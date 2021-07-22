Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu

Tasfiye edilen şirketlerden alacağı olan binlerce kişinin mağduriyetlerin incelenmesi için CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın tarafından Meclis araştırma önergesi verildi.

Yasadaki değişiklikle tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesine alınmıştı.

BDDK'ya başvuran 35 şirketten 21'i BBDK'dan onay alamadı ve kapatılmasına karar verildi. Aydın, yeterli şartları taşımayan şirketlerin “BDDK'ya başvuru yaptım” diyerek para toplamaya devam ettiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

400 BİN KATILIMCI

“Tasarruf finansman şirketindeki katılımcı sayısı yaklaşık 400 bin. Daha önce yaşanan konutzede olayı gibi bir tehlike söz konusu.

Tasfiye edilen şirketlerdeki ev ve araba almak için yatırım yapan binlerce kişinin mağduriyetleri araştırılmalı ve çözüm bulunmalı.”

19.3 milyarlık borç icrada

Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 2 -9 Temmuz arasında 3.5 milyar lira daha artarak 912.6 milyar liraya yükseldi. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen borçları da; 14 milyarı tüketici kredileri, 5.3 milyarı da kredi kartları olmak üzere toplam 19.3 milyar lira.

Başak Kaya/Sözcü