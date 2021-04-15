banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Polisten örnek davranış
Polisten örnek davranış
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!

Markalı konutlarda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.34, bir önceki yıla göre yüzde 5.99 arttı

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Mart 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre mart ayında fiyatlar, bir önceki aya göre %0.34, geçen yılın aynı dönemine göre ise %5.99 oranında arttı. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde peşinat kullanım oranının %61.56’ya yükseldiği mart ayında, markalı konut satışlarının %56.87’si bitmiş, %43.13’ü bitmemiş konut stoklarından gerçekleşti.

GAYRİMENKUL 15.04.2021, 10:56
2
Markalı konutlarda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.34, bir önceki yıla göre yüzde 5.99 arttı

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; mart ayında, bir önceki aya göre %0.34, geçen yılın aynı dönemine göre %5.99 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %105.40 oranında nominal artış gerçekleşti.  

Tüm konut tiplerinde artış


Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, mart ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.11,  2+1 konut tipinde %0.50, 3+1 konut tipinde %0.20 ve 4+1 konut tipinde %0.60 oranında nominal artış yaşandı. 

Yabancıya satış oranı %7.53


Mart ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7.53’lük (son 6 aylık ortalama %7.54) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %35.71 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi. 

Mart ayında peşinat kullanım oranı arttı: %61.56


Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; mart ayında peşinat kullanım oranı %61.56, banka kredisi kullanım oranı %14.01 ve senet kullanım oranı %24.43 olarak gerçekleşti. Şubat ayında peşinat kullanım oranı %57.50, banka kredisi kullanım oranı %17.02 ve senet kullanım oranı %25.48 olarak gerçekleşmişti. 

Stok erime hızı: %5.71

Mart ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında %5.71 oranında erime gözlendi. Şubat ayında stok erime hızı %4.02 oranında gerçekleşmişti.  

  

Satışların 56.87’si bitmiş konut stoklarından


Mart ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %56.87’si bitmiş konut stoklarından, %43.13’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Şubat ayında ise markalı konut satışlarının %49.95’i bitmiş, %50.05’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

banner478
Yorumlar (0)
banner470
13°
az bulutlu