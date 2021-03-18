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Kiralık ev arayanların yarısının bütçesi 1.500 TL’nin altında

Emlak danışmanlığı sektörüne yeni bir soluk getiren Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Şubat 2021 emlak verilerini yayınladı. Ankara satılık konut fiyatları artışında geçen aya göre yüzde 3’lük yükselişle en önde yer aldı. Emlakjet’in verilerine göre şubat ayında kiralık konut arayanların sayısında artış görülürken, yapılan kullanıcı araştırmasına göre Türkiye genelinde Emlakjet.com kullanıcıların yarısına yakını (yüzde 47) 1.500 TL’nin altında kiralık konut aradığı tespit edildi.

GAYRİMENKUL 18.03.2021, 13:07
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Kiralık ev arayanların yarısının bütçesi 1.500 TL’nin altında

Şubat ayında en çok konut araması yapılan il yüzde 24 ile İstanbul olurken, Türkiye çapında ilk 5 ilçe arasında İstanbul’un 3 ilçesinin yer alması dikkat çekti. Türkiye’de ilçeler arasında geçtiğimiz aya göre satılık daire fiyat değişiminde ise lider yüzde 7 artışla İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi oldu. 

 

Ayda 40 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 7,5 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Şubat 2021 emlak verilerini yayınladı.

Şubat ayı TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 olurken, Emlakjet verilerine göre kullanıcıların büyük çoğunluğu satılık konut aramaya devam ediyor. Şubat ayında konut araması yapanların yüzde 63’ü satılık yüzde 37’si ise kiralık konut aramaları gerçekleştirdi. Bununla birlikte satılık konut fiyatlarındaki artışın devam etmesinin de etkisiyle, kiralık konut aramaları bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, 2020 yılı aylık ortalamasına göre ise yüzde 18 artış gösterdi. 

Emlakjet verilerinde dikkat çeken en önemli detay ise, kiralık ev arayanların bütçeleri oldu. Türkiye genelinde kiralık ev arayanların yarısına yakınının (yüzde 47) bütçesi 1.500 TL’nin altında olurken, yüzde 36’sının bütçesi 1.500-2.500 TL arasında. 5.000 TL üzeri kiralık dairelere ilgi ise yüzde 5’te kaldı. 

Kiralık ev bütçesinde illere göre İstanbul’da en çok arama 1.500 – 2.500 TL bandında gerçekleştirilirken, Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında 1.500 TL altı kiralık daire aramaları İstanbul’da daha azken (yüzde 33), 2.500-5.000 TL (yüzde 17) ve 5.000 TL üzeri (yüzde 7) kategorilerinde daha yüksek oldu. Ankara, İzmir ve Antalya’da ise en çok 1500 TL’den az kiralık daireler ilgi gördü (yüzde 50).

Yaş kategorilerine göre ise kiralık ev bütçesi en az 18-25 yaş grubunda (1.500 TL altında yüzde 62) olurken, 5.000 TL üzerindeki en yüksek bütçe ise 40-55 (yüzde 10) ve 55 yaş üstü grupta (yüzde 13) oldu.

Emlakjet.com kullanıcıların yaklaşık yarısı (yüzde 46) iki aydan uzun süredir ev ararken, son yedi günde kiralık ev arayanların yüzdesi ise yüzde 26 oldu.

Şubat ayı satılık konut fiyat artışında şampiyon Ankara oldu

Şubat ayında Türkiye’de en çok konut araması yapılan 5 il sırasıyla İstanbul (yüzde 24), İzmir (yüzde 9), Ankara (yüzde 7), Antalya (yüzde 5) ve Bursa (yüzde 4) olurken, satılık konutlarda fiyat artışında liderliği ocak ayına göre yüzde 3 yükselişle Ankara elde etti. İstanbul, İzmir ve Antalya’da satılık konut fiyatlarında ocak ayına göre yüzde 2 artış gözlemlenirken, ilk 5 şehir arasında Bursa ocak ayına göre yüzde 1 ile en az fiyat artışı görülen il oldu.

İlçelerde ise, en çok konut araması İstanbul-Beylikdüzü’nde gerçekleşirken, ikinci sırada Gaziantep-Şahinbey ilçesi yer aldı. Şahinbey’i sırasıyla İstanbul-Pendik, Muğla-Bodrum, İstanbul-Esenyurt ve Antalya’nın Alanya ilçesi takip etti. İlçeler bazında aylık satılık daire fiyat değişiminde ise geçen ay yüzde 1 düşüş gösteren Beylikdüzü, şubat ayında yüzde 7’lik artışla en çok arama yapılan ilçeler arasında en ön sırada yer aldı. En çok arama yapılan ilk beş ilçe arasında Esenyurt yüzde 4 artış ile ikinci sırada yer alırken, Şahinbey ilçesinde satılık daire fiyatlarında geçen aya göre yüzde 3 artış gözlemlendi. Bodrum’da ise dikkate değer bir artış yaşanmadı. 

Şubat ayı verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, son dönemlerde üye ofislerinden kiralık arzının düşük olduğu yönünde geri bildirim aldıklarını belirterek “Emlakjet verilerine göre kiralık aramaları bu ay ocak ayına göre yüzde 5, 2020 yılı aylık ortalamasına göre ise yüzde 18 daha fazla gerçekleşti. Talebin artarken arzın kısıtlı olması kiralık piyasasını zorluyor. Bu yüzden Emlakjet’in Şubat 2021 Gayrimenkul Raporu Kiralık Dosyası’na odaklandı. Kullanıcılarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmada Şubat 2021 itibariyle Türkiye genelinde kiralık ev arama bütçesi kullanıcıların yaklaşık yarısında 1.500 TL’nin altında. İstanbul’da ise 1.500 TL ile 2.500 TL arasında kiralık bütçeye sahip olanlar çoğunlukta. Kullanıcıların yüzde 46’sı ise 2 aydan uzun süredir kiralık konut aradığını belirtti. Pandemi sürecinde normal seyre ulaşana kadar kiralık piyasasında arz talep dengesizliğinin devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi. 

Kiralık arama sayıları artışta, yoğun talep ve sınırlı konut sayısı fiyatlara yansıdı

Emlakjet verilerine göre kiralık konut arayanların yüzde 46’sı 2 aydan uzun süredir kiralık ev arıyor. Kiralık konut adedinin az olmasının yanı sıra, bütçelerin de sınırlı olması nedeniyle kullanıcılar uzun süre aramak zorunda kalıyor.

Emlakjet verileri doğrultusunda emlak piyasasını değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Zühtü Eşiyok ise nisan ayı ile birlikte kiralık konut arayışında hızlı bir artış beklediğini ifade etti. Ancak belirli bölgelerdeki stok sıkıntısı nedeniyle birçok kiracının istediğini bulmakta çok zorlanacağını belirten Eşiyok, “Kira fiyatları artmaya devam edecek. Ayrıca insanların pandemi nedeniyle seyahat edememesi ve yazlık yörelere yönelmesi sebebiyle yazlık bölgelerdeki kiralık konut fiyatlarının da hızlı bir şekilde yükselmeyi sürdüreceğini öngörüyoruz.” dedi. 

Satılık konut fiyatları için de artışın bir süre daha devam edeceği yönünde görüş bildiren Zühtü Eşiyok, “Artan inşaat maliyetleri nedeniyle yeni yapı ruhsatları alınmıyor. Eldeki stoklar geçen sene Haziran-Eylül arasında yaşanan düşük faizli konut kredileri döneminde iyice azaldı. Bu da fiyatların artmasına ve bir satıcı pazarının yaşanmasına yol açıyor.” şeklinde konuştu.

Satılık konut fiyat artışında Türkiye çapında en yüksek artışı gösteren iki ilçe durumunda olan İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren Emlakjet Prestige Üyesi Eryaman İnşaat Yöneticisi Aykut Bozkurt ise “Hizmet bölgemiz olan Esenyurt yaklaşık bir milyon nüfusuyla talebin yoğun olduğu bir bölge. Diğer bir hizmet bölgemiz olan Beylikdüzü de Türkiye’nin en çok konut aranan ilçesi. Talep yoğunluğuyla birlikte bu iki bölgede satılık konutlarda fiyat artışı devam ediyor. Bu nedenle son dönemde ilginin kiralıklara doğru artış gösterdiğini tespit ettik. Yine de bu iki bölgede satılık konutlara yönelik talep hala yoğun. Baharın gelişi ve normalleşmenin devamıyla sektörde önümüzdeki dönemde canlanma bekliyoruz.” dedi.

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