Konut Sektörüne 'Kredi' Dopingi

Özel Haber: Sinan Saygı

Pandemi döneminde değişime uğrayan konut sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kredi destek paketleriyle hareketlendi. Konut finansmanı için 3 ayrı paket hazırlandığı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu düzenlemeye göre, ilk defa ve tek konut sahibi olacaklara 10 yıla kadar vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi sağlanacak. Açıklanan destek düzenlemesinin gayrimenkul sektörüne hareketlilik kazandırması bekleniyor. Desteğin açıklanmasıyla beraber birçok emlak sitesinde konut fiyatları tırmanışa geçti.

“DESTEK PAKETLERİ TALEP ARTIŞI SAĞLAYACAK”

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan

Desteğin gayrimenkul sektörüne etkileri hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Açıklanan destek paketlerinin özellikle inşaat firmalarını gayrimenkul projelerine hız vermeleri konusunda teşvik edeceğini düşünüyoruz. İlk paket ilk defa konut alacak ve birinci el satın alımlar için on yıl vadeli ve 0.99 faizli bir kredi paketi. Bu paketten özellikle yeni üretilen konutlardan ev sahibi olabilecekler faydalanacak. Nispeten bazı şehirlerimizde bu yeni konut stoku çok sınırlı olsa da bir talep artışı sağlayacağı kanaatindeyiz” dedi.

“İKİNCİ EL KONUTA DA CANLILIK KAZANDIRACAK”

İkinci paket olarak açıklanan ve gerek birinci el gerekse de ikinci elde kullanılabilecek kredilerin daha avantajlı göründüğünü aktaran Akdoğan, “Özellikle Nisan öncesi açılmış döviz tevdiat hesaplarının veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartı ile 0,89 üzerinden sağlanacak olan faizli konut kredisi talebi ikinci elde de çok canlandıracak diyebiliriz. Bu durumda konutta fiyatlar yukarı yönlü devam edecek. Öte yandan Düşük gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanacağı açıklandı. TOKİ’nin yeni konut üretimini hızlandırması konut arzına olumlu katkı sunacak” diye konuştu.

Kredi desteği şu anki konut fiyatlarını daha da artıracağına dikkat çeken Akdoğan, “Fiyatlara yukarı yönlü bir etki yapacak. Kredi oranı enflasyona göre daha cazip olduğu için, bunu değerlendirmek isteyen birçok yatırımcı olacaktır. Zaten emlak siteleri incelendiğinde desteğin açıklanmasının hemen ardından birçok ilanın güncellendiği ve fiyatların yüzde 5-10 oranında artırıldığı gözlemleniyor. Düzenlemenin üzerinden bir saat bile geçmeden fırsatçılar ilanlara zam yaptı” ifadelerini kullandı.

Ev almayı düşünenlere önerilerde bulunan Akdoğan, şunları söyledi: “Yetki belgeli emlak işletmeleri ile iletişime geçerek bütçe ve ödeme planlarına göre taşınmazları incelemeye ve hızlı bir şekilde karar vermeye başlamalarını tavsiye ederiz.”

EV ALMANIN TAM ZAMANI

Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci

Düzenlemenin artan maliyetler, yükselen fiyatlar sonrası alım gücü düşenler için çok önemli olduğunu belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci ise “Beklediğimiz bir karardı. Düzenleme alımları erteleyenler için fırsat olacak. Dolayısıyla yaz aylarında sektöre ciddi hareket getirecek” dedi. Sektörde kurumsal, marka firmalar kadar fırsatçıların da bulunduğunu kaydeden Bezci, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası en fazla tartışma bu konuda oldu. Ben fiyatlarda suni artış olacağını sanmıyorum. Çünkü fiyatlar maliyetlerin etkisiyle zaten oldukça yükseldi. Alım gücü düştü. Firmalar sunulan bu avantajı kullanmak isteyecektir ancak arada bu işi fırsata çevirmek isteyenler de olacaktır. Konut fiyatları maliyetlere endeksli artabilir, bu doğal ancak şu ortamda artan talep nedeniyle zam yapmak doğru değil” diye konuştu.

Yeni düzenlemenin büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Bezci, “Bir yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmaların, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek olması, ilk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanması böylesi enflasyonist ortamda şu an için çok ama çok cazip. Bu fırsat kaçmaz. Çünkü maliyetler hızla artıyor ve global ekonomilere baktığımızda bu artışın devam edeceği görülüyor. Ev ihtiyacı olanlar için bu gerçekten önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.

“GAYRİMENKUL ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN”

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık

İnşaat girdilerinde yaşanan anormal maliyet artışları nedeniyle konut fiyatlarının da artmaya devam ettiğine dikkat çeken İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, ev sahibi olmak isteyenler için bu hayallerini gerçekleştirmenin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi. Yüksek maliyetler nedeniyle müteahhitlerin yeni proje açmaktan kaçındıklarını belirten Çulhalık, inşaata başlamak isteseler de fiyatların gittikçe yükselmesi nedeniyle satamayacakları düşüncesiyle çekimser kaldıklarını ifade etti. Fiyatlardaki yükselişin bu şartlarda bir süre daha devam edeceğini belirten Çulhalık, elinde parası olanın bulduğu evi almasını tavsiye etti.

“HER YENİ PROJENİN FİYATI, BİR ÖNCEKİNE GÖRE YÜKSEK”

Zamlar ve mevcut durum ile ilgili konuşan İhsan Çulhalık, konut arzının yüksek maliyetler yüzünden yetersiz kaldığının altını çizdi. Çulhalık “Bir yılda sadece çimentoya yüzde 500, alüminyuma yaklaşık yüzde 400, bakır fiyatlarına ise yüzde 340 zam geldi. İnşaat girdi maliyetleri sürekli artıyor. En önemli girdi kalemi olan demirin tonu 16 bin 500 TL’ye dayandı. Enerji maliyetlerini söylemiyorum bile. Fiyat artışlarını bizler bile takip edemez hale geldik. Bu da demek oluyor ki; konut arzı bir süre daha yetersiz seyredecek ve üretim olmayacak. Dolayısıyla ev fiyatlarındaki yükseliş de sürecek. Şu anda imkanı olan, elinde parası olan bulduğu evi alsın. Mümkün olduğunca da varsa elindeki mülkünü elden çıkarmasın. Her yeni projenin fiyatı, bir önceki projeye göre daha yüksek oluyor. O nedenle mülk almak için her gün doğru zamandır. Tüm dünyada en güvenli yatırım aracının her zaman için gayrimenkul olduğu asla unutulmamalı. Gayrimenkule yapılan yatırım, hiçbir zaman kaybettirmez” diye konuştu.

“DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İHTİYAÇ HALİNE GELDİ”

Yüksek faizli konut kredisi kullanarak ev sahibi olmanın neredeyse imkansız hale geldiğini hatırlatan İhsan Çulhalık, açıklanan düşük faizli kredi uygulamasının çok yerinde olduğunu söyledi. Elinde nakit parası olmayan ve barınma amaçlı konut almak isteyenlerin tek çaresinin düşük faizli konut kredisi olduğunu dile getiren Çulhalık, “Konut kredi rakamlarında faiz oranlarının yüzde 1 ve altına çekilmesi bir ihtiyaç haline gelmişti. Bu piyasayı rahatlatacak” dedi.