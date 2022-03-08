Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!

“Bahçeli ev pazarı daha da büyüyecek”

Bahçeli evlere olan talep, pandemide zirve yaptı. Son 3 yılda daha büyük, balkonlu ve müstakil bahçeli ev satışlarında talep artışı yaşandı. Özellikle kalabalık şehir merkezlerindeki apartmanlardan şehrin çeperlerindeki bahçeli evlere doğru bir yönlenme olduğunu dile getiren DOĞAN GRUP CEO’su Erdoğan YILDIRIM, “Pandemi sürecinde insanlar toprağa dokunabilmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Evlerini yaşamlarının merkezine koyduklarında bu mekânların öneminin farkına vardılar. Bu nedenle bahçeli ev projelerine talebin artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.” dedi.

“Satışlar ciddi oranda yükseldi”

Bahçeli evlere olan talebin pandemide neredeyse patlama yaşadığını dile getiren Doğan Grup CEO’su Erdoğan YILDIRIM, “Satışlar ciddi anlamda arttı. Bu durum insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte oluşan doğal bir süreç. Bu süreçte hemen hemen her sektörde ciddi değişimler yaşanıyor ve bunun da devam edeceğini görüyoruz. Gayrimenkul sektöründe de talepler bu doğrultuda şekilleniyor.” dedi.

“Bağlıca’da gerçek bir yaşam”

Ankara gibi kalabalık bir şehirde evde geçirilen süre arttıkça vakit geçirilen mekanlardan beklentilerin de arttığını dile getiren Erdoğan YILDIRIM, “Balkonlar, teraslar, bahçeler, spor alanları ,parklar en çok aranan özellikler olmaya başladı. Bu dönem, gayrimenkul sektörünün çözüm önerileri geliştirmesine sebep oldu.

Ankara’nın en gözde semtlerinden biri olan Bağlıca ’da tamamen doğayla iç içe villalardan oluşan Doğan Castle projesinden bahseden Erdoğan YILDIRIM “Doğal yaşama özlem duyanlar için oldukça ideal bir seçenek olan bu projemiz sayesinde yeşil alanların tadı doyasıya çıkarılabilir. Projemize başlamış bulunmaktayız. Şehir manzarasına hakim, kapıları doğa ve orman manzarasına açılan, modern mimari yapısıyla büyüleyen projemiz Doğan Castle ile “GERÇEK BİR YAŞAM, GERÇEK BİR VİLLA” sizleri bekliyor…”