Ramazan’da Konut Arayışları Erteleniyor

TÜİK verilerine göre, mart ayında toplam 134.170 adet konut satışı gerçekleştirilirken, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında arttı. Emlakjet verilerine göre mart ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 7 artarken, kiralık konut fiyatlarındaki artış ise aylık ortalama yüzde 3 oldu. Satılık konut fiyatlarında en çok yıllık artış gösteren şehir İstanbul olurken, yıllık kiralık konut fiyatlarında ise Antalya yüzde 271’lik artış ile tüm şehirlere fark attı. Aylık olarak, satılık konut fiyatlarında yüzde 15 ile İzmir, kiralık konut fiyatlarında ise yüzde 30 ile Antalya yine birinci sırayı aldı.

Ayda 70 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 17 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı mart ayı emlak verilerini yayınladı.

TÜİK verilerine göre 2022 yılı mart ayında Türkiye genelinde konut satışları 134 bin 170 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış gösterdi. Bununla birlikte ilk el satış oranı yüzde 29 olurken, ipotekli satış oranı ise yüzde 23’e ulaştı.

Yıllık satılık konut fiyatlarındaki artışta İstanbul, kiralıkta ise Antalya en önde

Emlakjet verilerine göre mart ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 7 artarken yıllık artış ise yüzde 130 oldu. Kiralık konut fiyatlarındaki artış ise mart ayında yüzde 3 olurken, yıllık artış ise yüzde 107 olarak tespit edildi.

Yıllık satılık konut fiyat artışında İstanbul yüzde 173 ile ilk sırayı alırken, kiralık konut fiyatlarında ise Antalya yıllık yüzde 271’lik artışla tüm şehirlere fark attı. Bu alanda ikinci sırada yer alan İstanbul’da yıllık kiralık fiyatlarındaki artış ise yüzde 183 oldu.

Aylık satılık konut fiyatında ise İzmir yüzde 15 artış ile mart ayının lideri olurken, aylık kiralık aramalarında ise yüzde 30’luk artışla Antalya, en yakın şehirler İzmir ve Bursa’nın (yüzde 13) iki katından fazla artışla bu alanda da birinci oldu.

Mart ayının şampiyonu Ankara-Mamak, yıllık artış şampiyonu İstanbul-Beylikdüzü oldu

Emlakjet verilerine göre mart ayında ilçelere göre kiralık ve satılık konut fiyat artışında Ankara’nın Mamak ilçesi dikkat çekici bir şekilde açık ara birinci oldu. Mamak ilçesinde mart ayında kiralık fiyat artışı yüzde 14 olarak tespit edilirken, aylık satılık konut fiyat artışı ise yüzde 15 oldu. Yıllık artışlara bakıldığında ise, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi kiralık konut fiyatlarında yüzde 155, satılık konut fiyatlarında ise yüzde 234’lük artış ile Türkiye’nin tüm ilçelerini geride bıraktı.

Türkiye’nin hem satılık hem de kiralık olarak en çok konut aranan ilçesi de mart ayında Beylikdüzü ilçesi oldu.

“Ramazan ayında konut araştırması gece saatlerinde yapılıyor”

Emlakjet’in gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında ise kullanıcılarına Ramazan ayında ev arama alışkanlıklarını sordu. Araştırma sonuçlarına göre, Emlakjet kullanıcılarının 3’te 2’si (yüzde 66) ramazanda ev aramanın zor ya da kısmen zor olduğunu belirtti. Araştırmada ayrıca, kullanıcıların yarısına yakınının (yüzde 48) konut satın alma ya da kiralama işlemini bayramdan sonraya bırakmak istediği tespit edildi.

Araştırma dosyasına göre Ramazan ayında en çok konut araması akşam saat 22.00’de yapılıyor. Ramazan ayı dışındaki aylarda ise en çok konut araması yapılan saatler akşam 21.00. Ramazan ayında konut aramalarının üçte biri (yüzde 34) gece yarısı ile sabah 12 arasında yapılırken, Ramazan ayı dışındaki dönemlerde bu saat aralığında yapılan aramaların oranı ise yüzde 28. olarak tespit edildi.

“Kullanıcıların yaklaşık yarısı işlem yapmak için bayram sonrasını bekliyor”

Araştırma verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “2022 yılının ilk çeyreğinde konut satışları geçen yıla göre yüzde 22 arttı. Mart ayında 100 bin bandının üzerinde konut satışı, artan fiyatlara rağmen bu yıl hareketli bir piyasa göreceğimizin sinyallerini veriyor. Bu ay hazırladığımız özel dosyamız ise Ramazan ayındaki konut aramalarına odaklandı. Her yıl Ramazan dönemine denk gelen aylarda, konut alma ve kiralama kararlarının ertelenmesi sebebiyle, konut aramalarında yüzde 20 oranında azalma görüyoruz. Konut arayanlara yönelik gerçekleştirdiğimiz ankete göre kullanıcıların yarısı Ramazan ayında ev aramayı zor buluyor, kullanıcıların yaklaşık yarısı ise işlem yapmak için bayram sonrasını bekliyor. Bu yıl Ramazan ayında konut arayanlara Emlakjet’teki fırsat ilanlarımızı özel bir vitrinde bir araya getirerek Ramazan Fırsatları’nı tanıttık. Endeksa iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz makine öğrenmesi sayesinde fırsat olarak etiketlenen ilanları konut arayanlar için özel fırsatlar olarak ön plana çıkardı ve üye ofislerimiz için de yeni bir tanıtım alanı sağladı.” dedi.