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Satılık Konutlarda İstanbul Rekora Koşuyor

İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıklandı. Endeks verilerine göre 3 büyük ilde %80’in üzerinde bir fiyat artışı olduğu gözlemlenirken İstanbul’un ilçelerindeki rekor yükseliş gözlerden kaçmadı.

GAYRİMENKUL 20.02.2022, 19:32
Satılık Konutlarda İstanbul Rekora Koşuyor

hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ocak 2022 Emlak Endeksi[1] verilerini açıkladı. Endeks verileri, 3 büyük ilde satılık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda 3 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il %104 oranında bir artışla İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla %104 ile Ankara ve %84 ile İzmir izledi.

3 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık

Değişim

1.

İstanbul

5.575 TL

12.178 TL

%118

2.

Ankara

2.692 TL

5.478 TL

%104

3.

İzmir

4.300 TL

7.898 TL

%84

İstanbul’da Ümraniye rekora koştu

İstanbul, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve ocak ayında ilçelerde satılık konutlarda bir önceki yıla kıyasla %75’in üzerinde metrekare fiyat artışları gözlemlendi. Ümraniye %179 ile ilk sırada yer alırken %100’ün üzerinde artışın olduğu ilçeler, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bağcılar, Bakırköy, Kadıköy, Başakşehir, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal, Avcılar, Kağıthane, Beylikdüzü, Pendik, Bahçelievler, Beşiktaş, Silivri, Şişli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Beykoz olarak sıralandı. Zeytinburnu’nda fiyat artışı %99 olarak gerçekleşirken Küçükçekmece’de %98, Sultangazi’de %94, Esenyurt’ta %86, Sarıyer’de %85, Beyoğlu’nda %77 ve Fatih’te %75 fiyat artışları gözlemlendi.

İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık

Değişim

1.

Ümraniye

4.459 TL

12.431 TL

%179

2.

Gaziosmanpaşa

4.181 TL

11.226 TL

%168

3.

Maltepe

5.137 TL

13.355 TL

%160

4.

Bağcılar

3.837 TL

9.861 TL

%157

5.

Bakırköy

10.816 TL

27.228 TL

%152

6.

Kadıköy

10.290 TL

25.119 TL

%144

7.

Başakşehir

6.232 TL

15.138 TL

%143

8.

Üsküdar

7.683 TL

18.503 TL

%141

9.

Ataşehir

6.482 TL

15.167 TL

%134

10.

Çekmeköy

4.018 TL

9.300 TL

%131

11.

Sancaktepe

3.820 TL

8.775 TL

%130

12.

Kartal

4.841 TL

11.107 TL

%129

13.

Avcılar

3.949 TL

8.830 TL

%124

14.

Kağıthane

5.166 TL

11.473 TL

%122

15.

Beylikdüzü

4.030 TL

8.899 TL

%121

16.

Pendik

3.904 TL

8.439 TL

%116

17.

Bahçelievler

4.335 TL

9.270 TL

%114

18.

Beşiktaş

19.775 TL

42.283 TL

%114

19.

Silivri

3.333 TL

7.000 TL

%110

20.

Şişli

7.935 TL

16.270 TL

%105

21.

Büyükçekmece

5.063 TL

10.192 TL

%101

22.

Eyüpsultan

5.926 TL

11.896 TL

%101

23.

Beykoz

11.563 TL

23.103 TL

%100

24.

Zeytinburnu

5.296 TL

10.514 TL

%99

25.

Küçükçekmece

4.680 TL

9.252 TL

%98

26.

Sultangazi

3.345 TL

6.482 TL

%94

27.

Esenyurt

2.955 TL

5.506 TL

%86

28.

Sarıyer

23.248 TL

42.897 TL

%85

29.

Beyoğlu

7.247 TL

12.799 TL

%77

30.

Fatih

5.118 TL

8.978 TL

%75

Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi

Hepsiemlak, Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre Ankara satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. Son 1 yılda %121 oranında fiyat artışıyla ilk sırada yer alan Etimesgut’u %115 ile Çankaya, %109 ile Pursaklar, %107 ile Sincan, %105 ile Gölbaşı, %101 ile Yenimahalle, %95 ile Keçiören, %89 ile Altındağ, %83 ile Mamak ve %71 ile Polatlı takip etti.

Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık

Değişim

1.

Etimesgut

2.758 TL

6.096 TL

%121

2.

Çankaya

4.371 TL

9.380 TL

%115

3.

Pursaklar

2.434 TL

5.076 TL

%109

4.

Sincan

1.895 TL

3.918 TL

%107

5.

Gölbaşı

4.738 TL

9.714 TL

%105

6.

Yenimahalle

3.085 TL

6.193 TL

%101

7.

Keçiören

2.207 TL

4.301 TL

%95

8.

Altındağ

2.051 TL

3.875 TL

%89

9.

Mamak

1.854 TL

3.396 TL

%83

10.

Polatlı

1.350 TL

2.308 TL

%71

İzmir’de Foça yükselişle dikkat çekti

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında %150 ile Foça geldi. Seferihisar, Dikili, Menderes, Urla ve Çeşme’de artışlar %100’ün üzerinde olurken, Menemen’de %99, Gaziemir’de %91, Balçova’da %87, Karşıyaka’da %86, Buca’da %83, Karabağlar’da %79, Çiğli’de %76, Bornova’da %68, Konak’ta %67 ve Bayraklı’da %56 fiyat artışları gerçekleşti.

İzmir satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Foça

7.115 TL

17.804 TL

%150

2.

Seferihisar

4.649 TL

10.646 TL

%129

3.

Dikili

4.231 TL

9.459 TL

%124

4.

Menderes

5.621 TL

11.765 TL

%109

5.

Urla

8.422 TL

17.561 TL

%109

6.

Çeşme

13.504 TL

27.983 TL

%107

7.

Menemen

2.958 TL

5.885 TL

%99

8.

Gaziemir

5.186 TL

9.889 TL

%91

9.

Balçova

5.065 TL

9.496 TL

%87

10.

Karşıyaka

5.453 TL

10.144 TL

%86

11.

Buca

3.615 TL

6.620 TL

%83

12.

Karabağlar

3.476 TL

6.208 TL

%79

13.

Çiğli

4.466 TL

7.846 TL

%76

14.

Bornova

5.357 TL

9.016 TL

%68

15.

Konak

4.095 TL

6.824 TL

%67

16.

Bayraklı

4.759 TL

7.420 TL

%56
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7. Alanyaspor 26 40
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1. Ümraniye 24 49
2. Ankaragücü 25 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
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17. Denizlispor 25 24
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2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
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