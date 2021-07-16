Markalı konutların satışında peşinat kullanım oranı %68'e yükseldi
‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Haziran 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre haziran ayında fiyatlar, bir önceki aya göre %0.44, geçen yılın aynı dönemine göre ise %4.75 oranında arttı. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde peşinat kullanım oranının %68,38’e yükseldiği haziran ayında, satışların %55.82’si bitmiş, %44.18’i bitmemiş konut stoklarından gerçekleşti.
Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; haziran ayında, bir önceki aya göre %0.44, geçen yılın aynı dönemine göre %4.75 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %107.20 oranında nominal artış gerçekleşti.
Tüm konut tiplerinde artış
Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, haziran ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.05, 2+1 konut tipinde %0.50, 3+1 konut tipinde %0.65 ve 4+1 konut tipinde %0.47 oranında nominal artış yaşandı.
Yabancıya satış oranı: %3.57
Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %3.57’lik (son 6 aylık ortalama %6.08) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların %34.48’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.
Peşinat kullanım oranı artmaya devam etti
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; haziran ayında peşinat kullanım oranı %68.38, banka kredisi kullanım oranı %9.59 ve senet kullanım oranı %22.03 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında peşinat kullanım oranı %64.90, banka kredisi kullanım oranı %9.43 ve senet kullanım oranı %25.67 olarak gerçekleşmişti.
Stok erime hızı: %6.35
Haziran ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında %6.35 oranında erime gözlendi. Mayıs ayında stok erime hızı %4.17 oranında gerçekleşmişti.
Satışların 55.82’si bitmiş konut stoklarından
Haziran ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %55.82’si bitmiş konut stoklarından, %44.18’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mayıs ayında markalı konut satışlarının %85.53’ü bitmiş, %14.47’si bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.