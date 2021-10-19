Kiralık konutlar daha hızlı kiracı bulmaya başladı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporunun onuncusu ile birlikte ilk kez İstanbul’un ilçelerindeki kiralık konut verileri incelendi. En yüksek kira artışı Beykoz’da, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa’da gözlemlendi. Kiralık konutlarda en pahalı semt Sarıyer olurken, en ucuz semt ise Sultanbeyli oldu. sahibinden.com’un emlak kategorisindeki veri havuzu analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren rapor; gayrimenkul alıcı ve satıcılarıyla emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanıyor ve platform üzerinden her ay kullanıcılarla paylaşılıyor.

Satış fiyatlarındaki artış Eylül ayında da devam ederek yüzde 40’ı geçti

Ülke genelinde yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızındaki yükseliş Eylül ayında da devam etti. Ağustos’ta yüzde 38,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı Eylül’de yüzde 42,3 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.259 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı Eylül’de 4.637 TL'ye ulaştı. Satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller Muğla (yüzde 66), Aydın (yüzde 65,5), Şanlıurfa (yüzde 54,6), Mersin (yüzde 52,9) ve Balıkesir (yüzde 51,6) olurken, en düşük artış hızının görüldüğü iller Malatya (yüzde 32,4), Manisa (yüzde 31,6), Kayseri (yüzde 31,4), Van (yüzde 31,2) ve Kocaeli (yüzde 30) oldu.

Tablo 1: En Yüksek ve En Düşük Yıllık Satılık İlan Fiyatı Değişimlerinin Yaşandığı İller- 2021 Eylül

İller Eylül 2020 m2 Fiyatı Eylül 2021 m2 Fiyatı Satılık Fiyat Değişimi (%) Türkiye Ortalaması 3259 4638 42,3 Muğla 6700 11125 66 Aydın 3593 5945 65,5 Şanlıurfa 1696 2621 54,6 Mersin 2214 3385 52,9 Balıkesir 3167 4800 51,6 Malatya 1991 2636 32,4 Manisa 2533 3333 31,6 Kayseri 2000 2629 31,4 Van 2095 2750 31,2 Kocaeli 2500 3250 30

Kaynak: sahibindex, Betam

İstanbul ve İzmir’de satılık ilan sayısı artarken, Ankara’da düşük kaldı

Eylül verilerine göre üç büyük ildeki satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 6’dan yüzde 6,8’e, Ankara’da yüzde 5,9’dan yüzde 6,1’e, İzmir’de ise yüzde 4,9’dan yüzde 5,9’a yükselerek Türkiye’nin genelinde olduğu gibi artış eğilimi izledi. Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 1,4 (216 binden 219 bine), İzmir'de yüzde 1,8 (65 binden 66 bine) yükselirken, Ankara'da yüzde 1,1 (77 binden 76 bine) geriledi. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 14,8 (12.906’dan 14.810’a), Ankara'da yüzde 2,8 (4.500’dan 4.635’e), İzmir'de ise yüzde 22,1 (3.223’ten 3.936’ya) yükseldi.

Okulların yüz yüze açıldığı Eylül ayında konutlar daha hızlı satıldı

Konutların ne kadar kolay ya da zor satıldığının bir diğer ölçütü olan kapatılan ilan yaşı, pandemi dönemi etkilerinden iyice sıyrılarak üç büyük ilde de kısalmaya devam etti. Önceki aya kıyasla kapatılan ilan yaşı İstanbul’da 5,7, Ankara’da 2,3, İzmir’de ise 3,5 gün kısalarak İstanbul’da 70,1, Ankara’da 55,9 ve İzmir’de 79 gün oldu.

Lüks konut fiyatlarındaki artış devam ediyor

Lüks konut fiyatlarında geçtiğimiz aylarda görülen yükseliş Eylül’de de devam ederek lüks konut fiyat endeksi TÜFE’yi 35 puan aştı. Bir önceki aya göre lüks konut ilan fiyatları yüzde 6,5, TÜFE ise yüzde 1,3 yükseldi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre hem lüks hem de ucuz konut fiyatlarındaki artış hızı yükselerek Eylül’de cari satış fiyatlarındaki yıllık artış oranı lüks konutlarda yüzde 51,4, ucuz konutlarda ise yüzde 32,2 oldu. Böylece, ortalama satılık m2 cari fiyatı lüks konutlarda 14.365 TL olurken, ucuz konutlarda 2.411 TL olarak görüldü. Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı Eylül’de de artmaya devam ederek lüks konutlarda yüzde 4’e, ucuz konutlarda ise yüzde 6’ya yükseldi. Kapatılan ilan yaşı ise lüks konutlarda 70,4 günden 72,4 güne, ucuz konutlarda ise 63,7 günden 64,1 güne yükseldi.

Kiralık konut fiyatları yükselişine devam etti

Eylül’de kiralık ilan m2 fiyatı yıllık artış oranı üç büyük ilde de yükseldi. Yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul’da 7,2 puan, Ankara’da 9,5 puan ve İzmir’de 6,6 puan artarak İstanbul’da yüzde 57,9, Ankara’da yüzde 41,2 ve İzmir’de yüzde 37,5 oldu. Böylece 2020 Eylül’de İstanbul'da 21,1 TL, Ankara'da 11,5 TL ve İzmir'de 16,7 TL olan ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları, 2021 Eylül’de bu illerde sırasıyla 33,3 TL’ye, 16,3 TL’ye ve 22,9 TL’ye yükseldi.

Tablo 2: Yıllık Kira Artışlarının En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller – 2021 Eylül

İller Eylül 2020 m2 Fiyatı Eylül 2021 m2 Fiyatı Yıllık Cari Kira Artışları (%) Türkiye Ortalaması 15,5 21,7 40,5 Antalya 16,4 27,3 66,7 Mersin 11,3 18,2 61,6 Diyarbakır 9,6 15,4 59,7 Tekirdağ 9,7 15,4 58,4 İstanbul 21,1 33,3 57,9 Ordu 8,9 10,9 22,7 Mardin 7,5 9,0 19,5 Kahramanmaraş 11,1 13,0 17 Denizli 13,0 15,0 15,4 Van 11,2 12,7 13,4

Kaynak: sahibinden.com, Betam

Kiralık konutlar daha hızlı kiracı bulmaya başladı

Türkiye genelinde kiralık konut kapatılan ilan yaşı geçen aya göre 4,3 gün kısalarak 26,8 gün oldu. Üç büyük ilin verilerine bakıldığında kapatılan ilan yaşı geçen aya göre İstanbul’da 3,9 gün, Ankara’da ise 4,5 gün, İzmir’de ise 9,7 gün kısalarak İstanbul’da 22,6, Ankara’da 21,2 ve İzmir’de 25,7 gün oldu.

Kiralık ilan sayısı azalırken, kiralık konutlara olan talep arttı

Kiralık konut piyasasındaki canlılığın göstergesi olan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı yüzde 27,4’ten Eylül ayında yüzde 29,7’ye ulaştı. Veriler kiralık konut ilan sayısının azaldığını, kiralanan konut sayısının ise arttığını gösterdi. Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı (kiralık konut arzı) yüzde 3,9 (195 binden 188 bine) azaldığı, kiralanan konut sayısının (kiralık konut talebi) ise yüzde 4,2 (54 binden 56 bine) arttığı gözlemlendi. Üç büyük il incelendiğinde kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Ankara’da ve İzmir’de yükselirken, İstanbul’da düştüğü görüldü. Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Eylül’de İstanbul'da yüzde 27,9’dan yüzde 27,6’ya düşerken, Ankara’da yüzde 28,3’ten yüzde 30,2’ye, İzmir'de ise yüzde 25,8’den 28,3’e yükseldi.

İstanbul’da en pahalı kiralar Sarıyer’de, en düşük kiralar ise Sultanbeyli’de görüldü

Bu yılın Nisan ayından itibaren İstanbul’un genelinde gözlemlenen yüksek kira artışının ilçeler düzeyinde çok farklı bir seyir izlediği görüldü. En yüksek kira artış oranı görülen ilçe Beykoz (yüzde 92,6) olurken, sırasıyla, Sarıyer (yüzde 89), Tuzla (86,8), Maltepe (yüzde 84,5) ve Ataşehir (yüzde 80,9) en yüksek kira artışları ölçülen ilçeler oldu. En düşük kira artış oranı Bayrampaşa'da (yüzde 27,6) hesaplanırken, sırasıyla, Eyüpsultan (yüzde 33,3), Esenler (yüzde 33,7), Güngören (yüzde 38,9) ve Fatih (yüzde 42,9) en düşük kira artışlarının görüldüğü ilçeler oldu. Eylül 2021 itibarıyla ortalama m2 fiyatının en yüksek olduğu üç ilçe sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu olurken, en düşük m2 fiyat ise Sultanbeyli, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde gözlemlendi.

Tablo 3: İlçe Düzeyinde Bir Önceki Yılın Aynı Aya Göre Kira Artış Oranları – 2021 Eylül

İlçeler Kiralık m2 Fiyat-2020 Eylül (TL) Kiralık m2 Fiyat-2021 Eylül (TL) Yıllık değişim (%) Beykoz 19 36 92,6 Sarıyer 45 84 89 Tuzla 15 27 86,8 Maltepe 19 35 84,5 Ataşehir 22 40 80,9 Avcılar 17 30 78,1 Kadıköy 30 53 77,8 Kartal 17 29 76,4 Büyükçekmece 17 29 75,7 Zeytinburnu 31 53 73,4 Silivri 12 20 72,7 Çatalca 11 18 72,2 Beyoğlu 36 62 71,6 Beylikdüzü 18 31 70,9 Sancaktepe 12 20 68,4 Pendik 14 23 67,3 Ümraniye 17 29 66,7 Çekmeköy 15 25 66,7 Üsküdar 21 34 65,5 Beşiktaş 41 67 64 Kağıthane 22 35 62,5 Sultanbeyli 10 16 58,4 Şişli 29 45 57,9 Arnavutköy 12 19 56,9 Başakşehir 23 36 56,5 Bakırköy 34 53 55,5 Esenyurt 18 27 54,5 Şile 20 31 53,9 Küçükçekmece 22 35 53,8 Bağcılar 18 27 53,4 Gaziosmanpaşa 18 27 51,3 Bahçelievler 18 26 51,3 Adalar 29 43 48,4 Sultangazi 14 20 46,2 Fatih 23 33 42,9 Güngören 18 25 38,9 Esenler 16 21 33,7 Eyüpsultan 24 32 33,3 Bayrampaşa 20 25 27,6

Kaynak: sahibinden.com, Betam