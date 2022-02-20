Satılık Konutlarda İstanbul Rekora Koşuyor

hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ocak 2022 Emlak Endeksi[1] verilerini açıkladı. Endeks verileri, 3 büyük ilde satılık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda 3 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il %104 oranında bir artışla İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla %104 ile Ankara ve %84 ile İzmir izledi.

3 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. İstanbul 5.575 TL 12.178 TL %118 2. Ankara 2.692 TL 5.478 TL %104 3. İzmir 4.300 TL 7.898 TL %84

İstanbul’da Ümraniye rekora koştu

İstanbul, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve ocak ayında ilçelerde satılık konutlarda bir önceki yıla kıyasla %75’in üzerinde metrekare fiyat artışları gözlemlendi. Ümraniye %179 ile ilk sırada yer alırken %100’ün üzerinde artışın olduğu ilçeler, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bağcılar, Bakırköy, Kadıköy, Başakşehir, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal, Avcılar, Kağıthane, Beylikdüzü, Pendik, Bahçelievler, Beşiktaş, Silivri, Şişli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Beykoz olarak sıralandı. Zeytinburnu’nda fiyat artışı %99 olarak gerçekleşirken Küçükçekmece’de %98, Sultangazi’de %94, Esenyurt’ta %86, Sarıyer’de %85, Beyoğlu’nda %77 ve Fatih’te %75 fiyat artışları gözlemlendi.

İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Ümraniye 4.459 TL 12.431 TL %179 2. Gaziosmanpaşa 4.181 TL 11.226 TL %168 3. Maltepe 5.137 TL 13.355 TL %160 4. Bağcılar 3.837 TL 9.861 TL %157 5. Bakırköy 10.816 TL 27.228 TL %152 6. Kadıköy 10.290 TL 25.119 TL %144 7. Başakşehir 6.232 TL 15.138 TL %143 8. Üsküdar 7.683 TL 18.503 TL %141 9. Ataşehir 6.482 TL 15.167 TL %134 10. Çekmeköy 4.018 TL 9.300 TL %131 11. Sancaktepe 3.820 TL 8.775 TL %130 12. Kartal 4.841 TL 11.107 TL %129 13. Avcılar 3.949 TL 8.830 TL %124 14. Kağıthane 5.166 TL 11.473 TL %122 15. Beylikdüzü 4.030 TL 8.899 TL %121 16. Pendik 3.904 TL 8.439 TL %116 17. Bahçelievler 4.335 TL 9.270 TL %114 18. Beşiktaş 19.775 TL 42.283 TL %114 19. Silivri 3.333 TL 7.000 TL %110 20. Şişli 7.935 TL 16.270 TL %105 21. Büyükçekmece 5.063 TL 10.192 TL %101 22. Eyüpsultan 5.926 TL 11.896 TL %101 23. Beykoz 11.563 TL 23.103 TL %100 24. Zeytinburnu 5.296 TL 10.514 TL %99 25. Küçükçekmece 4.680 TL 9.252 TL %98 26. Sultangazi 3.345 TL 6.482 TL %94 27. Esenyurt 2.955 TL 5.506 TL %86 28. Sarıyer 23.248 TL 42.897 TL %85 29. Beyoğlu 7.247 TL 12.799 TL %77 30. Fatih 5.118 TL 8.978 TL %75

Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi

Hepsiemlak, Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre Ankara satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. Son 1 yılda %121 oranında fiyat artışıyla ilk sırada yer alan Etimesgut’u %115 ile Çankaya, %109 ile Pursaklar, %107 ile Sincan, %105 ile Gölbaşı, %101 ile Yenimahalle, %95 ile Keçiören, %89 ile Altındağ, %83 ile Mamak ve %71 ile Polatlı takip etti.

Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Ocak 2022 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Etimesgut 2.758 TL 6.096 TL %121 2. Çankaya 4.371 TL 9.380 TL %115 3. Pursaklar 2.434 TL 5.076 TL %109 4. Sincan 1.895 TL 3.918 TL %107 5. Gölbaşı 4.738 TL 9.714 TL %105 6. Yenimahalle 3.085 TL 6.193 TL %101 7. Keçiören 2.207 TL 4.301 TL %95 8. Altındağ 2.051 TL 3.875 TL %89 9. Mamak 1.854 TL 3.396 TL %83 10. Polatlı 1.350 TL 2.308 TL %71

İzmir’de Foça yükselişle dikkat çekti

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında %150 ile Foça geldi. Seferihisar, Dikili, Menderes, Urla ve Çeşme’de artışlar %100’ün üzerinde olurken, Menemen’de %99, Gaziemir’de %91, Balçova’da %87, Karşıyaka’da %86, Buca’da %83, Karabağlar’da %79, Çiğli’de %76, Bornova’da %68, Konak’ta %67 ve Bayraklı’da %56 fiyat artışları gerçekleşti.

İzmir satılık konut fiyatları değişim oranları