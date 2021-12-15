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TEMA İSTANBUL 2 VE TEMA WORLD GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İstanbul’un en değerli projelerden biri olarak gösterilen Tema İstanbul 2 ve Tema World projesi Radisson Blu Vadistanbul Hotel’de düzenlenen lansman töreniyle basına tanıtıldı. Mesa, Artaş, Kantur&Akdaş Ortaklığı ile hayata geçirilen projede ana hedef; ilk iki etapta yakalanan kalite ve başarıyı en üst noktaya taşımak.

GAYRİMENKUL 15.12.2021, 14:54 15.12.2021, 16:09

TEMA İSTANBUL 2 KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Yaşamın başladığı 2015 yılından bu yana alıcılarına büyük oranlarla kazanç sağlayan ödüllü proje Tema İstanbul ve Tema İstanbul Bahçe; sunduğu birçok olanak ve yaşanabilirliği temel alan anlayışıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Mesa, Artaş, Kantur&Akdaş Adi Ortaklığında hayata geçirilen ve projenin son etabı olacak Tema İstanbul 2’de ana hedef; ilk iki etapta yakalanan kalite ve başarıyı en üst noktaya taşımak.

Alıcıların taleplerine göre şekillenen Tema İstanbul 2 projesi ilk iki etabın hemen yanı başında hayata geçirilecek. Alıcısına benzeri görülmemiş bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Tema İstanbul 2’de yatay mimari anlayışı merkeze alındı. Nefes aldıran geniş balkonlar, ferah bir ev yaşamı için planlanan yüksek tavanlar, ailelerin konforlu yaşam alanlarına keyif katmak için tasarlandı.

PROJENİN YÜZDE 80’i YEŞİL ALANLAR İÇİN AYRILDI

Yüksek yatırım potansiyeli taşıyan Tema İstanbul 2’nin en çok dikkat çeken özelliği ise proje alanının yüzde 80’inin yeşil alan olarak tasarlanmış olması. Kişi başına düşen 37 metrekarelik peyzaj alanı ile Tema İstanbul 2, yüksek yaşam standartlarını devam ettiriyor. Birçok sosyal donatının bulunduğu projede; 3 kilometreyi bulan yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve diğer rekreasyon imkanlarıyla birlikte 70 metre genişliğinde ve 800 metre uzunluğunda ‘yeşil koridor’ da yer alıyor.

PROJEDE 2.280 DAİRE VE 70 VİLLA YER ALIYOR

Bölgenin prestijini artıracak Tema İstanbul 2’de 80 metrekareden 196 metrekareye kadar geniş bir skalada daireler bulunacak. Projede 2.280 adet daire yer alırken bu daireler 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde planlandı. Projede dairelerin yanında 70 villa da alıcıların ilgisine sunulacak. Tema İstanbul’un 1,5 milyon metrekare arsa alanı üzerine inşa edilecek Tema İstanbul 2 için konut teslimlerinin 2023’ün ikinci yarısında yapılması planlanıyor.

TEMA WORLD ÇEVRESİNDE YAŞAYANLARIN YAŞAM KALİTESİNE İVME KAZANDIRACAK

Tema İstanbul 2 konut projesi ile birlikte hayata geçirilecek olan Tema World, İstanbul’un hızla gelişen ekonomisini destekleyecek, yeme-içme, oyun, eğlence ve perakende fonksiyonlarını yenilikçi ve öncül bir yaklaşımla bir araya getiren Yaşam Merkezi niteliğini taşıyacaktır.

Toplamda 338 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak Tema World, çevresiyle bütünleşen, şehrin kesişen arterlerinin merkezinde, yaş sınırı olmaksızın 3 kuşağın her ferdinin birlikte doya doya vakit geçirebilecekleri Eğlence Merkezi ve merak uyandıran peyzaj unsurlarıyla nefes aldıran Şehir Parkı özelliklerini yansıtacaktır.

İçinde ve çevresinde yaşayanların yaşam kalitesine ivme kazandıracak olan proje, tüm gün eğlence fırsatı sunan geniş kapsamlı engelsiz oyun alanları, macera parkurları, dünyanın önde gelen tema parklarındaki ekipmanlar, kapalı eğlence ve deneyim merkezi, sokak şenlikleri, ulusal ve uluslararası marka ve yeme içme unsurlarıyla İstanbul’u ziyaret eden turistlerin uğrak noktalarından biri olacaktır.

Yılda 15 milyon ziyaretçinin hedeflendiği Tema World eğlence parkının 2024’ün ilk aylarında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

ARTAŞ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ÇETİNSAYA - MESA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERHAN BOYSANOĞLU - KANTUR&AKDAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KANTUR

MERKEZİ LOKASYONA SAHİP

Tema İstanbul 2; TEM, Basın Ekspres, E-5, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprü güzergâhlarının bulunduğu önemli ulaşım arterlerine yakın noktada konumlanıyor. Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı’na entegre edilen ve yakın zamanda açılışı yapılacak Marmaray – Havalimanı metro hattı durağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kabataş – Mahmutbey – Esenyurt hattı üzerinde olacak Tema Park ve Hastane metro durakları proje alanına yürüme mesafesinde yer alacak.

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