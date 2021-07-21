Tasarruf finansman şirketlerinden 21'i yeterli koşulları karşılamadığı için tasfiye ediliyor

Meclis'te kabul edilen yasal düzenlemeye göre tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesin TMSF yürütecek. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, bu şirketlerin tasfiyesinin TMSF'ye devriyle mağduriyetlerin minimize edileceğini belirterek, "21 şirket mali durumları itibariyle problemli, kasalarında yeterince para olmadığı anlaşılıyor. Sektörde 387 bin mudi bulunuyor, bunların yüzde 10'u (40 bini) mağdur durumda. Bu şirketler tasfiye edilecek ancak BDDK bunun için eleman bulmakta zorlanıyor. Tasfiye konusunda uzmanlaşmış TMSF'ye devir suretiyle oradaki mekanizmaların, hukuk sisteminin, bu şirketlerin, 21 tane şirketinin tasfiyesi sağlanarak mağduriyetin minimize edilmesi için çaba sarf edilecek" diye konuştu.

TMSF'nin çalışmalarını değerlendiren Gül FETÖ ile mücadele kapsamında 779 şirkete 302 kayyum atandığını anımsatarak, "Boydak Grubu, TMSF yönetimi öncesine göre TMSF yönetiminde yüzde 167 civarında bir büyüklüğe ulaşmış. Yine, Koza Grubu yüzde 306 civarında bir büyüklüğe ulaştı" açıklamasını yaptı. Bankalar Yasası'nın Fon'a şirket yönetme, tahsilat yetkisi verdiğini anımsatan Gül, Meclis KİT Komisyonu'nda soruları yanıtlarken şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece tahsilat yetkisini esas alırsanız şirketlerin öz kaynağını bitirirsiniz, şirketi yönetemezsiniz. Vergi dairesi gibi sadece tahsilata bakmaz. Vergi dairesinin şirket sorumluluğu yoktur; o gider, nerede bulursa alacağıyla ilgili parayı alır, gelir ama Fon o şirketleri yaşatma, faaliyetlerini devam ettirme durumunda. Zaman zaman bir yerden satar, diğer tarafa işletme sermayesi olarak koyar grup içerisinde olmak şartıyla. Bunu TMSF zaman zaman yapmıştır. Biz bunu böyle yapmamış olsaydık, sadece salt tahsilat açısıyla baksaydık TMSF'nin performansını, milletin cebine girecek parayı çok çok kötü yönetmiş olurduk, yönetim performansımız çok zayıf olurdu."



TASFİYE EDİLECEK FİRMALAR

İktisatevim

Vizyonevim

Doğruevim

Finansevim

Birikimevim

Finalevim

Aşamevim

HH Aydın Yatırım

İhtiyaçevim

Varlıkevim

İstek Evim

İkizlerevim

Destekevim

Gerçekevim

Değer Tasarruf

Önceevim

Morevim

Hedefevim

Gelecek Tasarruf

Birlikbirikim

Tasarruf Organizasyon

Hazal Ateş/Sabah