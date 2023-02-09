Prefabrik Evler Depreme Ne Kadar Dayanıklı?

1. derece deprem kuşağında bulunan Türkiye'de prefabrik ev inşa etmek ne kadar güvenilir?

Deprem konusunda yüksek risk bölgesinde konumlanan Türkiye'de üretilen prefabrik konutlar, deprem güvenliği açısından en sağlıklı yapılar arasında gösteriliyor. Deprem sonrası acil yerleşim yapıları olarak da tercih edilen prefabrik konutlar doğru uygulandığı taktirde deprem anı ve sonrasında zarar görmeden ayakta kalabiliyor. Özellikle prefabrik konutun inşası sırasında kullanılacak olan profillerin kaynaksız, civatalı ve galvanizli olarak uygulanması prefabrik konutları deprem güvenliği açısından daha güvenilir kılıyor. Kaynak veya kutu profilli olarak inşa edildiğinde ise deprem güvenliği açısından bina, aynı sağlıklı tepkiyi veremiyor. Doğru uygulanmış prefabrik konutlarda ise civatalı profiller yapının esnek olmasını ve dolayısıyla deprem anında oluşan kuvvetin absorbe edilmesini sağlıyor. Dış profiller ve çatı sistemlerinin ise hafif materyaller kullanılarak üretilmesi, depremde oluşan bir sarsıntıda yapının içerisindekilerinin güvende olmasına olanak sağlıyor. Prefabrik konutlar ile betonarme yapılar deprem güvenliği açısından karşılaştırıldığında ise hafif ve esnek olma özellikleriyle prefabrik yapılar bir adım öne çıkıyor.

Deprem sonrası acil yerleşim yapıları olarak da tercih edilen prefabrik konutlar doğru uygulandığı taktirde deprem anı ve sonrasında zarar görmeden ayakta kalabiliyor.

Prefabrik yapıların ömrü ne kadardır?

Prefabrik yapılar uzun ömürlü yapı sınıfında olup ortalama 40 yıl güvenle kullanılabilmektedir. Rüzgâr, kar, yağmur, nem ve kullanma şekli gibi etkenler yapının ömrünü etkiler. Diğer yapı modellerinde olduğu gibi standart bakımlarının yapılması bina ömrünü olumlu yönde etkilemektedir.

Prefabrik evlerin üretim ve montaj süresi?

90 m2 Standart bir binanın üretim süresi normal koşullarda bir haftadır. Hava koşullarına bağlı olarak montaj ekiplerimiz tek katlılarda 60-90 m2; çift katlılarda ise günde 40-60 m² kurulum gerçekleştirebilmektedir. Montajdan sonra müşterimizin yapacağı işlemlerden sonra 90 m2 bir bina için boyacı da bina alanına göre 1-3 gün aralığında boyama işlemini tamamlanmaktadır. İyi bir planlamayla 2 hafta gibi kısa bir sürede binanın içine yerleşebilirsiniz.

Prefabrik yapılar bakım gerektirirmi?

Her yapıda olduğu gibi prefabrik yapılarda da standart bakımların yapılması gerekmektedir. Prefabrik yapılar farklı özelliklere sahip birden fazla malzemenin birleşiminden oluşturulmaktadır. Bu malzemelerin tamamı çalışmakta, ısıya karşı genleşme katsayıları da birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu ve bunun gibi sebeplerle panel aralarında kılcal çatlaklar oluşabilir. Bu çatlakların mastikle tamir edilmesi ve kısmi boya yapılması gerekebilir