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Satılık konut fiyatları en yüksek seviyesinde

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)’ın hazırladığı “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporuna göre, satış fiyatlarındaki artış bir miktar yavaşlasa da raporlarda incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı. Satılık konutların m2 fiyatları geçen yılın aynı dönemini ikiye katladı.

GAYRİMENKUL 11.03.2022, 15:09
Satılık konut fiyatları en yüksek seviyesinde

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” 2022 Mart ayı raporu yayınlandı. Rapora göre geçen yılın Mart ayı ile kıyaslandığında Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 119,3 artarak 7.965 TL oldu. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 137,9, Ankara’da yüzde 105,5 ve İzmir’de yüzde 104,5 arttı. Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 11.578 TL, Ankara’da 5.137 TL, İzmir’de ise 8.947 TL oldu.

Satılık konut metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 7.965 TL oldu

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı Ocak ayındaki yıllık artışa göre ivme kaybetti. Ocak’ta 18 puan yükselen yıllık artış hızı Şubat’ta 10,2 puan yükseldi. Bu yavaşlamaya rağmen satılık konut fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 119,3 arttı ve raporlarda incelenen dönemdeki yeni en yüksek seviyesine ulaştı. Buna bağlı olarak geçen yılın aynı ayında 3.632 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 7.965 TL'ye yükseldi.

Türkiye ve üç büyük ilde satılık konut ilan fiyatlarının yıllık değişimi (%)

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Üç büyük ilde satış fiyatı artış hızı yükselmeye devam ediyor

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı Türkiye genelinde olduğu gibi üç büyük ilde geçen aya göre bir miktar yavaşlasa da yükselmeye devam etti. Satılık konut fiyatlarının artış hızı geçen aya göre İstanbul'da 10,4, Ankara'da 8,4, İzmir'de 10,5 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da yüzde 137,9, Ankara’da yüzde 105,5 ve İzmir’de yüzde 104,5 oldu. Satılık konut m2 ortalama fiyatları İstanbul'da 11.578 TL’ye, Ankara'da 5.137 TL’ye ve İzmir'de 8.947 TL’ye yükseldi. Türkiye genelindeki reel satış fiyatları, 2020 Mayıs’tan itibaren artarken reel konut fiyat endeksi Şubat ayında bir miktar yükselerek 132,2’ye ulaştı. Şubat verilerine göre satılık konut reel fiyat endeksi 2017 Eylül dönemindeki değerini yüzde 32,2 aştı.

Büyükşehirlerde konut satış fiyatları artışlarında farklılık

Konut satış fiyatları Şubat ayında da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller: Mersin %154,2, İstanbul %137,9, Antalya %129,7, Aydın %129 ve Diyarbakır’dır %128,2. En düşük artış oranının gerçekleştiği iller ise Manisa %87, Eskişehir %85, Malatya %82,7, Erzurum %80,1 ve Van %79,1 oldu.

En yüksek ve en düşük yıllık satılık ilan fiyatı değişimlerinin yaşandığı iller- 2022 Şubat

İller

Şubat 2021 m2 Fiyatı

Şubat 2022 m2 Fiyatı

Satılık Fiyat Değişimi (%)

Türkiye Ortalaması

3632

7965

119,3

Mersin

2450

6227

154,2

İstanbul

4867

11578

137,9

Antalya

4053

9308

129,7

Aydın

4258

9750

129,0

Diyarbakır

2301

5250

128,2

Manisa

2789

5215

87,0

Eskişehir

2862

5294

85,0

Malatya

2216

4048

82,7

Erzurum

1735

3125

80,1

Van

2258

4044

79,1

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Satılık konut arzı ve talebi yükseliyor

Satılık ilan sayısı ile ölçülen satılık konut arzı, geçen aya kıyasla ülke genelinde %7,1 (629 binden 674 bine), İstanbul'da %9,7 (168 binden 184 bine), Ankara'da %7,4 (59 binden 64 bine), İzmir'de ise %6,5 (51 binden 54 bine) yükseldi. Geçen aya kıyasla ülke genelinde konut arzı yüzde 7,1, konut talebi ise yüzde 3,3 yükseldi. Geçen aya göre satılan konut sayısı yüzde 15,1, konut fiyatları ise yüzde 6,3 arttı. Öte yandan, konut talebi ve satılan konut sayısı artmasına rağmen kapatılan ilan yaşı yükseldi. Üç büyük ildeki konut arzı ve talebi incelendiğinde satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı ülke genelinde olduğu gibi bu illerde de geçen aya kıyasla arttı. Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 9,7 (168 binden 184 bine), Ankara'da yüzde 7,4 (59 binden 64 bine), İzmir'de ise yüzde 6,5 (51 binden 54 bine) arttı. Satılan konut sayısı ise bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 23,9 (10.125’ten 12.547’ye), Ankara'da yüzde 12,2 (3.738’den 4.193’e), İzmir'de ise yüzde 9,9 (3.092’den 3.397’ye) yükseldi.

Üç büyük ilde satılan konut sayısının satılık konut ilan sayısına oranı (%)

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Satılık konutların kapatılan ilan yaşı yükseldi

Kapatılan ilan yaşı hem Türkiye genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi. Önceki aya kıyasla kapatılan ilan yaşı Türkiye genelinde 2,8, İstanbul’da 4,3, Ankara’da 4,5, İzmir’de ise 1 gün uzadı. Son verilere göre kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 38,4, İstanbul’da 36,2, Ankara’da 29,6 ve İzmir’de 45,7 gün oldu. Kapatılan ilan yaşı sadece dört büyükşehirde düştü. Kapatılan ilan yaşının düştüğü iller: Aydın (3,9 gün), Balıkesir (1,4 gün), Hatay (1,3 gün) ve Ordu (0,9 gün). Öte yandan, İzmir (1 gün) kapatılan ilan yaşının en az arttığı il oldu. Kapatılan ilan yaşının en çok yükseldiği iller Diyarbakır (4,9 gün), Eskişehir (6,7 gün), Muğla (6,9 gün), Malatya (8 gün) ve Van (8,1 gün) oldu.

Bir önceki aya göre satılık konut kapatılan ilan yaşının en hızlı arttığı ve azaldığı iller – Şubat 2022

İller

Satılık Konut Kapanan İlan Yaşı, Ocak 2022

Satılık Konut Kapanan İlan Yaşı, Şubat 2022

Aylık Değişim (Gün)

Türkiye Ortalaması

35,6

38,4

2,8

Aydın

44,6

40,7

-3,9

Balıkesir

50,5

49,1

-1,4

Hatay

38,1

36,8

-1,3

Ordu

41,2

40,3

-0,9

İzmir

44,7

45,7

1,0

Diyarbakır

19,1

23,9

4,9

Eskişehir

39,9

46,6

6,7

Muğla

61,2

68,1

6,9

Malatya

26,4

34,4

8,0

Van

22,5

30,6

8,1

Kaynak: sahibinden.com, Betam

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2. Konyaspor 28 52
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4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
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2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
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11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
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2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
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