Suriyeli emlakçı dönemi!

Yetki belgeleri yok

Son zamanlarda İstanbul’da birçok yabancının emlakçılık yaptığını kaydeden Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Suriyeliler, İranlılar, Iraklılar hatta son zamanlarda Afganlar… İstanbul’un yabancı nüfusu arttıkça emlakçıları da artıyor. Ancak bu kişiler bu işleri yetki belgesiz olarak yapıyor. Yetki belgesiz aracılık faaliyetleri sektörümüzün en önemli problemlerinden biri. Portalların yanı sıra sosyal medya araçları ile verdikleri reklamlar ile müşteri bulan aracılar, kayıt dışı faaliyet göstermeye devam ediyor. 2022 Ocak-Ağustos döneminde en çok yabancı sermayeli şirket kuruluşu sayısına baktığımızda rekor sayıda bir artış var. Bu sene içinde 28'i Anonim Şirket, 689 Limited olmak üzere toplamda 717 şirket kuruldu” dedi.

‘Şikâyet edemiyorsunuz’

Yabancı ve kayıt dışı emlakçıların hem kiracılar ve ev sahipleri hem de diğer emlakçılar açısından birçok soruna neden olduğunu aktaran Akdoğan, “Yetki belgesiz yapılan bu denetimsiz faaliyetler nedeniyle birçok sorun ortaya çıkıyor. Yüksek hizmet bedellerinin alınması, sahte satışlar, problemi projelerden yapılan satışlar ile oluşturulan mağduriyetler hat safhada. Yasal bir statü olmadığı için de şikâyet edilecek merciler yetersiz. Bakanlığın Taşınmaz Ticareti Bilgi Sisteminde yer alan İhbar menüsü de bu konuda ihtiyaçları karşılamıyor. İhbar edilebilmesi için şirket unvanı konumu adresi vb. bilgiler isteniyor. Lakin bu bilgiler zaten yok. Ayrıca sektörü de olumsuz yönde etkiliyorlar” diye konuştu.

Sektörün en önemli sorunu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 21 No.lu Gayrimenkul Hizmetleri Komite Başkan Adayı olduğunu hatırlatan Akdoğan, seçildiği takdirde yetki belgesiz emlakçıların önüne geçmeye çalışacaklarını aktardı. Akdoğan, “Ana amacımız bu konuda denetimlerin artırılmasını sağlanması. Yeni takip sistemleri geliştirilmesi. Sektörümüzde kayıt dışı çalışanlara yönelik denetimlerin sıklaştırılmasının takipçisi olmayı arzu ediyoruz. Çünkü sektörün en büyük sorunu yetki belgesiz yapılan aracılık işlemleri ve denetimlerdeki eksiklikler” ifadelerini kullandı.