Kira kontratı yaparken mağdur olmayın

Tüm bilgileri yazın

Kontratta tüm bilgilerin açıkça yazılması gerektiğini belirten Birevim Genel Müdürü Avukat Mahir Orak, “Ödeme zamanı ve kira bedeli tam olarak kararlaştırılmalı, hesap bilgileri kontratta yer almalı. Evin nasıl teslim edileceği mümkünse fotoğraflar ile sözleşmeye eklenmeli, demirbaşların tespiti yapılmalı ve fotoğraf ile tutanak altına alınmalı. Depozito karışıklığa mahal vermeyecek şekilde kararlaştırılmalı. Kiraya verilen şey üzerinde tadilat yapılacak ise açıkça anlaşılmalı. Tadilatın kapsamı belirtilmeli. Alt kiralama hakkında açıkça husus eklenmeli” dedi.

Kiracının erken fesih istemesi halinde ne kadar süre önce ve hangi yollarla mal sahibine bildirmesi gerektiğin de kararlaştırılması gerektiğini aktaran Orak, “Erken fesih halinde cezai şart eklenmeli” diye konuştu.

Evden çıkarma hakkı var mı?

Özellikle bazı ev sahiplerinin daha yüksek kira alma amacıyla eski kiracısını çıkarmak isteyebiliyor. Kontrat devam ettiği takdirde ev sahibin böyle hakkı bulunmasa da bazı durumlar için hakkı var. Orak, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ev sahibi kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile kontratı sonlandırabilir. Eğer yeni malik ise edinme tarihinden itibaren bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla 6 ay sonra açacağı dava ile kontratı sonlandırabilir.”