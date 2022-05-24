Son dakika...Fahiş kira fiyatları artışı için bakanlıklar harekete geçti!

Son dönemde milyonlarca vatandaşın tepki gösterdiği en büyük sorunlardan birisi fahiş kira artışı. İnşaat sektörünün artan döviz kuru ile birlikte sekmeye uğraması ve projelere ara verilmesi sonrasında konut fiyatları adeta uçtu. Kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşların buldukları fiyatlar ise adeta ateş pahası. Satılık daire fiyatlarının en ucra noktalarda bile milyonları bulması vatandaşı kara kara düşündürdü.

ERDOĞAN 3 PAKETİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada konut finansmanı konusunda 3 paketi devreye aldıklarını duyurdu. Böylelikle konut sahibi olacak vatandaşlara 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 oranlı konut kredisi sağlanacaj. Düzenleme 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörüne ise Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırılırken inşaat halaindeki konutların bir an önce satılması hedefleniyor. Düşük gelir grubundaki vatandaşlar için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacak ve 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek.

FIRSATÇILAR BİR KEZ DAHA HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut müjdesi sonrasında fırsatçılar yine harekete geçti. Bir günde evlerinin fiyatını yaklaşık 2 katına çıkaran fırsatçılara karşı bakanlık harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fırsatçılara asla izin verilmeyeceğini belirterek "Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FAHİŞ KİRA ZİRVESİ

Kira artışındaki yüksek fiyatın devam etmesi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında toplantı yapılacağı açıklandı. 19.00'da yapılacak toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından üst düzeyde temsilcilere katılacak.