Markalı Konutlarda Fiyatlar Yüzde 11.67 Artış Gösterdi

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 11.67,geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52.59ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 214.80 oranında nominal artış gerçekleşti.



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Mayıs ayında peşinat kullanım oranı yüzde 57.11, banka kredisi kullanım oranı yüzde 7.68 ve senet kullanım oranı yüzde 35.21 olarak gerçekleşti. Nisanayında peşinat kullanım oranı yüzde 55.20, banka kredisi kullanım oranı yüzde 7.35 ve senet kullanım oranı yüzde 37.45olarak gerçekleşmişti.

4+1 Konut tipindeki artış dikkat çekti



Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Mayıs ayından bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 5.43; 2+1 konut tipinde yüzde 11.41, 3+1 konut tipinde yüzde 13.59ve4+1 konut tipinde yüzde 18.38 oranında nominal artış yaşandı.



Markalı konutlara yabancı ilgisi devam etti



Mayısayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 29.33’lük(son 6 aylık ortalama yüzde 17.35)kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde37.50’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Bitmiş konut stoklarının yüzde 62.27’sinin satışı gerçekleşti

Mayıs ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutlarınınyüzde 62.27’sini bitmiş konut stokları, yüzde 37.73’ünü bitmemiş konut stokları oluşturdu. Nisanayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 74.96’sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 25.04’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

Markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde ise adet bazında yüzde 7.15 oranında erimegözlendi. Nisan ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 7.69 oranında gerçekleşmişti.