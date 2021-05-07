Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?

Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Nisan 2021 Emlak Endeksi[1] verileri açıklandı. Emlak sektörünün

son 1 ayda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak’ın açıkladığı verilere göre; satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %6 ila

3 arasındaki artış oranlarıyla Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Samsun, Hatay, Antalya, Denizli, İstanbul ve Konya geldi.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 10 il

Mart 2021 Ort. m2 Fiyat Nisan 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Aydın 2.845 TL 3.010 TL %5,8 2. Manisa 2.593 TL 2.732 TL %5,4 3. Balıkesir 3.252 TL 3.389 TL %4,2 4. Çanakkale 3.181 TL 3.311 TL %4,1 5. Samsun 2.688 TL 2.793 TL %3,9 6. Hatay 2.095 TL 2.159 TL %3,0 7. Antalya 4.439 TL 4.572 TL %3,0 8. Denizli 3.063 TL 3.150 TL %2,9 9. İstanbul 5.830 TL 5.993 TL %2,8 10. Konya 2.214 TL 2.273 TL %2,6

5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı

Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya’yı, sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa izledi.

5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları

Mart 2021 Ort. m2 Fiyat Nisan 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Antalya 4.439 TL 4.572 TL %3,0 2. İstanbul 5.830 TL 5.993 TL %2,8 3. İzmir 4.444 TL 4.507 TL %1,4 4. Ankara 2.820 TL 2.841 TL %0,8 5. Bursa 2.669 TL 2.689 TL %0,7

Türkiye’nin yükselişe geçen ilçeleri

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde

alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında; yüzde 11 ila 13 arasındaki artışlarla İstanbul’un Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Sarıyer ilçeleri ve İzmir’in Foça ilçesi geldi.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 ilçe

Mart 2021 Ort. m2 Fiyat Nisan 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. İstanbul – Başakşehir 6.593 TL 7.486 TL %13,5 2. İstanbul – Bağcılar 4.606 TL 5.199 TL %12,9 3. İzmir – Foça 7.534 TL 8.494 TL %12,7 4. İstanbul – Gaziosmanpaşa 3.971 TL 4.439 TL %11,8 5. İstanbul - Sarıyer 21.126 TL 23.537 TL %11,4

İstanbul’da satılık konut fiyat değişiminde Başakşehir ve Bağcılar değerleniyor

Hürriyet Emlak, Nisan 2021 Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat

çeken ve son 1 ayda %7 ila 13 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sarıyer ve Esenler oldu.

İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları

Mart 2021 Ort. m2 Fiyat Nisan 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Başakşehir 6.593 TL 7.486 TL %13,5 2. Bağcılar 4.606 TL 5.199 TL %12,9 3. Gaziosmanpaşa 3.971 TL 4.439 TL %11,8 4. Sarıyer 21.126 TL 23.537 TL %11,4 5. Esenler 3.400 TL 3.629 TL %6,7

Ankara’da satılık konutlardaki metrekare fiyat artışlarında Çankaya ilk sırada geliyor

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve nisan ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında

Çankaya liste başında yer alırken Çankaya’yı Gölbaşı, Polatlı, Sincan ve Mamak takip etti.

Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları

Mart 2021 Ort. m2 Fiyat Nisan 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Çankaya 4.529 TL 4.651 TL %2,7 2. Gölbaşı 4.875 TL 5.000 TL %2,6 3. Polatlı 1.529 TL 1.563 TL %2,2 4. Sincan 1.955 TL 1.983 TL %1,4 5. Mamak 1.950 TL 1.962 TL %0,6

İzmir’de Foça, satılık konut fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekti

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz ay içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça,

Dikili, Narlıdere, Güzelbahçe ve Balçova geldi.

İzmir satılık konut fiyatları değişim oranları

Mart 2021 Ort. m2 Fiyat Nisan 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Foça 7.534 TL 8.494 TL %12,7 2. Dikili 4.583 TL 5.000 TL %9,1 3. Narlıdere 8.547 TL 9.307 TL %8,9 4. Güzelbahçe 8.607 TL 9.238 TL %7,3 5. Balçova 5.077 TL 5.296 TL %4,3

Antalya’nın Alanya ilçesinde satılık konuta olan yatırım artıyor

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %9 arttığı Alanya oldu. Devamında yüzde

3 ile 4 arasındaki artışlarla Döşemealtı, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez geldi.

Antalya satılık konut fiyatları değişim oranları

Mart 2021 Ort. m2 Fiyat Nisan 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Alanya 5.411 TL 5.920 TL %9,4 2. Döşemealtı 4.706 TL 4.900 TL %4,1 3. Muratpaşa 4.604 TL 4.741 TL %3,0 4. Konyaaltı 6.882 TL 7.078 TL %2,8 5. Kepez 2.902 TL 2.984 TL %2,8

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, nisan ayı verilerini şu şekilde değerlendirdi: “Hürriyet Emlak Nisan Endeksi’ne

baktığımızda Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Samsun, Hatay, Antalya, Denizli, İstanbul ve Konya illerinin, satılık konutlarda

ortalama metrekare fiyatları açısından en değerlenen illerin başında geldiğini görüyoruz. Listede yazlık bölgelerin yine önde

gelmesi yatırımın seyrinin hangi yönde olduğunu belirliyor. Yazın yaşanabilecek denize yakın ya da doğanın içindeki bölgeler

değerlenmeye devam ediyor. Bu seyrin özellikle pandemi süreci boyunca devam edeceğini öngörüyoruz.”