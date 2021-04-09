KONUTDER, üçüncü kez Altan Elmas’la yola devam edecek

“Sektörün sesi olmaya devam”

Üçüncü kez KONUTDER Başkanı seçilen Z. Altan Elmas, ”KONUTDER olarak Türkiye’nin kalkınmasında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. 3. kez oy birliğiyle başkanlık görevini birlikte yürüteceğimiz tüm dernek üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da sektörümüzün sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yabancıya konut satışında rekor kırdıran gelişmeye öncü olduk”

KONUTDER olarak sektörün iyileşmesi ve gelişmesi için önemli gelişmelere imza attıklarını belirten Elmas; “2018 yılında KONUTDER talebi ile yabancıya konut satışında vatandaşlık edinimi için gereken 1 milyon dolarlık bedelin 250 bin dolara çekilmesine öncü olduk. Bu gelişmeyle çok ciddi anlamda vites büyüttük ve yıllık 5 milyar doları aşan satışlar gerçekleştirdik. Doğrudan yabancı yatırımlarının son yıllarda oldukça düşmesine rağmen “yabancıya konut satışında” sadece son 3 yılda 15 milyar dolar, son 6 yılda ise 25 milyar dolar döviz geliri elde ettik” dedi.

“Yabancı satış gelirini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz”

Elmas; “Önümüzdeki dönemde yeni teşvikler ve gayretlerle yıllık 5,5 milyar dolara ulaşan yabancı satış gelirini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz. Uzun vadede ise 20 milyar dolarlık rakamlar ülkemiz için hiç uzak hedefler değil. Bugünkü mevcut durumda yaklaşık 100 ülke vatandaşına konut satmaktayız ve buna rağmen rakamlar daha çok düşük seviyelerde. Bu konudaki gayretimizi hükümetimizle birlikte büyüteceğiz.” dedi.

“Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen çözüm üretmeye devam ediyoruz”

Elmas; “Tüm dünya ülkelerini derinden etkileyen pandemiyle mücadele ettiğimiz şu günler, hepimizi olumsuz etkiliyor. Elbette ülkemizi ve ekonomimizi de etkiledi. Ekonomiye olan etkileri tüm sektörlere yansıdı. Bazı sektörler çok olumlu etkilenirken inşaat, hizmet ve turizm gibi sektörler bu süreçten daha fazla olumsuz etkilendi. Olumsuzluklarla baş etmede diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz de hükümet desteğini almıştır. Hükümetimiz 2020 yılı başından beri teşvikler ve etkili tedbirlerle hem ekonomimizi hem de olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemiştir. Sektörler de atılan bu adımları iyileştirme yolunda el ele vererek bir dayanışma örneği göstermiştir.

“Faizler erişilebilir seviyelerde tutulmalı”

Elmas; “Kasım 2020’den beri tekrar yükselişe geçen salgının bugün 3. dalgasını yaşamaktayız. Ekonominin lokomotifi olan, inşaat ve konut sektörü başta olmak üzere turizm ve diğer hizmet sektörlere olumsuz etkileri devam ediyor. Kasım 2020’de faizlerin yükselmesi ve nihai noktada yüzde 19’a gelmesiyle konut satışları çift taraflı bir baskı altında kaldı. Bir yandan pandemi, bir yandan faiz artışının olumsuz etkileri, diğer yandan dünya emtia fiyatlarının ve de ülkemize has bir hastalık haline gelen döviz kurlarının yükselmesi - bu 4 olumsuz faktör - bir araya gelerek sektörümüzü oldukça zorlamaktadır. Diğer yandan maliyetlerin sürekli artması ve bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak, yeni konut fiyatlarına yansıması 1. el konut satışlarını oldukça baskılamış ve halkımızın yeni ve sağlam konuta erişimini çok olumsuz etkilemiştir.



Bu noktada hükümetimizden acil beklentimiz, geçmiş yıllarda olumlu etkisi defalarca görülmüş olan “konut kredi faizlerinin aylık 0,80’li rakamlara geçici bir dönem için çekilmesi ve bu sübvansiyonun 1. el konut üretimi ve istihdamı destekleme, sosyal devlet ilkesi gereği halkın uygun maliyete, imkanları ölçüsünde konut edinebilme” prensibiyle bir an önce devreye alınmasıdır. Aynı zamanda 2020 Nisan ve Mayıs aylarında hükümetimizce desteklenen KGF imkanlarının bir benzerinin 3. dalganın zirvesini yaşadığımız bu günlerde acilen devreye alınmasını da elzem olarak görmekteyiz” diye konuştu.