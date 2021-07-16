Markalı konutların satışında peşinat kullanım oranı %68'e yükseldi

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; haziran ayında, bir önceki aya göre %0.44, geçen yılın aynı dönemine göre %4.75 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %107.20 oranında nominal artış gerçekleşti.

Tüm konut tiplerinde artış



Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, haziran ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.05, 2+1 konut tipinde %0.50, 3+1 konut tipinde %0.65 ve 4+1 konut tipinde %0.47 oranında nominal artış yaşandı.



Yabancıya satış oranı: %3.57



Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %3.57’lik (son 6 aylık ortalama %6.08) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların %34.48’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Peşinat kullanım oranı artmaya devam etti



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; haziran ayında peşinat kullanım oranı %68.38, banka kredisi kullanım oranı %9.59 ve senet kullanım oranı %22.03 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında peşinat kullanım oranı %64.90, banka kredisi kullanım oranı %9.43 ve senet kullanım oranı %25.67 olarak gerçekleşmişti.



Stok erime hızı: %6.35

Haziran ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında %6.35 oranında erime gözlendi. Mayıs ayında stok erime hızı %4.17 oranında gerçekleşmişti.

Satışların 55.82’si bitmiş konut stoklarından



Haziran ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %55.82’si bitmiş konut stoklarından, %44.18’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mayıs ayında markalı konut satışlarının %85.53’ü bitmiş, %14.47’si bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.