Markalı her beş konuttan birini yabancılar aldı

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçları açıklandı.

Rapora göre yabancıya satış son 6 ayda ortalama yüzde 18.11 oldu. Yaklaşık beş markalı konuttan birini yabancılar aldı.

Haber Türk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre Eylül ayında, Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 2.45’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 18.11) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı açıklanırken, yabancıların daire tipi tercihinde ağırlıklı olarak “Diğer” kategorisinde bulunan konutların yüzde 36.36’lık tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

BANKA KREDİSİ KULLANIM ORANI YÜZDE 5.50

Raporda, Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, 2022 Eylül ayında peşinat kullanım oranı yüzde 63.79, banka kredisi kullanım oranı yüzde 5.50 ve senet kullanım oranı yüzde 30.71 olarak gerçekleştiği ortaya çıktı.

1 YILDA YÜZDE 94.75 ARTTI

Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.39, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94.75 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 308.40 oranında nominal artış gerçekleşti. Eylül 2022 Endeks Değeri ise 408.4 oldu.

Markalı konutların yüzde 55.83’ü bitmiş, yüzde 44.17’si bitmemiş konut stoklarından oluştu

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.10, 2+1 konut tipinde yüzde 5.25, 3+1 konut tipinde yüzde 4.19 ve 4+1 konut tipinde ise yüzde 0.74 oranında nominal artış gerçekleşti.

Rapora göre, 2022 Eylül ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 2.00 oranında erime gözlenirken, Eylül ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 55.83’ü bitmiş konut stoklarından, yüzde 44.17’si bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ağustos ayında satışı gerçekleştirilen konutlarda bu oranlar bitmemiş konut stoğu için yüzde 26.67, bitmiş konut stoğu için ise yüzde 73.33 seviyesindeydi.