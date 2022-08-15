Markalı Konutlarda Peşinat Kullanımı Yaklaşık 9 Puan Arttı

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Temmuz ayında peşinat kullanım oranı yüzde 62.76, banka kredisi kullanım oranı yüzde 5.03 ve senet kullanım oranı yüzde 32.21 olarak gerçekleşti. Haziranayında peşinat kullanım oranı yüzde 53.79, banka kredisi kullanım oranı yüzde 7.25 ve senet kullanım oranı yüzde 38.96olarak gerçekleşmişti.

4+1 Konut tipindeki fiyat artışı devam etti



Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Temmuz ayından bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.23; 2+1 konut tipinde yüzde5.47, 3+1 konut tipinde yüzde 5.89ve4+1 konut tipinde yüzde 6.42oranında nominal artış yaşandı.



Konut satışlarının yüzde 11.59’unu yabancı yatırımcı gerçekleştirdi



Temmuzayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 11.59’luk(son 6 aylık ortalama yüzde 21.35)kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların yüzde 48.15’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Bitmiş konutstoklarına olan ilgi devam etti

Temmuzayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutlarınınyüzde 69.47’si bitmiş konut stokları, yüzde 30.53’ü bitmemiş konut stokları oluşturdu. Haziranayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 63.96’sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 36.04’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

Markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde ise adet bazında yüzde 3.04 oranında erimegözlendi. Haziran ayında ise markalı konutlardaki stok erime hızı adet bazında yüzde 6.77 oranında gerçekleşmişti.