Satılık Konut Fiyatlarındaki Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” 2022 Şubat ayı raporu yayınlandı. Rapora göre geçen yılın Ocak ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı %109,1 artarak 7.496 TL oldu. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da %127,5, Ankara’da %97,1 ve İzmir’de %94 arttı. Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 10.900 TL, Ankara’da 4.888 TL, İzmir’de ise 8.365 TL oldu.

Cari satış fiyatlarında artış geçen yıla göre iki katına yaklaştı

Ocak ayı itibarıyla satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı, Aralık ayındaki yıllık artışa göre bir miktar ivme kaybetmiş olsa da raporlarda incelenen dönemde yıllık fiyat artışı en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık'ta 32 puan olan aylık fiyat artış hızının Ocak'ta 18 puana düşmesine rağmen satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı %109,1 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.584 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 7.496 TL'ye ulaştı.

Şekil 1: Türkiye ve üç büyük ilde satılık konut ilan fiyatlarının yıllık değişimi (%)

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Üç büyük ilde de satış fiyatı artış hızı yükseliyor

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı, Türkiye genelinde olduğu gibi üç büyük ilde geçen aya göre bir miktar yavaşlasa da yükselmeye devam etti. Satılık konut fiyatlarının yıllık artış oranı İstanbul'da 21,9, Ankara'da 15, İzmir'de 17,4 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da %127,5, Ankara’da %97,1 ve İzmir’de %94 oldu. Satılık konut m2 ortalama fiyatları İstanbul'da 10.900 TL’ye, Ankara'da 4.888 TL’ye ve İzmir'de 8.365 TL’ye yükseldi.

Büyükşehirlerde konut satış fiyatları artışlarında farklılık

Konut satış fiyatları Ocak ayında da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller: Mersin %141,3, İstanbul %127,5, Aydın %124,1, Diyarbakır %122,1 ve Muğla’dır %119,6. En düşük artış oranının gerçekleştiği iller ise Manisa %78, Eskişehir %77,2, Erzurum %75,8, Malatya %73,9 ve Van %71,3 oldu.

Tablo 1: En yüksek ve en düşük yıllık satılık ilan fiyatı değişimlerinin yaşandığı iller- 2022 Ocak

Kaynak: sahibinden.com, Betam

İzmir’de ilçe düzeyindeki satış fiyatı artış hızlarında büyük farklılık gözlemlenirken, Bayraklı, Ödemiş ve Tire’de artış oranı %70’in altında kaldı

Satılık konut piyasası Ocak ayı raporunda İzmir’in ilçelerinde son bir yılda satış fiyatlarındaki gelişmeler mercek altına alındı. Önceki raporlarda İstanbul ve Ankara ilçelerinde konut fiyat artışları arasında büyük farklılıklar olduğunu görüldü. İzmir ilçelerinde de son bir yılda konut satış fiyat artışları arasında İstanbul ve Ankara’da görüldüğü gibi büyük farklılıklar izlendi. İzmir’de satış fiyatlarındaki yıllık artış oranı 2018 Eylül-2019 Ekim arasında sürekli düştü, 2019 Kasım-2020 Aralık arasında ise sürekli yükseldi. Takip eden dönemde 2021 Eylül’e kadar satış fiyatlarının artış oranı %37 civarında düzeyinde yatay seyretti. Bu tarihten sonra hızlanarak yükselen satış fiyatlarındaki yıllık artış oranı 2022 Ocak ayında %94’e ulaştı.

Şekil 10: İzmir’de yıllık satış fiyatı artış oranı (%)

Kaynak: sahibinden.com, Betam

İzmir genelinde satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış yüksek bir orana ulaşmış olsa da ilçe düzeyindeki satış fiyatları önemli ölçüde farklılık gösterdi. Son bir yılda en yüksek artışın gerçekleştiği ilçe Seferihisar %136,3 olurken, Seferihisar’ı, sırasıyla, Karaburun %131,6, Dikili %124,7, Aliağa %120,3 ve Çeşme %118,4 takip etmektedir. Öte yandan, en düşük satış fiyatı artışı Bayraklı’da %yüzde 61,1 görülmekte, sırasıyla, Ödemiş %66,6, Tire %69,1, Konak %73,5 ve Karabağlar %75,9 en düşük satış fiyat artışlarının gerçekleştiği ilçeler oldu.

Son bir yılda TÜFE’nin yaklaşık %49 arttığı dikkate alındığında enflasyondan arındırılmış satış fiyatlarının tüm ilçelerde yükseldiği görülmektedir. Buna göre, İzmir’in ilçelerindeki reel satış fiyatı artış oranı %12 ve %87 arasında değişmektedir. 2022 Ocak itibarıyla ortalama satılık m2 fiyatının en yüksek olduğu üç ilçe sırasıyla Çeşme (29.264 TL), Güzelbahçe (18.333 TL) ve Urla’dır (18.055 TL). En düşük satılık m2 fiyatı ise Ödemiş (4.166 TL), Bayındır (4.466 TL) ve Tire’de (4.618 TL) ilçelerinde gözlemlendi.

Tablo 3: İlçe düzeyinde bir önceki yılın aynı aya göre satış fiyatı artış oranları – 2022 Ocak

İlçe 2021 Ocak satış m2 fiyat 2022 Ocak kiralık m2 fiyat Yıllık satış fiyatı değişim oranı (%) Seferihisar 4.655 11.000 136,3 Karaburun 5.577 12.916 131,6 Dikili 4.278 9.615 124,7 Aliağa 3.167 6.975 120,3 Çeşme 13.400 29.264 118,4 Foça 6.061 13.125 116,6 Menderes 5.152 10.909 111,8 Torbalı 2.500 5.242 109,7 Çiğli 3.667 7.650 108,6 Urla 8.750 18.055 106,3 Menemen 3.162 6.521 106,2 Bayındır 2.185 4.466 104,4 Güzelbahçe 9.091 18.333 101,7 Narlıdere 8.333 16.666 100,0 Bergama 2.516 5.000 98,7 Gaziemir 5.357 10.223 90,8 Karşıyaka 5.493 10.416 89,6 Buca 3.601 6.766 87,9 Bornova 5.631 10.454 85,7 Kemalpaşa 3.091 5.597 81,1 Selçuk 3.140 5.600 78,4 Balçova 4.850 8.625 77,8 Karabağlar 3.383 5.953 75,9 Konak 4.062 7.049 73,5 Tire 2.730 4.618 69,1 Ödemiş 2.500 4.166 66,6 Bayraklı 4.414 7.113 61,1

Kaynak: sahibinden.com, Betam