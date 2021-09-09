Müteahhitler boykota başladı, inşaatlar durdu

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento zamlarına karşı 24 Eylül'e kadar devam edecek olan iş bırakma eylemi başlattı. Konfederasyon yetkilileri, önümüzdeki günlerde bir toplantı yapıp, gelişmelere göre boykotu daha erken bitirmeyi ya da uzatmayı kararlaştıracak. Boykot, 40 ilde 120 bin üyeyi kapsıyor.



250 ALT SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

İMKON'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasında başı çeken inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mamullerinin başında çimentonun olduğu belirtildi. İnşaat sektörünün 250 alt sektörü etkilediğine işaret edilen açıklamada, burada yaşanan yüksek zamların, vatandaşı, kentsel dönüşümü, ucuza konut erişimini, istihdamı ve piyasa istikrarını olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

'SONUÇ ALININCAYA KADAR BOYKOTA DEVAM'

Çimentoya gelen zamların enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmanın çok üstünde olduğu ve kabul edilemez seviyeye ulaştığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Çimento sektörünün fahiş zamları geri çekmesi yolunda verdiğimiz mücadeleye yeni zamlarla karşılık verilmiş, Türkiye inşaat sektörüne iş bırakma ve boykot dışında seçenek bırakmamıştır. Bizler de çimento sektörünün haksız ve fahiş fiyat artışlarına sessiz kalmayarak inşaatlarımızı 24 Eylül'e kadar durduruyoruz. Türkiye inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin taşıyıcı lokomotifidir, bu zamana kadar haklı çağrımıza yeteri kadar kulak vermediniz, Türkiye inşaat sektörünün haklı talepleri karşılık buluncaya kadar demokratik şartlarda, boykot kararımız sonuç alıncaya kadar yenilenerek devam edecektir."

ÖNAL: ÇİMENTODA FAHİŞ ZAMLAR VAR

Şanlıurfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal yaptığı açıklamada, “Çimento sektörünün haksız ve fahiş fiyat artışlarına sessiz kalmayarak inşaatlarımızı 24 eylül tarihine kadar durduruyoruz” dedi. İnşaat sektöründe kullanılan malzemelere enflasyonun üzerinde zamlar yapıldığını söyleyen Önal “Özellikle çimento sektöründe yapılan ve fahiş oranlara varan zamlar müteahhitlik sektörü ve kamu adına artık kabul edilemez seviyeye ulaşmıştır" eleştirisinde bulundu.

Açıklamada, inşaat sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışı sorununun Ticaret Bakanlığı ve diğer bakanlıklara daha önce defalarca aktarıldığı ancak sorunun çözülmediği de belirtildi.