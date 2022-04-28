banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

Ramazan’da Konut Arayışları Erteleniyor

Çevrimiçi gayrimenkul platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda Ramazan ayında satılık ve kiralık konut projelerine yönelik ilgiyi özel araştırma dosyasında inceledi. Buna göre Ramazan ayında konut arayanların çoğunluğu için ev aramak zorlaşırken, kullanıcıların yarısına yakını konut satın alma ya da kiralama işlemini Bayramdan sonraya bırakmak istiyor.

GAYRİMENKUL 28.04.2022, 10:45
Ramazan’da Konut Arayışları Erteleniyor

TÜİK verilerine göre, mart ayında toplam 134.170 adet konut satışı gerçekleştirilirken, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında arttı. Emlakjet verilerine göre mart ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 7 artarken, kiralık konut fiyatlarındaki artış ise aylık ortalama yüzde 3 oldu. Satılık konut fiyatlarında en çok yıllık artış gösteren şehir İstanbul olurken, yıllık kiralık konut fiyatlarında ise Antalya yüzde 271’lik artış ile tüm şehirlere fark attı. Aylık olarak, satılık konut fiyatlarında yüzde 15 ile İzmir, kiralık konut fiyatlarında ise yüzde 30 ile Antalya yine birinci sırayı aldı. 

Ayda 70 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 17 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı mart ayı emlak verilerini yayınladı. 

TÜİK verilerine göre 2022 yılı mart ayında Türkiye genelinde konut satışları 134 bin 170 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış gösterdi. Bununla birlikte ilk el satış oranı yüzde 29 olurken, ipotekli satış oranı ise yüzde 23’e ulaştı. 

Yıllık satılık konut fiyatlarındaki artışta İstanbul, kiralıkta ise Antalya en önde

Emlakjet verilerine göre mart ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 7 artarken yıllık artış ise yüzde 130 oldu. Kiralık konut fiyatlarındaki artış ise mart ayında yüzde 3 olurken, yıllık artış ise yüzde 107 olarak tespit edildi. 

Yıllık satılık konut fiyat artışında İstanbul yüzde 173 ile ilk sırayı alırken, kiralık konut fiyatlarında ise Antalya yıllık yüzde 271’lik artışla tüm şehirlere fark attı. Bu alanda ikinci sırada yer alan İstanbul’da yıllık kiralık fiyatlarındaki artış ise yüzde 183 oldu. 

Aylık satılık konut fiyatında ise İzmir yüzde 15 artış ile mart ayının lideri olurken, aylık kiralık aramalarında ise yüzde 30’luk artışla Antalya, en yakın şehirler İzmir ve Bursa’nın (yüzde 13) iki katından fazla artışla bu alanda da birinci oldu. 

Mart ayının şampiyonu Ankara-Mamak, yıllık artış şampiyonu İstanbul-Beylikdüzü oldu

Emlakjet verilerine göre mart ayında ilçelere göre kiralık ve satılık konut fiyat artışında Ankara’nın Mamak ilçesi dikkat çekici bir şekilde açık ara birinci oldu. Mamak ilçesinde mart ayında kiralık fiyat artışı yüzde 14 olarak tespit edilirken, aylık satılık konut fiyat artışı ise yüzde 15 oldu. Yıllık artışlara bakıldığında ise, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi kiralık konut fiyatlarında yüzde 155, satılık konut fiyatlarında ise yüzde 234’lük artış ile Türkiye’nin tüm ilçelerini geride bıraktı. 

Türkiye’nin hem satılık hem de kiralık olarak en çok konut aranan ilçesi de mart ayında Beylikdüzü ilçesi oldu. 

Ramazan ayında konut araştırması gece saatlerinde yapılıyor” 

Emlakjet’in gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında ise kullanıcılarına Ramazan ayında ev arama alışkanlıklarını sordu. Araştırma sonuçlarına göre, Emlakjet kullanıcılarının 3’te 2’si (yüzde 66) ramazanda ev aramanın zor ya da kısmen zor olduğunu belirtti. Araştırmada ayrıca, kullanıcıların yarısına yakınının (yüzde 48) konut satın alma ya da kiralama işlemini bayramdan sonraya bırakmak istediği tespit edildi. 

Araştırma dosyasına göre Ramazan ayında en çok konut araması akşam saat 22.00’de yapılıyor. Ramazan ayı dışındaki aylarda ise en çok konut araması yapılan saatler akşam 21.00. Ramazan ayında konut aramalarının üçte biri (yüzde 34) gece yarısı ile sabah 12 arasında yapılırken, Ramazan ayı dışındaki dönemlerde bu saat aralığında yapılan aramaların oranı ise yüzde 28. olarak tespit edildi. 

“Kullanıcıların yaklaşık yarısı işlem yapmak için bayram sonrasını bekliyor”

Araştırma verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “2022 yılının ilk çeyreğinde konut satışları geçen yıla göre yüzde 22 arttı. Mart ayında 100 bin bandının üzerinde konut satışı, artan fiyatlara rağmen bu yıl hareketli bir piyasa göreceğimizin sinyallerini veriyor. Bu ay hazırladığımız özel dosyamız ise Ramazan ayındaki konut aramalarına odaklandı. Her yıl Ramazan dönemine denk gelen aylarda, konut alma ve kiralama kararlarının ertelenmesi sebebiyle, konut aramalarında yüzde 20 oranında azalma görüyoruz. Konut arayanlara yönelik gerçekleştirdiğimiz ankete göre kullanıcıların yarısı Ramazan ayında ev aramayı zor buluyor, kullanıcıların yaklaşık yarısı ise işlem yapmak için bayram sonrasını bekliyor. Bu yıl Ramazan ayında konut arayanlara Emlakjet’teki fırsat ilanlarımızı özel bir vitrinde bir araya getirerek Ramazan Fırsatları’nı tanıttık. Endeksa iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz makine öğrenmesi sayesinde fırsat olarak etiketlenen ilanları konut arayanlar için özel fırsatlar olarak ön plana çıkardı ve üye ofislerimiz için de yeni bir tanıtım alanı sağladı.” dedi.

#ramazan
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık