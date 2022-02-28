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Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut ve arsalarda fahiş fiyat artışları öne çıkıyor!

Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022’ de açılıyor. Avrupa ve Asya arasında İstanbul hariç ilk defa bir köprü bağlantısı gerçekleşecek. Çanakkale’de konut fiyatları yükselirken köprü güzergahında yer alan Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde yüzde 35-40, turizm potansiyelinin yüksek olduğu Ayvacık, Gökçeada ve Bozcada’da da konut değerlerinde yüzde 37-50 arasında artış yaşanıyor.

GAYRİMENKUL 28.02.2022, 14:05
Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut ve arsalarda fahiş fiyat artışları öne çıkıyor!

EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Bahar Şenyurdusev, Çanakkale’de iki yaka arasının köprü ile bağlanmasının yeni bir çağı başlatacağını vurgulayarak, “Avrupa ve Asya arasında İstanbul hariç ilk defa bir köprü bağlantısı oluyor. Artık Avrupa ‘dan kara yolu ile gelen TIR ve araçlar için alternatif bir geçiş güzergahı yaratılıyor. Buna bağlı olarak, özellikle köprü ayaklarının bulunduğu Lapseki ve Gelibolu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale il genelinde gayrimenkul piyasasında ciddi bir hareketlilik ve değer artışı yaşandı. Artış, köprü temellerinin atıldığı 2017’de başladı. O zamanlar spekülatif bir ortam varken bugün artık köprünün açılışının yaklaşması ile birlikte daha oturmuş değerler görüyoruz. Ama bölgede gayrimenkul piyasasında değer artışı ve talep devam ediyor. Çanakkale Köprüsü, aslında son yıllarda yapılmış ve önemini zaman geçtikçe daha çok anlayacağımız ülkemiz için en önemli stratejik altyapı yatırımların biri. Orta ve uzun vadede sadece yapıldığı şehirleri değil, bölgenin güney coğrafyasını Türkiye’nin önemli bir sanayi ve lojistik coğrafyası haline getirecek.” dedi.

Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde artış yüzde 35-40 seviyesinde

Çanakkale’de konut sektörüyle de ilgili bilgi veren Şenyurdusev, “Son bir yıl içerisinde il genelinde konut değerlerinde yüzde 30-35 civarında artış gerçekleşti. Köprü güzergahında yer alan Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde artış yüzde 35-40 seviyesinde iken, turizm potansiyelinin de yüksek olduğu Ayvacık, Gökçeada ve Bozcada’da konut değerlerinde yüzde 37- 50 civarında artış yaşandı. Bu artışlarda bölge gelişimi etkili olduğu kadar konut stokunun da talebi karşılayacak hızda gelişmemesinin de rolü bulunuyor.

Arazi fiyatları, son 1 yılda Lapseki’de %30, Gelibolu’da ise %15 arttı

Arsa ve arazi değerlerinde de önemli artışlar yaşandı. Arazi fiyatları, son 1 yılda Lapseki’de %30, Gelibolu’da ise %15 artış gösterdi. Gelibolu’da ortalama arazi değeri 30-35.-TL/m2 iken, boğaz gören ve boğaza yakın konumda yer alan köylerde bu değer 200-250.-TL/m2 seviyesine kadar çıkıyor. Lapseki’de ise ortalama arazi değerleri 80-90 -TL/m2 civarında iken, boğaz gören ve boğaza yakın konumda yer alan köylerde bu değer 250-400.-TL/m2 seviyesinde. İmarlı arsalarda ise son 1 yılda Lapseki’de %30 civarında, Gelibolu’da ise %25 civarında artış yaşandı. Arsa metrekare satış fiyatı Lapseki’de ortalama 800-900 TL/m2 civarında olup, konum ve yapılaşma koşullarına bağlı olarak bu değerler 2500-3000.-TL/m2 seviyesine kadar çıkıyor. Gelibolu’da ise ortalama arsa m2 birim de 500-600 TL/m2 civarında iken konum ve yapılaşma koşullarına bağlı olarak bu değerler 2000-2500.-TL/m2 seviyesine kadar çıkıyor.” şeklinde konuştu.

Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanması ile birlikte gayrimenkul sektörünün geleceğini de değerlendiren Şenyurdusev, şöyle devam etti:

Konut piyasasında hareketlilik büyüyerek devam edecek

“İstanbul-Bursa-İzmir üçgeninde kalan bölgede, yatırımların artmasını bekliyoruz. Uzun vadede bölgeye olan yatırımların artması ile bölge nüfusunun da artacağı buna bağlı olarak konut ve ticari gayrimenkul gelişimlerinin de artacağını öngörüyoruz. Bölgede önümüzdeki dönemde imara açılmamış bölgelerin hızla imara açılması gerekli. Köprünün İzmir otoyoluna, otoyolla bağlanması için özellikle yapılması gereken ulaşım planlarının yapılması ile İzmir ve Kuzey Ege ile ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi gerekli. Bunlar olduğu zaman, gerek sanayi, gerekse turizm, hatta konut piyasasında hareketliliğin büyüyerek devam edeceğini ve bu gelişimlerle bölgeye olan yatırımların şekilleneceği, talep, değer artışının da devam edeceğini öngörüyoruz.

Çanakkale, Biga ve Ezine’de yer alan sanayi bölgelerine talep artacak

Bursa-İstanbul-İzmir üçgeninde sanayi bölgeleri arasında kaliteli yollarla bağlantı sağlanması ile, yeni sanayi yatırımlarının oluşması, özellikle Bursa, İstanbul, Gebze sanayi bölgelerinde yaşanan yoğunluğuna alternatif olacak yeni sanayi bölgelerin oluşması, Çanakkale, Biga ve Ezine’de yer alan sanayi bölgelerine olan talebin artması bekliyoruz. Çünkü şu anda Bursa, Yalova bölgelerinde arazi fiyatları sanayi yatırımı fizibiliteleri olumsuz etkileyecek kadar yükselmiş durumda. Ulaşım bağlantılarının kuvvetlenmesi ile birlikte, büyük metropollerden uzaklaşmak isteyenlerin oluşturacağı talebin de etkisi ile Çanakkale, Ayvacık-Küçükkuyu bölgesi ile kuzey egede ikincil konutlara olan talebin artacağı, Çanakkale-Balıkesir arasında yer alan Kazdağları, Ayvacık, Akçay, Ayvalık bölgesinde, Geyikli, Bozcaada bölgesinde turizm potansiyeli ve yatırımlarının daha da artacağını tahmin ediyoruz.”

#Çanakkale #arsa #konut #fiyat
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