Şubat’ta 97 bin konut satıldı!

TÜİK verileri hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile ilk sırada. Onu 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. 23 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari ve 47 konutla Bayburt ise en az satışın olduğu şehirler olarak dikkat çekti” dedi.

Yabancıya satış devam ediyor

Yabancılara satışın devam ettiğini aktaran Gülcan Altınay, “Türkiye genelinde şubatta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancıların en çok ilk gösterdiği şehir 1958 konut ile İstanbul oldu. İstanbul'u 1099 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara takip etti” diye konuştu.

En çok İranlılar aldı

Altınay, Şubat ayında İran vatandaşlarının Türkiye'den 711 konut satın aldığını, İran'ı, 633 konut ile Irak, 509 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izlediği bilgisini de verdi.

Vatandaşlık için geliyorlar

Ülkelere göre alıcıların tercihlerinin değiştiğine dikkat çeken Altınay şunları söyledi: “İlk sırada vatandaşlık var. Vatandaşlık dışında yatırım, kısa süreli tatil, emeklilik gibi farklı amaçlarla gayrimenkul alan yabancılar da var. Suudi Arabistanlılar, Ürdünlüler yatırım, Ruslar tatil, Iraklılar ve İranlılar ise oturma izni amacıyla Türkiye’den ev alıyor. Çinliler de Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’ya kolay vize alabilen ülkelerden olması nedeniyle vatandaşlık almak istiyor.”

Rusya’nın ilgisi artacak

Altınay önümüzdeki aylarda Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya vatandaşlarının Türkiye’ye daha çok ilgi göstereceğini de sözlerine ekledi.