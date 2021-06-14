Konut satışları da durma noktasında! Son 12 ayın en düşük rakamları

Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,2 arttı. Konut satışlarında İstanbul, yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de Mayıs'ta 59 bin 166 konut satışı gerçekleştirildi. Mayıs'ta satılan konut sayısı Nisan'a göre yüzde 38,28 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,2 artış gösterdi. Nisan'da 95 bin 863 konut satılmıştı.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 payla Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 7 konutla Ardahan, 11 konutla Hakkari ve 26 konutla Bayburt şeklinde sıralandı.

YABANCILAR EN ÇOK NEREDEN KONUT ALDI?

Türkiye genelinde Mayıs'ta yabancılara bin 776 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 106,5 artış kaydetti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs'ta ilk sırayı 818 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili sırasıyla 341 konut satışıyla Antalya, 106 konut satışıyla Ankara, 80 konut satışıyla Mersin ve 75 konut satışıyla Sakarya izledi.

Mayıs'ta Irak vatandaşları Türkiye'den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları takip etti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Mayıs'ta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,9 azalış göstererek 10 bin 560'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20,9 payla ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Hakkari ve Şırnak'ta ipotekli konut satışı gerçekleşmezken, Ardahan'da 1 ipotekli konut satışı yapıldı.