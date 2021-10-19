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Kiralık konutlar daha hızlı kiracı bulmaya başladı

“sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporunun onuncusu yayınlandı. sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)’ın hazırladığı raporda ilk kez İstanbul’un ilçeleri de mercek altına alındı. Rapora göre, İstanbul’da kira artışlarının en fazla yaşandığı ilçe Beykoz olurken, en düşük kira artışının görüldüğü ilçe ise Bayrampaşa oldu.

GAYRİMENKUL 19.10.2021, 15:29
Kiralık konutlar daha hızlı kiracı bulmaya başladı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporunun onuncusu ile birlikte ilk kez İstanbul’un ilçelerindeki kiralık konut verileri incelendi. En yüksek kira artışı Beykoz’da, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa’da gözlemlendi. Kiralık konutlarda en pahalı semt Sarıyer olurken, en ucuz semt ise Sultanbeyli oldu. sahibinden.com’un emlak kategorisindeki veri havuzu analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren rapor; gayrimenkul alıcı ve satıcılarıyla emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanıyor ve platform üzerinden her ay kullanıcılarla paylaşılıyor.

Satış fiyatlarındaki artış Eylül ayında da devam ederek yüzde 40’ı geçti

Ülke genelinde yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızındaki yükseliş Eylül ayında da devam etti. Ağustos’ta yüzde 38,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı Eylül’de yüzde 42,3 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.259 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı Eylül’de 4.637 TL'ye ulaştı. Satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller Muğla (yüzde 66), Aydın (yüzde 65,5), Şanlıurfa (yüzde 54,6), Mersin (yüzde 52,9) ve Balıkesir (yüzde 51,6) olurken, en düşük artış hızının görüldüğü iller Malatya (yüzde 32,4), Manisa (yüzde 31,6), Kayseri (yüzde 31,4), Van (yüzde 31,2) ve Kocaeli (yüzde 30) oldu.

Tablo 1: En Yüksek ve En Düşük Yıllık Satılık İlan Fiyatı Değişimlerinin Yaşandığı İller- 2021 Eylül

İller

Eylül 2020 m2 Fiyatı

Eylül 2021 m2 Fiyatı

Satılık Fiyat Değişimi (%)

Türkiye Ortalaması

3259

4638

42,3

Muğla

6700

11125

66

Aydın

3593

5945

65,5

Şanlıurfa

1696

2621

54,6

Mersin

2214

3385

52,9

Balıkesir

3167

4800

51,6

Malatya

1991

2636

32,4

Manisa

2533

3333

31,6

Kayseri

2000

2629

31,4

Van

2095

2750

31,2

Kocaeli

2500

3250

30

Kaynak: sahibindex, Betam

İstanbul ve İzmir’de satılık ilan sayısı artarken, Ankara’da düşük kaldı

Eylül verilerine göre üç büyük ildeki satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 6’dan yüzde 6,8’e, Ankara’da yüzde 5,9’dan yüzde 6,1’e, İzmir’de ise yüzde 4,9’dan yüzde 5,9’a yükselerek Türkiye’nin genelinde olduğu gibi artış eğilimi izledi. Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 1,4 (216 binden 219 bine), İzmir'de yüzde 1,8 (65 binden 66 bine) yükselirken, Ankara'da yüzde 1,1 (77 binden 76 bine) geriledi. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 14,8 (12.906’dan 14.810’a), Ankara'da yüzde 2,8 (4.500’dan 4.635’e), İzmir'de ise yüzde 22,1 (3.223’ten 3.936’ya) yükseldi.

Okulların yüz yüze açıldığı Eylül ayında konutlar daha hızlı satıldı

Konutların ne kadar kolay ya da zor satıldığının bir diğer ölçütü olan kapatılan ilan yaşı, pandemi dönemi etkilerinden iyice sıyrılarak üç büyük ilde de kısalmaya devam etti. Önceki aya kıyasla kapatılan ilan yaşı İstanbul’da 5,7, Ankara’da 2,3, İzmir’de ise 3,5 gün kısalarak İstanbul’da 70,1, Ankara’da 55,9 ve İzmir’de 79 gün oldu.

Lüks konut fiyatlarındaki artış devam ediyor

Lüks konut fiyatlarında geçtiğimiz aylarda görülen yükseliş Eylül’de de devam ederek lüks konut fiyat endeksi TÜFE’yi 35 puan aştı. Bir önceki aya göre lüks konut ilan fiyatları yüzde 6,5, TÜFE ise yüzde 1,3 yükseldi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre hem lüks hem de ucuz konut fiyatlarındaki artış hızı yükselerek Eylül’de cari satış fiyatlarındaki yıllık artış oranı lüks konutlarda yüzde 51,4, ucuz konutlarda ise yüzde 32,2 oldu. Böylece, ortalama satılık m2 cari fiyatı lüks konutlarda 14.365 TL olurken, ucuz konutlarda 2.411 TL olarak görüldü. Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı Eylül’de de artmaya devam ederek lüks konutlarda yüzde 4’e, ucuz konutlarda ise yüzde 6’ya yükseldi. Kapatılan ilan yaşı ise lüks konutlarda 70,4 günden 72,4 güne, ucuz konutlarda ise 63,7 günden 64,1 güne yükseldi.

Kiralık konut fiyatları yükselişine devam etti

Eylül’de kiralık ilan m2 fiyatı yıllık artış oranı üç büyük ilde de yükseldi. Yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul’da 7,2 puan, Ankara’da 9,5 puan ve İzmir’de 6,6 puan artarak İstanbul’da yüzde 57,9, Ankara’da yüzde 41,2 ve İzmir’de yüzde 37,5 oldu. Böylece 2020 Eylül’de İstanbul'da 21,1 TL, Ankara'da 11,5 TL ve İzmir'de 16,7 TL olan ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları, 2021 Eylül’de bu illerde sırasıyla 33,3 TL’ye, 16,3 TL’ye ve 22,9 TL’ye yükseldi.

Tablo 2: Yıllık Kira Artışlarının En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller – 2021 Eylül

İller

Eylül 2020 m2 Fiyatı

Eylül 2021 m2 Fiyatı

Yıllık Cari Kira Artışları (%)

Türkiye Ortalaması

15,5

21,7

40,5

Antalya

16,4

27,3

66,7

Mersin

11,3

18,2

61,6

Diyarbakır

9,6

15,4

59,7

Tekirdağ

9,7

15,4

58,4

İstanbul

21,1

33,3

57,9

Ordu

8,9

10,9

22,7

Mardin

7,5

9,0

19,5

Kahramanmaraş

11,1

13,0

17

Denizli

13,0

15,0

15,4

Van

11,2

12,7

13,4

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Kiralık konutlar daha hızlı kiracı bulmaya başladı

Türkiye genelinde kiralık konut kapatılan ilan yaşı geçen aya göre 4,3 gün kısalarak 26,8 gün oldu. Üç büyük ilin verilerine bakıldığında kapatılan ilan yaşı geçen aya göre İstanbul’da 3,9 gün, Ankara’da ise 4,5 gün, İzmir’de ise 9,7 gün kısalarak İstanbul’da 22,6, Ankara’da 21,2 ve İzmir’de 25,7 gün oldu.

Kiralık ilan sayısı azalırken, kiralık konutlara olan talep arttı

Kiralık konut piyasasındaki canlılığın göstergesi olan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı yüzde 27,4’ten Eylül ayında yüzde 29,7’ye ulaştı. Veriler kiralık konut ilan sayısının azaldığını, kiralanan konut sayısının ise arttığını gösterdi. Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı (kiralık konut arzı) yüzde 3,9 (195 binden 188 bine) azaldığı, kiralanan konut sayısının (kiralık konut talebi) ise yüzde 4,2 (54 binden 56 bine) arttığı gözlemlendi. Üç büyük il incelendiğinde kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Ankara’da ve İzmir’de yükselirken, İstanbul’da düştüğü görüldü. Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Eylül’de İstanbul'da yüzde 27,9’dan yüzde 27,6’ya düşerken, Ankara’da yüzde 28,3’ten yüzde 30,2’ye, İzmir'de ise yüzde 25,8’den 28,3’e yükseldi.

İstanbul’da en pahalı kiralar Sarıyer’de, en düşük kiralar ise Sultanbeyli’de görüldü

Bu yılın Nisan ayından itibaren İstanbul’un genelinde gözlemlenen yüksek kira artışının ilçeler düzeyinde çok farklı bir seyir izlediği görüldü. En yüksek kira artış oranı görülen ilçe Beykoz (yüzde 92,6) olurken, sırasıyla, Sarıyer (yüzde 89), Tuzla (86,8), Maltepe (yüzde 84,5) ve Ataşehir (yüzde 80,9) en yüksek kira artışları ölçülen ilçeler oldu. En düşük kira artış oranı Bayrampaşa'da (yüzde 27,6) hesaplanırken, sırasıyla, Eyüpsultan (yüzde 33,3), Esenler (yüzde 33,7), Güngören (yüzde 38,9) ve Fatih (yüzde 42,9) en düşük kira artışlarının görüldüğü ilçeler oldu. Eylül 2021 itibarıyla ortalama m2 fiyatının en yüksek olduğu üç ilçe sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu olurken, en düşük m2 fiyat ise Sultanbeyli, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde gözlemlendi.

Tablo 3: İlçe Düzeyinde Bir Önceki Yılın Aynı Aya Göre Kira Artış Oranları – 2021 Eylül

İlçeler

Kiralık m2 Fiyat-2020 Eylül (TL)

Kiralık m2 Fiyat-2021 Eylül (TL)

Yıllık değişim (%)

Beykoz

19

36

92,6

Sarıyer

45

84

89

Tuzla

15

27

86,8

Maltepe

19

35

84,5

Ataşehir

22

40

80,9

Avcılar

17

30

78,1

Kadıköy

30

53

77,8

Kartal

17

29

76,4

Büyükçekmece

17

29

75,7

Zeytinburnu

31

53

73,4

Silivri

12

20

72,7

Çatalca

11

18

72,2

Beyoğlu

36

62

71,6

Beylikdüzü

18

31

70,9

Sancaktepe

12

20

68,4

Pendik

14

23

67,3

Ümraniye

17

29

66,7

Çekmeköy

15

25

66,7

Üsküdar

21

34

65,5

Beşiktaş

41

67

64

Kağıthane

22

35

62,5

Sultanbeyli

10

16

58,4

Şişli

29

45

57,9

Arnavutköy

12

19

56,9

Başakşehir

23

36

56,5

Bakırköy

34

53

55,5

Esenyurt

18

27

54,5

Şile

20

31

53,9

Küçükçekmece

22

35

53,8

Bağcılar

18

27

53,4

Gaziosmanpaşa

18

27

51,3

Bahçelievler

18

26

51,3

Adalar

29

43

48,4

Sultangazi

14

20

46,2

Fatih

23

33

42,9

Güngören

18

25

38,9

Esenler

16

21

33,7

Eyüpsultan

24

32

33,3

Bayrampaşa

20

25

27,6

Kaynak: sahibinden.com, Betam


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