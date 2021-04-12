Tasarruf ve Finansman sektöründe birleşme ve satın almalar sürüyor!

Tasarruf finansının mimarı ve yenilikçi markası Birevim, tasarruf finansmanı sektörünün yeni nesil şirketlerinden Çözüm Tasarruf’u satın aldı. Bu satın almayla birlikte Birevim, 2 bine yakın çalışana, 137 sabit ve 16 mobil şubeye ulaşarak, sektörünün şube ağı ve çalışan sayısı olarak lider markası konumuna ulaştı.

Tasarruf finansman sektörünün en büyük ve en güçlü firması Birevim

Tasarruf finansmanı yöntemiyle Türkiye’de yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak satın almayla ilgili, “Hizmet kalitemizle ve yenilikçi çözümlerimizle lideri olduğumuz tasarruf finansmanı sektöründe, Çözüm Tasarruf’u bünyemize katarak şube ve çalışan sayısıyla da lider konuma ulaştık. Sektörün en büyük ve en güçlü firması olarak 2 bine yakın çalışanımızla, 137 sabit ve 16 mobil şubede hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de sektörümüze yeni açılımlar getirmeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Birevim’in tüm birimleri ve şubeleriyle uçtan uca hizmet yetkinliği ve anlayışıyla yeni döneme hazır olduğunu vurgulayan Orak, “Yeni yasayla birlikte, sektörün lider markası olarak sorumluluklarımız arttı. Bu süreçte sektörü daha iyi noktalara taşımak konusunda büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle sektörün niteliğini ve geleceği için aralıksız çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında bizimle birlikte regülasyon sürecinde ciddi katkılar gösteren, yenilikçi yaklaşımıyla sektöre farklı bir soluk getiren Çözüm Tasarruf’u da bünyemize katarak lider duruşumuzun gereklerini yerine getiriyoruz. Bu satın alma ile sektörümüzü büyütmek, hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak adına büyük bir adım attık. Aynı kararlılığı başka şirketler için de göstermekten çekinmeyecek, sektörün bekası adına kanatlarımızın altına almamız gerektiğine inandığımız başka firmaları da bünyemize katarak liderliğimizi perçinleyeceğiz. Yeni yasa, yeni şube, yeni çalışan ve yeni tasarruf sahiplerimizle birlikte daha büyük ve güçlü bir aile olduk. Ailemize yeni katılan tasarruf sahiplerimize ve çalışanlarımıza hoş geldiniz diyerek, Birevim güvencesi ve çatısı altında olduklarını belirtmek isterim. Çözüm Tasarruf bünyesindeki tasarruf sahiplerinin haklarının düzenlenmesi ve korunması anlamında da yapılan planlamalarla gerekli adımları hızlıca atacağımızı belirtmek isterim. Bildiğiniz üzere, sektörü temsilen, 300 bin tasarruf sahibinin yasası olarak gördüğümüz bu düzenlemeye dair kamuoyuna bir taahhütte bulunduk. Sektörümüzün gelişmesi, daha çok insana fayda üretmesi adına taşın altına elimizi koyacağımıza, sektör liderinin alması gereken elzem sorumlulukları alacağımıza dair bir söz verdik. Bunu da basından ve tüm iletişim kanallarımızdan duyurduk. Daha geniş kitlelere ulaşarak; daha fazla kişinin konut, ev ya da iş yeri sahibi olma hayallerine kavuşmasına vesile olacağız” dedi.