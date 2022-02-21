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Tema istanbul 2, ulaştığı satış rakamlarıyla 2022’nin en gözde projesi oldu

Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarının oluşturduğu, Mesa, Artaş, Kantur&Akdaş Ortak Girişimi ile hayata geçirilen Tema İstanbul 2, ön satış sürecinde olduğu gibi lansman sonrasında da konut alıcılarının öncelikli tercihi olmayı sürdürüyor. 2 ay gibi kısa bir süre önce satışa çıkan projede satışa çıkan dairelerin yarısı şimdiden sahiplerini bulurken Tema İstanbul 2, yüksek prim potansiyeline sahip özelliği ile yatırımcıların dikkatini çekiyor.

GAYRİMENKUL 21.02.2022, 12:30 21.02.2022, 12:42
Tema istanbul 2, ulaştığı satış rakamlarıyla 2022’nin en gözde projesi oldu

Atakent bölgesinin en büyük Ortak Girişim yatırımı Tema İstanbul 2 projesi, yoğun geçen ön talep döneminin ardından lansman sonrasında da konut alıcılarından büyük ilgi görüyor.

2 ay gibi kısa bir süre önce satışa çıkan ve toplamda 2.280 konutun yer aldığı projede ilk etapta satışa çıkan konutların yarısı şimdiden sahiplerini bulurken Tema İstanbul 2, yüksek prim potansiyeline sahip özelliği ile yatırımcıların dikkatini çekiyor.

2015 yılında yaşamın başladığı Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük özel sektör ödüllü projesi Tema İstanbul ve Tema İstanbul Bahçe; konut alıcılarının büyük beğenisini kazanmıştı.

Yoğun talep üzerine ilk iki projenin yanı başında hayata geçirilen Tema İstanbul 2 projesi de konut alıcıları tarafından büyük beğeniyle takip ediliyor.

Geniş peyzaj alanları ve düşük yoğunluklu yapılaşma özelliklerinin yanı sıra şehrin içinde doğa ile iç içe huzurlu bir yaşam deneyimi sunacak Tema İstanbul 2’de yatay mimari anlayışı merkeze alındı. Projede yer alan büyük balkonlar, ferah bir ev yaşamı için planlanan yüksek tavanlar, alıcısına benzeri görülmemiş bir yaşam deneyimi sunacak.

MUSTAFA AYDIN AYÇENK / TEMA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ

MUSTAFA AYDIN AYÇENK, “YENİ PROJEMİZDE YAŞAM KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Tema İstanbul 2 ile ilk iki projede yakalanan kalite ve yaşam deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Tema İstanbul Genel Müdürü M. Aydın Ayçenk, “Atakent’te inşa ettiğimiz ilk iki projemizden konut alan sakinlerimizin büyük beğenisini kazanmıştık. Site sakinlerimiz şimdi de sevdiklerini yanlarına alarak yeni projemiz Tema İstanbul 2’ye geldiler. 2015’ten beri kaliteli yaşamın devam ettiği Tema İstanbul ve Bahçe projelerimizin bu derece beğenilmesi ve sevdiklerini şimdiki projemize yönlendirmesi bizlerin ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin kanıtı niteliğinde. Tema İstanbul 2’de ön talep süreciyle başlayan, lansman ve ardından artarak devam eden yoğun bir taleple karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tamamlandığında bölgenin en prestijli projesi haline geleceğine inancımız sonsuz. Şu anda satışı devam eden 850 dairemiz bu eşsiz fırsattan yararlanacak yeni sahiplerini bekliyor. Önümüzdeki aylarda daha satışa çıkmamış yeni etabımızı da kıymetli müşterilerimizin beğenisine sunacağız” şeklinde konuştu.

4 TİP DAİRE SEÇENEĞİNE YER VERİLİYOR

Bölgenin prestijini artıracak Tema İstanbul 2’de her tercihe uygun daire seçenekleri bulunuyor. Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 tipte 2.280 adet daire yer alıyor. Projede dairelerin yanında 70 villa da alıcıların ilgisine sunulacak. Tema İstanbul 2 için konut teslimlerinin 2023’ün ikinci yarısında yapılması planlanıyor.

ULAŞIM AĞI İLE ÇEVRİLİ BİR LOKASYONDA YÜKSELİYOR

Tema İstanbul 2; Basın Ekspres, TEM Otoyolu, E-5, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprü güzergâhlarının bulunduğu İstanbul’un önemli ulaşım arterlerine yakın noktada konumlanıyor.

Bu güzergahların yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı’na entegre edilen ve yakın zamanda açılışı yapılacak Marmaray – Havalimanı metro hattı durağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kabataş – Mahmutbey – Esenyurt hattı üzerinde olacak Tema Park ve Hastane metro durakları da yer alacak.

#tema istanbul #ARTAŞ #inşaat #Proje
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