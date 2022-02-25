Konut Fiyatlarındaki Artış, Arsaya Talebi Yüzde 60 Artırdı

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında arasında toplam 88.306 adet konut satışı gerçekleştirilirken, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 oranında arttı. Emlakjet verilerine göre ocak ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 7 artarken, kiralık konut fiyatlarındaki artış ise ortalama yüzde 4 oldu. Aylık satılık fiyat değişimine bakıldığında Ankara yüzde 11’lik artış ile birinci sırayı alırken, onu yüzde 10 artış ile İstanbul ve İzmir takip etti.

Ayda 60 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 15 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı ocak ayı emlak verilerini yayınladı.

TÜİK verilerine göre 2022 yılı ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları 88 bin 306 adet olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artış gösterdi. Bununla birlikte 2021 yılında 226 bin 503 adet ile en fazla konut satışının gerçekleştiği aralık ayına göre ise 2022 ocak ayında satışlar yüzde 39 düştü.

Yıllık satılık konut fiyat değişimde Ankara, kira fiyat değişimde ise İstanbul lider

Emlakjet verilerine göre ocak ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 7 artarken, kiralık konut fiyatlarındaki artış ise ortalama yüzde 4 oldu. Aylık satılık fiyat değişimine bakıldığında Ankara yüzde 11’lik artış ile birinci sırayı alırken, onu yüzde 10 artış ile İstanbul ve İzmir takip etti. Antalya ve Bursa ise aylık satılık yüzde 9’luk fiyat değişimi ile bu üç ilin arkasında yer aldı. Yıllık satılık fiyat değişiminde en büyük artış yüzde 122 ile Antalya’da görülürken, İstanbul yıllık satılık fiyat artışında yüzde 120 ile ikinci sırayı aldı. Yıllık satılık fiyat değişimi sıralamasında üçüncü sırada yüzde 104 artışla İzmir üçüncü sırayı alırken, Ankara yüzde 96 artış ile dördüncü, Bursa ise yüzde 86 artışla beşinci sırada yer aldı.

İstanbul yıllık kiralık fiyat değişiminde ise yüzde 168 ile ve aylık kiralık fiyat değişiminde de yüzde 10 ile liderliği diğer illere kaptırmadı. Yıllık kiralık fiyat değişiminde İstanbul’un ardından yüzde 143’lük artışla Antalya gelirken, aylık kiralık fiyat değişimi ise yüzde 6 oldu. Yıllık kiralık fiyat değişimde İzmir yüzde 100 artışla üçüncü, Ankara yüzde 92’lik artışla dördüncü ve Bursa yüzde 62’lik artışla beşinci oldu. İzmir, Ankara ve Bursa’da ocak ayında kiralık fiyat değişimi görülmedi.

En çok konut aranan il İstanbul, ilçe ise Beylikdüzü oldu

Emlakjet verilerine göre ocak ayında Türkiye’de en çok konut aranan iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Aydın, Konya, Muğla, Mersin ve Balıkesir oldu.

Türkiye’nin en çok konut aranan ilçesi ocak ayında İstanbul’dan Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü’ nde yüzde 140’lik yıllık kiralık fiyat değişimi dikkat çekerken, yıllık satılık fiyat değişimi ise yüzde 103 oldu. Beylikdüzü ilçesinde aylık satılık fiyat değişimi ise yüzde 27 oldu. En çok konut araması yapılan ilçeler sıralamasında ikinci sırada Ankara’nın Çankaya ilçesi ve üçüncü sırada ise yine Ankara’nın Keçiören ilçesi yer aldı. En çok konut araması yapılan ilçeler arasında dördüncü sırada yer alan Esenyurt’da ise aylık kiralık fiyat değişimi yaşanmaması dikkat çekti.

Konut alamayan arsaya yöneldi, arsa aramaları geçen yıla göre yüzde 60 arttı

Emlakjet’in ocak ayında gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında ise satılık arsa fiyatlarındaki yıllık değişim incelendi. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, artan konut fiyatları karşısında ortalama fiyatlardaki artışın, satılık arsa fiyatlarındaki yıllık değişime göre daha az olması nedeniyle, Türkiye’de genel olarak konut yerine arsaya yatırım yapıldığı tespit edildi. Arsa aramaları 2020 ortalamasına göre yüzde 60 artarken, İstanbul’da arsa değerleri 2 kat artarak Türkiye’de bu alanda birinci durumda. Muğla yüzde 95’lik artış ile ikinci sırada yer alırken, Balıkesir yüzde 94 artışla üçüncü ve İzmir yüzde 90 oranında artışla dördüncü sırada yer aldı. Başkent Ankara’da ise yıllık arsa fiyat değişimi yüzde 41 oldu.

Kiralık trendi ise önceki aylara göre ocak ayında yükselirken, satılık trendinde ise düşüş gözlendi. Ocak ayında yapılan konut aramalarının yüzde 69’unu satılık konutlar oluşturdu.

“Arsa yatırımı için en temel motivasyon: Getiri oranı ve konut yatırımındaki pahalılık”

Ocak ayı verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Geçirdiğimiz pandemi döneminden sonra müstakil evlere talebin artması, gayrimenkuldeki arz eksiği ve hobi bahçelerinin yaygınlaşması ile arsa yatırımı gittikçe popülerleşti. 2022 yılındaki ilk veriler aylık arsa arama verilerinin bir önceki yıl ortalamasına göre %60 daha fazla olduğunu gösteriyor. Arsa yatırımı için en temel motivasyon satılık arsa arayan kullanıcılarla yaptığımız ankete göre %54 ile yüksek getiri oranı ile ön planda, kullanıcıların %24’ü ise başlangıç yatırım fiyatları daha yüksek olan konut yatırımındaki pahalılıktan dolayı arsa seçeneğine yönelmiş durumda. Kullanıcıların bir kısmı da kendi için olmasa da yakınları için arsa yatırımı yaptığını belirtiyor. Konut fiyatlarındaki artışın büyük oranda geri çekilmeyeceğini ve arsa yatırımının bu yıl da cazip bir alternatif olarak ön planda olacağını düşünüyorum. Emlakjet arsa konusuna odaklanarak geçtiğimiz yıl arsa alanında uzman ofislere özel paketlerini tanıttı. Bu yıl da son kullanıcılara arsa alanında yenilikler sunacak sektöre değer katan gayrimenkul çözümleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“Özellikle beyaz yakalıların ilgisi oluştu.”

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede bulunan İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMPOMES Yönetim Kurulu Üyesi Müberra Oflaz, “Arazi ve arsaya ilgi hep vardı, uzun vadeli yatırım aracı olarak öngörülüyordu. Sadece eskiden uzun vadeli yatırımcılar ilgi gösterirken; şu anki konjonktürde farklı profillerin de ilgisini çekmeye başladı. Özellikle beyaz yakalıların ilgisi oluştu. Yatırım ve geri dönüş oranı yatırım doğru yerde yapılırsa mümkün oluyor. Bunun için doğru fizibilite çalışması yaparak veya yaptırarak karar vermek gerekiyor.

Nüfus artışına karşın kısıtlı olan kaynak, ‘’Toprak’’ her zaman cazibesini ve değerini koruyor. Pandeminin yaşam tarzlarına etkisiyle birlikte insanlar kendi içlerine kapanıp iş hayatı, okul hayatı ve tüm sosyal hayatlarını bile evden yaşar hale geldi. Özellikle bundan sonraki süreçlerde tarım toprakları çok daha kıymetli hale gelecek. Yakınları için arsa yatırımı yapanlar, varlıklarını enflasyona veya diğer yıkıcı risklere karşı korumak istiyor. En geleneksel yöntem olarak bilinen arsa ve arazi yatırımı “çocuklara miras kalsın” mantığı ile de hareket edilerek garantili yatırım aracı olarak düşünülüyor. Bu tarz yatırımlar uzun soluklu yatırım olup altın veya döviz gibi hemen bozdurup nakde çevrilemediği için eski tabirle “evladiyelik” olarak düşünülüyor. Türk insanının her dönem tapu sahibi olmayı sevmesi ve sigorta olarak görmesiyle birlikte arsa ve arazi talebi artışının devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.

“Her bütçeye göre bir yatırım imkanı olması bu taleplerin artmasındaki en önemli etkenlerden biri.”

Coldwell Banker Zen Broker Sahibi Birgül Sarsın Dokuzcan ise konuyla ilgili, “Arsaya olan ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Her bütçeye göre bir yatırım imkanı olması bu taleplerin artmasındaki en önemli etkenlerden biri. Küçük küçük yatırım yapmak ve küçük bedelleri değerlendirmek cazip geliyor. Arsa yatırımının dönüşü talep arttığından fiyatlara yansıyor ve geri dönüş süreleri kısalıyor. Konut fiyatlarındaki artış özellikle küçük yatırımcıyı arsa yatırımına yönlendiriyor.

Hobi bahçelerinde de kanun ile yapılan düzenleme yatırımcılara avantaj sağladı. Pandemi dönemindeki eve kapanmalar nedeniyle bahçe konsepti psikolojik ferahlık verdiğinden bir nevi ihtiyaç haline geldi. Ev kapanmalarda bahçe ile uğraş özgürleşme alanı sağladı, mikro seviyede de olsa tarım ile uğraşlar başladı. Bir bahçe alıp prefabrik bir ev ile tarım yapmaya başlamak bir rahatlık imkanı veriyor.” yorumunda bulundu.