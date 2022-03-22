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Rus ve Ukraynalıların Türkiye’de Konut Talebinde Keskin Artış

Türkiye’nin lider çevrimiçi gayrimenkul platformlarından olan Emlakjet, aylık 60 milyona ulaşan sayfa görüntüleme sayısı ve 15 milyon ziyaretçisi ile veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’den konut alımı ve konut aramaya yönelik artan ilgisini inceledi. Buna göre savaştan kaçan Ruslar ve Ukraynalıların konut aramaları geçen yıla göre önemli ölçüde arttı ve en çok konut araması yaptıkları şehir Antalya oldu.

GAYRİMENKUL 22.03.2022, 14:16
Rus ve Ukraynalıların Türkiye’de Konut Talebinde Keskin Artış

TÜİK verilerine göre, 2022 şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %55 artarken, Rusya’dan Türkiye’de konut alanlar %96, Ukrayna’dan Türkiye’de konu arayanlar %85 arttı. Rusya ve Ukrayna’nın konut alışındaki yükselen trendi emlakjet.com konut arama verileri destekledi. Geçen yıl şubata göre Rusya kaynaklı konut aramaları %51, Ukrayna kaynaklı konut aramaları %63 artış gösterdi.

Ayda 60 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 15 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda, savaş nedeniyle farklı ülkelere göçen Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’de konut alımı ve aramalarına yönelik hareketliliği ortaya koydu. 

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %55 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,7 oldu. Yabancıya konut satışları son iki yılın en yüksek rakamına ulaşırken, Rusya vatandaşları arasında Türkiye'de ev alanlar 259’dan 509’a çıkarak yaklaşık geçen yıla göre 2 kat arttı. Ukrayna vatandaşları arasından konut alanlarsa şubatta 111’e ulaşarak geçen yıla göre yüzde 85 arttı.

Emlakjet .com verileri Ukrayna ve Rusya’nın Türkiye’de konuta artan talebini doğruladı. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırıldığında Rusya kaynaklı Türkiye içindeki satılık konut aramaları yüzde 51 artarken, Ukrayna kaynaklı aramalar ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63 artmış durumda. 

Ruslar ve Ukraynalıların İlk Tercihi Antalya

Emlakjet.com verilerine göre Ruslar ve Ukraynalıların Türkiye’deki konut aramalarında Antalya ili öne çıkıyor. Konut aramalarında Antalya’nın payı Ruslar arasında tüm aramalar içinde %31, Ukraynalılar arasında tüm aramalar içinde %32 oldu. Hem Rusya hem Ukrayna kaynaklı aramalarda Antalya ili birinci olurken, Antalya’yı takiben Rusya için en çok konut aranan iller İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa oldu.  Ukrayna için ise Antalya’yı takiben en çok konut aranan iller İstanbul, Mersin, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

Ruslar’dan Beylikdüzü’e de ilgi büyük

Rusya vatandaşlarının Türkiye’de arama yaptıkları konut aramalarının yüzde 7’si, Ukraynalıların ise yüzde 16’sı Alanya ilçesinde bulunuyor. En çok arama yapılan ilçelerde Ruslar için listede Alanya ilçesini; İstanbul Beylikdüzü, Antalya Konyaaltı, Antalya Manavgat ve Antalya Muratpaşa takip etti. Ukraynalıların en çok konut aradığı ilçelerse Alanya’nın ardından; Antalya Konyaaltı, Ankara Mamak, Antalya Finike ve Manisa Alaşehir oldu.

Savaşların tüm insanlık için kötü olduğunu ve bu nedenle son yıllarda dünyada yoğun göç hareketlerine neden olduğunu belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, son olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşananların, bölgede Ukrayna’dan çok daha yoğun olmak üzere her iki ülkeden de göç dalgasına neden olduğunu vurguladı. Bu tür hareketlerin gayrimenkul pazarına da çeşitli etkilerinin olduğunu ifade eden Tolga İdikat, “TÜİK satış verilerine ve emlakjet.com konut arama verilerine baktığımızda son dönemdeki savaş koşullarının Rus ve Ukraynalı vatandaşlarının yanı sıra bu bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de konut aramaya yönlendirdiğini düşünüyoruz. Konut satışlarının bir yılda iki kata yaklaşan artışlarını, konut aramalarında gördüğümüz Rusya için %51 Ukrayna için %63 yıllık artış trendi destekliyor. Özellikle Antalya’ya yönelik yoğun ilgi önümüzdeki dönemde, bu şehrimizde gayrimenkul talebinin daha da hareketlenmesi ve dolayısıyla satılık ve kiralık konut fiyatlarının beklenenin üzerinde yükselmesi söz konusu." dedi.

#Tolga İdikat #Emlakjet
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