek olan ilk ve en büyük global ticaret platformunu oluşturan Export Gateway to Africa, 02-04 Aralık 2021 tarihinde 54 Afrika ülkesinden gelecek kamu ve özel sektör kuruluşlarının yüzlerce alım heyeti ve binlerce satın almacısını misafir edecek.

Export Gateway to Africa Fuarı; yalıtım, yapı kimyasalları, boya, çatı, kaba yapı, çevre, tesisat, cephe, otomatik sistemler, ince yapı, duvar ve döşeme kaplamaları, banyo -mutfak donanımları, elektrik, aydınlatma, otomasyon, yazılım, iş makineleri ve el aletleri, nalburiye hizmetler, yapısal çelik, prefabrike yapılar ve yapım sistemlerinden oluşan tüm yapı sektörüne çok önemli ihracat fırsatları sunacak.



Siz de, yeni normalde, ekonominin en önemli sanayi dallarını tek çatı altında toplayacak ve Türk yapı sektörüne yeni pazarlar oluşturacak olan Export Gateway to Africa Fuarı’nda yer almak için geç kalmayın.