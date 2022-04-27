Konutta dolandırılmamak için kurumsal firmaları tercih edin

Fiyatlar artmaya devam edecek

Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarında artış yaşandığını belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, “Son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 40-50 oranında yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir’de bu yüzde 100’e kadar çıktı. Öte yandan şu an maliyet fiyatlarındaki inanılmaz artış nedeniyle konut fiyatları ne yazık ki artmaya devam ediyor” dedi.

Tuzağa düşürülüyorlar

Artan gayrimenkul fiyatları nedeniyle dolandırılma olaylarının arttığını aktaran Bezci, “Piyasa fiyatının çok altında ev vaadiyle dolandırıcılık olayları da paralelinde yükseldi. Cazip fiyat hayali kuranlar bu kişilerin tuzağına düşüyor, elindekileri de kaybediyorlar. Her zaman olduğu gibi asıl bu zamanlarda kurumsal firmalara yönelmek gerekiyor. Kurumsal, marka değeri olan firmaların bu gibi olaylara karışması neredeyse mümkün değil. Proje konutların, teslim tarihi, teslim sonrası hizmetler, sosyal donatı alanları, güvenlik açısından birçok avantajı var” diye konuştu.

Hakkınızı arayın

Bezci, sözleşmede vadedilenler gerçekleşmediyse, ya da teslim süresi geciktiyse ev sahiplerinin hukuki yollara başvurmaları gerektiğine dikkat çekerek “Eğer projede size vadedilenler yapılmadıysa, yapılması konusunda bir adım atılmıyorsa dava açabilirsiniz. Mağduriyetiniz kanıtlandığında yaptırımı olacaktır. Mağdur kişi evin geç teslimi nedeniyle zararları için tazminat talep edebilir” ifadelerini kullandı.

En iyi yatırım hâlâ gayrimenkul

Konut fiyatlarındaki artışın önümüzdeki süreçte devam etmesini beklediklerini aktaran Bezci, “Unutulmamalı ki en iyi yatırım gayrimenkule yapılan yatırımdır. Konut bir ihtiyaçsa ki ihtiyaçtır. Eğer kişinin evi yoksa en kısa zamanda şartlarını zorlayarak ev sahibi olması şu an gelecekte ev sahibi olmasından daha kolay” dedi.

Bunlara dikkat!

Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci

Efe Bezci, ev, arsa satın alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise şu bilgileri verdi: