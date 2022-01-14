TÜİK Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı!

Tamer Özyurt / Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı:

“Yönümüzü Avrupa, Afrika ve Orta Asya’ya da çevirmeliyiz”

Mevcut şartlarda 2022 yılının tamamı için kesin bir tahminde bulunmak çok gerçekçi olmaz. Ancak son gelen verilere baktığımızda 2021’de karşılaştığımız tüm olumsuz gelişmelere rağmen sektör adına sevindirici rakamların geldiğini görüyoruz. Bunun devamında başta ekonomideki dengesizlik kontrol altına alınır, vatandaşın alım gücü artarsa daha iyi rakamlarla karşılaşmamız mümkün olur. Bununla beraber konut satışını teşvik edici birtakım düzenlemeler de satış rakamlarını yukarı yönlü hareketlendirecektir. Yabancıya satışa gelince 2021’deki yıllık artışın yüzde 43,5 olması her zamanki gibi güven veriyor. Döviz kurundaki artış, gayrimenkul sektörüne dezavantajı ve avantajı beraberinde getirdi. Dezavantaj olarak maliyetlerin arttığını, avantaj olarak da yabancıya kur artışı nedeniyle fiyatların cazip geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca yandan tanıtım faaliyetlerimize, sadece Ortadoğu’yu değil Avrupa, Afrika ve Orta Asya ülkelerini de dahil etmeliyiz. Yabancı yatırımcının kaynak kullanımını çeşitlendirebilirsek bu yıl çok daha yüksek rakamları görebiliriz.

Abdülkadir Akkuş / BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı:

“Her türlü olumsuzluğa karşı gelişmeler sevindirici”

Yaşanan tüm olumsuz ve beklenmeyen gelişmelere rağmen yerli ve yabancıya olan satışlardaki gelişme bizi sevindirdi. Bundan sonrası için 2022 yılında özellikle yabancı yatırımcı sayısının daha da artacağını öngörüyoruz. Talepler de değişecek. Pandemi sürecinde herkes evinde normalin çok üzerinde vakit geçirdiği için daha geniş balkonlu, bahçeli, ferah ve kısmen büyük ev satışlarında ciddi bir artış yaşadık. Özellikle şehir merkezinden uzak villa projelerinde stok neredeyse yok denecek kadar az. Bu durum proje geliştiricilere ve firmalara bir miktar yön değiştirtti. Bir iki sene daha talebin bu doğrultuda devam edeceğini düşünüyoruz. Faiz oranlarında aşağı yönlü bir ivme olduğu takdirde yerli pazarın da sektöre katkısı olur. Kur dengeleri açısından daha sabit ve durağan bir dönem olmasını her sektör gibi biz de temenni ediyoruz.

Abdüssamet Bahadır / Bahaş Holding CEO’su:

“Ertelenen taleplerin hepsi 2022’de yatırıma dönecek”

Açıklanan aralık ayı verileri bu yıla umutla ve yeni beklentilerle bakmamıza neden oldu. 2022 yılı talebin ciddi şekilde arttığı bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Sektörümüzün yabancıya satışta 2022 yılı hedefi 10 milyar dolar. Eğer birtakım uygulamalar gündeme gelirse, bu rakamlar kolaylıkla yakalanabilir. Özellikle yabancı yatırımcılarla ilgili vatandaşlık ve oturum izinleri konularında, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla resmi kanallara bazı önerilerde bulunuldu. Bu konular 2022 yılında değerlendirmeye alınır ve uygulanabilir hale getirilirse satışlar daha da artacaktır. Pandemiden dolayı ertelenen taleplerin hepsi 2022 yılında yatırıma dönecektir.

İhsan Çulhalık / İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı:

“Tüketicinin alım gücüne uygun ödeme planları oluşturulacak”

2021 yılını olağanüstü şartlar altında geride bıraktık. Gerek pandemi nedeniyle gerek ekonomik çalkantılarla her türlü olumsuz gelişmeye rağmen sektörümüz, yılı olumlu veriler ile kapatmayı başardı. Bundan sonra önümüze bakacağız. Bundan sonrası için konut fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olacak. İnşaatçılar için artık önemli olan konut üretimine yoğunlaşmak olacak. Arsayı en iyi şartlarda projelendirmek, uygun şartlarda pazarlamak, satış sonrasında en iyi hizmeti vermek önem taşıyacak. Bu yıl, geçen yıl ertelenen projeler yüksek maliyet artışına bağlı olarak daha yüksek fiyattan arz edilecek. Bu fiyat artışı da ister istemez tüketiciye yansıyacak. Üreticiler de bu doğrultuda tüketicinin alım gücüne uygun kademeli fiyat artışı ve ödeme planları hazırlayarak faaliyetlerini sürdürecek.

M. Onur Sarıbay / TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı:

“Pazarın rayına oturması kaçınılmaz”

Yıllık veriler, şirketlerin geleceği kurgulamaları ve planlama yapmaları bakımından son derece önemlidir. Türkiye genelinde konut satışlarının aralık ayında yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 rakamına ulaşmış olması gerek sektörün üretim tarafı gerekse bizler gibi satış ve danışmanlık tarafı bakımından umut verici. Ülkemizde her zaman olduğu gibi bundan sonra da emlak sektörü hep önemini ve değerini koruyacaktır. Alıcının almaktan, satıcının satmaktan vazgeçtiği dönemler bizleri zorlamaktadır. Ancak veriler bu şekilde yukarı ivmeli geldiğinde de motivasyonumuz artmaktadır. Fiyatların belirgin olduğu bir piyasaya kavuşulduğunda istikrarın sağlanması ve pazarın rayına oturması kaçınılmaz olacaktır. Böyle günler yakındır. Biz bu rakamlar neticesinde geleceğe bu umutla bakıyoruz.

Gül Gül/ Golden Sign Kurucu Ortağı:

“Birikmiş talebin satın almaya döneceği bir yıl bekliyoruz”

Aralık verilerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ivmenin 2022 yılında da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yeni yılda öncelikle aşılamanın artması ve sürü bağışıklığının oluşmaya başlamasıyla birlikte salgının etkilerinin azalacağını düşünüyoruz. Böylece kapanmalar söz konusu olmayacak piyasada oluşan güvenle birlikte çark dönecektir. 2021 yılında yaşadığımız ekonomik sıkıntıların ve buna bağlı olarak sektörel durgunluğun yeni yılla birlikte biraz toparlanmasını umuyoruz. Bu süreçte vatandaşın konut sahibi olmasını kolaylaştıracak birtakım desteklerin ve teşviklerin hayata geçirilmesini bekliyoruz. 2022 yılının faizlerin düştüğü birikmiş talebin satın almaya döndüğü bir yıl olacağını değerlendirmekteyiz.