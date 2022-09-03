Milpa Arazisini Artaş Satın Aldı

İstanbul Pendik’te Doğan Holding’e ait 2 milyon 93 bin metrekare büyüklüğündeki MİLPA arazisini Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu ARTAŞ Grubu satın aldı.

Sektörde son zamanlardaki en büyük satın almalardan biri olarak değerlendirilen bu satış, 99 milyon 893 bin 084 ABD Doları karşılığında gerçekleşti. İki Grup yetkilileri arasında yapılan satış KAP’a bildirildi.